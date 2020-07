L'Oroscopo di giovedì 23 luglio va ad approfondire i transiti planetari fortunati, a caccia di novità intriganti sia per l'amore che per il lavoro. Luna in Vergine razionalizza molto le emozioni mentre garantisce tanto senso pratico in ambito professionale. La nuova posizione di Sole in Leone, invece, regala una sensualità dirompente a tutti i simboli zodiacali di Fuoco e maggiore dinamismo sul lavoro. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

Astri e oroscopo di giovedì

Ariete: Marte e Sole in trigono regalano l'energia giusta per emergere in tutte le sfere vitali. Buone prospettive si aprono in amore e ricevete una proposta interessante anche in campo lavorativo.

Alcuni aspetti planetari schiariscono le idee su cosa desiderate dalla vita, regalando dinamismo e maggiore coraggio nell'affrontare i dubbi spesso infondati.

Toro: la vicinanza di Marte porta una sferzata di energia e siete iperattivi sul lavoro, portando avanti i progetti con coraggio e dinamismo. In amore Luna dal Leone getta luci e ombre sulle storie e crea qualche tensione, ma a breve fate chiarezza anche nelle decisioni da prendere. Bando alle pigrizia anche per voi single.

Gemelli: Sole dal Leone rafforza un sestile astrologico in sinergia con Venere nel segno. Così diventa più facile realizzare i desideri amorosi e ottenere qualcosa che bramate da tempo. Nuove amicizie possono diventare qualcosa di più, quindi approfondite il tutto con slancio che anche Marte risulta favorevole per l'amore.

In ambito professionale è previsto un avanzamento di carriera.

Cancro: l'influenza del satellite notturno dalla Vergine produce un modo di amare molto cerebrale. Così i pensieri tendono a razionalizzare un po' le emozioni e Mercurio nel segno acuisce ancora di più un modo di amare molto riservato e riflessivo.

Tenetevi pronti per alcune novità che giungono imprevedibili in amore, mentre sul lavoro lo spirito d'iniziativa garantisce successo.

Leone: benvenuto Sole nel segno che illumina la strada amorosa e fa indirizzare le energie nel verso giusto. La personalità diventa dirompente e voi molto magnetici, pronti a conquistare le "prede amorose" che non hanno scampo.

La sensualità è straripante e vi fate valere anche sul lavoro.

Vergine: Luna entra nel segno e vivete con ansia le emozioni, evitando di lasciarvi andare alle sensazioni per paura di soffrire. Questa Luna molto razionale razionalizza un po' le storie amorose, insinuando indecisione ed eccessiva riflessività. Marte esorta a lasciare fluire di più l'amore, mentre in campo lavorativo dovete affrontare degli ostacoli che se superati, assicurano successo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: finalmente Sole ha rotto la dissonanza e diventate più vitali, affrontando anche le difficoltà lavorative con maggiore dinamismo. Il satellite diurno riscalda i cuori e la sensualità sale alle stelle.

Seguite la vostra intuizione anche nei confronti delle nuove opportunità sentimentali, che è molto spiccata e non sbaglia mai.

Scorpione: il satellite notturno risulta benefico per voi e garantisce tanto senso pratico e una buona organizzazione lavorativa. In amore, siete alquanto razionali poiché tendete a vivere anche le nuove opportunità con ampia capacità di analisi. Sole smorza un po' le emozioni dal Leone e può rendervi un po' dispotici in coppia.

Sagittario: attenzione a non essere troppo pignoli nei confronti dell'amore poiché Luna interferisce dalla Vergine e può causare insofferenza, ansia e insicurezza anche nei confronti delle nuove storie sentimentali. Dalla vostra avete in compenso la nuova posizione di Sole in Leone che regala vitalità, maggiore intraprendenza con cui potete superare tutte le difficoltà, anche quelle lavorative.

Capricorno: ricevete l'influsso rivitalizzante di una Luna molto pratica dalla Vergine che ispira precisione, invogliando all'ordine in tutti i campi vitali. Finalmente Sole ha rotto un'opposizione pesante sia per i sentimenti che per il lavoro, così potete rimettervi in gioco con maggiore vitalità in campo professionale ed entusiasmo in amore.

Acquario: siete molto inquieti a causa di Sole in opposizione che sprigiona insoddisfazione soprattutto in campo sentimentale. Siete alla ricerca di una storia che appaghi di più, ma attenzione a non assumere un atteggiamento di sopraffazione che fa peggiorare la situazione anche in coppia. Buono il lavoro ma contenete un piacere smodato per il lusso.

Pesci: Luna risulta in opposizione e siete molto altalenanti, lasciandovi influenzare anche da Nettuno nel segno che confonde molto le idee. Potete passare così da una gioia intensa a un modo di pensare molto negativo, seguendo sensazioni contrastanti e ipercritiche nei confronti dell'amore. Cercate di tenere a bada l'ansia poiché è richiesto maggior impegno in tutte le sfere vitali.