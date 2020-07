L'oroscopo di domani 22 luglio è pronto a svelare come andrà la giornata di mercoledì. In evidenza nelle previsioni zodiacali del giorno i sei segni appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco. Per essere chiari ad essere valutati in questo contesto saranno esclusivamente i simboli astrali relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. L'Astrologia applicata alla giornata di centro settimana porta in primo piano l'ingresso del Sole in Leone a fare compagnia alla Luna già presente. Volendo dare qualche piccola anticipazione, diciamo che gran parte della positività del periodo andrà ad uso e consumo dei nati in Bilancia e Acquario.

Seppur in misura inferiore, a godere di probabili quanto discrete possibilità, altri tre segni: Sagittario, Capricorno, Pesci pronosticati in giornata normale.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di mercoledì 22 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 22 luglio

Un nuovo giorno è pronto per essere valutato dall'Astrologia, ovviamente messo in relazione con ognuno dei sei segni presi in considerazione nel contesto. Il metro di misura in grado di dare un'idea sul grado di positività/negatività da attribuire alla giornata, senz'altro è la nostra seguitissima classifica stelline quotidiana, in questo caso interessante la giornata di mercoledì 22 luglio.

Volendo iniziare con i segni migliori, al primo posto in scaletta troviamo quest'oggi Bilancia e Acquario, seguiti in seconda posizione da Sagittario, Capricorno e Pesci considerati a quattro stelle. A fare da fanalino di coda a questo giro saranno coloro nativi in Scorpione, nel frangente in scacco dalla negativa specularità di Marte in quadratura a Mercurio.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Pesci;

★★★: Scorpione.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani, 22 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo di domani, mercoledì 22 luglio, indica una giornata bella, non c'è che dire, valutata positivamente sia in campo sentimentale che nella parte lavorativa. In amore, soprattutto per coloro nativi di prima e seconda decade, potrebbero esserci in arrivo delle novità concrete, assolutamente non messe in conto. Comunque, seppur in misura minore, anche per gli altri Bilancia i rapporti fluiranno sereni e tranquilli, ben oltre la solita media. Con il partner siate meno rigidi e più permissivi, logicamente entro certi limiti. Single, chi avrà il piacere di stare a stretto contatto con voi, di certo saprà riconoscere le vostre potenzialità: sfruttatele nel modo che sapete, senz'altro porteranno buone soddisfazioni.

Nel lavoro, ultimamente in molti avete vissuto un periodo abbastanza problematico, fonte di stress e arrabbiature non indifferenti. Da domani in poi il momento è quello giusto per dire "basta!": sapete già cosa fare, perché aspettare ancora? Voto: 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì sono dell'avviso che partirà quasi sicuramente "sottotono" questo terzo giorno della settimana, dando un senso di stanchezza generale ad un periodo già di suo abbastanza impegnativo. La giornata, vista la negativa specularità di Marte e Mercurio in quadratura, si presenterà piuttosto caotica sul lavoro. Volendo dar retta a tutte le stramberie di colleghi e capi, con le teste sempre in fermento e pronti a sfornarne una nuova ogni giorno, potreste essere abbastanza penalizzati o nervosi: calma!

Parlando invece nei riguardi dell'amore, se credete di poter stare tranquilli per quanto riguarda gli affari di cuore, sappiate che state sbagliando. Soprattutto se single o appartenenti a coppie appena formate, dovrete continuare a mettervi sempre in gioco: i sentimenti, si sa, hanno bisogno di stare sempre al centro di tutto. Consiglio: solo riuscendo a sorridere anche dei vostri difetti, troverete sicuramente il modo per superarli. In alcuni casi, non perdere l'autocontrollo in situazioni potenzialmente in grado di degenerare sarà la miglior scelta da fare. Lo stress in altri casi potrebbe determinare piccoli problemi di salute. Voto: 6+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di domani 22 luglio al Sagittario indica un periodo pacato, basato molto sulla buona comunicatività con chi si ha accanto e soprattutto nel cuore.

Certamente, non arriveranno "i botti di fine anno", ma con astuzia e capacità potreste raccogliere ben più di quello che nel frattempo avete seminato. Le previsioni astrologiche di domani, in amore, prevedono momenti buoni per tutti, soprattutto per chi è già felicemente accasato. Invece per chi è in stato single ma decisamente contrario a restare nel club dei "solitari a vita", l'invito delle stelle è di non arrendersi alle prime difficoltà ma di essere caparbi: i desideri, basta solo volerli con tutto il cuore. Sicuramente una maggiore comprensione verso la persona alla quale vorreste donare per sempre il vostro affetto potrebbe risultare la scelta migliore da fare in questo momento. In merito alle attività di lavoro, secondo quanto estrapolato dalle effemeridi del periodo, potrebbero esserci indizio per un graduale miglioramento.

Piccole novità potrebbero far capolino già durante la giornata. Voto: 8.

Oroscopo di mercoledì 22 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, mercoledì 22 luglio, invita voi nativi a vivere con intelligenza il periodo, cercando di non strafare come al solito. Diciamo che il contesto è stato valutato buono ma non troppo; insomma una via di mezzo tra positività e blanda negatività. In amore, in caso di problemi difficili da controllare si invita ad avere fiducia e pazienza: fintantoché ci sono appigli anche minimi per rimediare non c’è da preoccuparsi. Morale: impiegate la vostra buona energia per agire, anziché rimuginare o agitarsi!

Siete in coppia? Allora lasciatevi guidare dal cuore e dai giusti sentimenti, certamente vi porteranno nella direzione migliore. Le stelle consigliano di affinare quel vostro modo di vedere le cose, da buoni Capricorno solo "bianco" o solo "nero": sappiate che esiste una via di mezzo rappresentata dal "grigio"... Nel lavoro, puntate tutto su nuove strategie. Pensate a qualcosa di fattibile, in modo da incrementare le entrate di contante. Voto: 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano l'arrivo di uno splendido mercoledì, quasi tutto all'insegna di un generoso Sole in Leone, per voi Acquario speculare positivo al 98%. In amore, un gradevole incontro potrebbe dare nuovo impulso alla vostra giornata: ammettetelo, a volte le coincidenze esistono, arrivando puntuali e ben disposte a cambiare il corso agli eventi.

Carezze e attenzioni reciproche nel frangente, riguarderanno anche quei single con una potenziale relazione tra le mani ma con poche possibilità di tramutarsi in un vero rapporto. Tranquilli, sono in arrivo emozioni davvero forti in grado di riscaldare teneramente il primo vero approccio sentimentale: è l'ora del primo bacio o, perché no, del primo rapporto fisico... Nel lavoro intanto avrete l'opportunità per poter raggiungere i migliori risultati. Dovrete solo impegnarvi al massimo, dando fondo a tutte migliori capacità. Un'ultima cosa, non aspettatevi l'impossibile. Voto: 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di domani 22 luglio, annuncia un mercoledì non eccessivamente positivo ma ricco di opportunità e anche con una bella novità, sicuramente non difficile da fare vostra.

Per ciò che riguarda la parte sentimentale è chiaro: in amore, molti vorreste avere maggiori spazi personali e più tempo da dedicare a se stessi, giusto? Spesso però le circostanze non lo permettono affatto. In più di un’occasione, forse, vi siete sentiti quasi chiusi in gabbia e la libertà vera vi è sembrata essere altrove: se avete un rapporto d'amore positivo sarebbe meglio soprassedere a tali pensieri, al contrario invece, date pure sfogo alla fantasia preparando ovviamente la strada affinché ogni desiderio possa divenire realtà. Le stelle consigliano di mettere al primo posto la propria felicità, poi tutto il resto. Nel lavoro, per adesso non forzate troppo la mano in "quella questione" che solo voi sapete: perché?

Ma è semplice, potreste restare delusi andando incontro solo a perdite di tempo e null'altro. Per agire c'è tempo, prima bisogna preparare bene il terreno. Voto: 8.