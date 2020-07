L'oroscopo di domani 23 luglio è pronto a svelare come sarà la giornata in amore e sul lavoro. In evidenza in questo contesto le previsioni zodiacali di giovedì, nello specifico riguardanti la seconda sestina dello zodiaco. A coloro poco ferrati in materia diciamo che andremo a valutare in esclusiva Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere quali e quanti saranno i segni più fortunati di questo giovedì? Scopriamolo insieme passando direttamente a fare le pulci alla classifica e, subito dopo, analizzare il responso dettato dall'Oroscopo di giovedì 23 luglio segno per segno.

Classifica stelline 23 luglio

L'Astrologia quotidiana è pronta a dare il consenso oppure a stroncare il quarto giorno della corrente settimana. Come consuetudine ormai consolidata, a decretare vincitori e vinti sarà la nostra insostituibile classifica stelline giornaliera, in questo frangente interessante la giornata di giovedì 23 luglio 2020. In evidenza pertanto, come già anticipato nel titolo principale, il segno del Sagittario: nel contesto gli amici nativi nel predetto simbolo astrale di Fuoco risultano al primo posto nella nostra scaletta quotidiana. Invece cosa si prevede per gli altri segni? Andiamo a svelare l'arcano dal prospetto sottostante, nella fattispecie estrapolato dalle effemeridi ed analizzato in modo mirato nell'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario;

★★★★: Bilancia, Acquario, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: Scorpione.

Previsioni zodiacali di domani, 23 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di domani, giovedì 23 luglio, indica un periodo semplice, senza fronzoli ed interamente immerso nella media positività. In amore, giornata abbastanza lineare anche per coloro con problemi da risolvere a tema sentimentale. Se nel caso foste in ansia o preoccupati per qualcosa, tranquilli, c’è sempre qualcuno pronto a tendervi la mano oppure a dare un buon consiglio all'ultimo minuto.

La luna, entrata in Vergine proprio questo giovedì, per voi Bilancia sarà buona tendente alla massima positività man mano che si avvicinerà al vostro segno. Soprattutto in coppia, se dovesse esserci qualche piccolo disguido o malinteso, non vi sarà difficile rimettere tutto a posto. Voi in status single, invece, potreste essere attratti da una persona conosciuta da poco, quasi sicuramente in ambito lavorativo.

Comunque è sempre valida la buona regola di non mischiare mai l'amore con gli affari; se poi a dettar legge dovesse essere il cuore, allora tanto di cappello... Le quattro stelle del periodo intanto potrebbero favorire una possibilità in più: sfruttatela. Voto: 7+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano l'arrivo di una giornata per niente a favore. Quasi certamente potreste incorrere in situazioni abbastanza impegnative e qualcuna di queste anche difficili da sbrogliare. In amore, pollice in giù, quindi state attenti a non provocare il vostro partner, ok? In massima parte potreste andrete a fasi alterne, forse distratti da qualcosa o da qualcuno/a fuori dall'ambito famigliare; tale stato vi renderà svogliati oppure malinconici.

Questo periodo avrà sfumature diverse a seconda del proprio ascendente: giornata tendente leggermente verso il positivo per chi è Scorpione/Bilancia; sulla media sufficienza se Scorpione/Bilancia, Acquario o Pesci; negatività piena se Scorpione/Capricorno o Scorpione/Scorpione. Comunque, partite dal presupposto di non aspettarsi nulla in più di ciò che indicano gli astri del periodo, ossia poco o nulla: questo giovedì a fare la differenza dovete essere voi. Dal punto di vista professionale, sappiate che dovrete impegnarvi al limite delle vostre reali possibilità. Voto: 6-.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 23 luglio al Sagittario indica a tanti di voi del segno un giovedì scattante ed altamente positivo.

Questo giorno sarà particolarmente generoso nelle questioni legate ai sentimenti, merito di una meravigliosa Luna, presente nel settore della Vergine fino al tarda serata, in questo frangente speculare positiva per il vostro segno. In amore, ottimo periodo anche per chi attualmente non può contare su un rapporto affiatato al 100%: programmate qualcosa di diverso, da fare assolutamente in due; il partner ringrazierà. In coppia, questa potrebbe essere davvero l'occasione perfetta per qualcosa di importante che avevate rimandato in attesa di tempi migliori. L'intesa con il partner sarà quanto di meglio aveste mai sperato e, si spera, finalmente potrete iniziare a respirare un po' di vera serenità.

Single, tutto o quasi andrà per il meglio, quindi non preoccupatevi più di tanto. Tirate fuori il vostro "saper fare" romantico e gioioso, godendovi il momento come e con chi vi aggrada. Molti Sagittario risulteranno vincenti anche nel lavoro: reattività e ricettività, la ricetta giusta da preferire. Eventuali difficoltà dei giorni scorsi rientreranno a breve. Voto: 9.

Oroscopo del giorno 23 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, giovedì 23 luglio, mette in chiaro un periodo decisamente poco reattivo alle vostre azioni. L'Astrologia, in merito ai sentimenti, prevede un calo dei normali ritmi: la situazione astrale sarà blandamente favorevole al mattino ma solo per un po', poi con l'avvicinarsi della sera tenderà a scadere in termini di positività.

Per le coppie, eventuali problemi potrebbero sorgere soltanto da metà giornata, per poi prontamente rientrare, ma saranno pochi e ben individuabili. In alcuni casi potrebbe sorgere una irrefrenabile voglia di far fronte alle solite "sparate" del partner: calma! Single, evitate in ogni maniera possibile di forzare la mano in approcci non desiderati. Sappiate che l'attuale situazione astrologica è molto instabile, generica e priva di connessioni planetarie favorevoli: aspettatevi novità ma non subito, senz'altro prossimamente. Nel lavoro, questo periodo vi spingerà a mettere in campo un impegno incredibile: arriveranno riconoscimenti anche tangibili alla vostra buona volontà. Voto: 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★.

Le previsioni astrali di domani indicano che il periodo inizierà nel modo migliore, come nelle attese, poi nel prosieguo potrebbe scendere di intensità, stabilizzandosi su linee decisamente meno performanti, ma assolutamente non negative. In amore pochi i dubbi: arriveranno discrete soddisfazioni e qualcuna tra queste potrebbe essere anche bella consistente, soprattutto nel caso di chi vive già in coppia. In generale diciamo che la situazione sarà più calma rispetto al recente passato. In questa fase tutto dovrebbe andare almeno in direzione dei vostri desideri, anche se pochi arriveranno a buona conclusione. A qualcuno di voi single, invece, a destare un po' di perplessità potrebbe essere vostra ultima "fiamma": dai, con un po' di impegno questa volta potreste davvero ritrovarvi felicemente innamorati.

Se poi doveste essere presi da una improvvisa quanto poco plausibile smania di sradicare vecchi schemi, allora si che avrete ottime probabilità di centrare quel sogno che sapete: preparatevi a volare, anche se doveste arrivare "in capo al mondo!". Nel lavoro, se svolgete attività autonoma, intuizioni brillanti vi permetteranno di allargare il giro d’affari. Voto: 8+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 23 luglio, annuncia l'arrivo di una giornata discretamente positiva, anche se non regalerà nulla di più delle solite cose legate alla routine. Questa parte centrale della settimana vedrà voi nativi legati a doppio filo con Nettuno, da una parte interessato dai sestili con Giove, Saturno e Plutone e dall'altra sotto quadratura da Venere in Gemelli.

Pertanto in amore dovrete viaggiare sul filo dell'ordinarietà. In coppia specialmente potreste dover sottostare a momenti altalenanti: alcuni vi renderanno particolarmente sensibili ai battibecchi con il partner, altri invece invoglieranno ad esprimere le vostre più segrete emozioni a chi vi sta accanto. Il frangente però potrebbe dare occasione a chi vive una vita da single di trovare nuove intese, ovviamente da sfruttare per avviare rapporti sentimentali importanti. Nel lavoro infine, l'attuale formazione planetaria non proprio pienamente a favore potrebbe dare vita a qualche grattacapo di cui fareste volentieri a meno: se così dovesse essere, non prendetevela! Onde evitare discussioni o inutili problemi con colleghi e superiori, mostratevi collaborativi, calma e buon senso faranno il resto.

Voto: 8.