L'oroscopo di domani 24 luglio è pronto a svelare come andrà la giornata. Curiosi di sapere cosa dicono le previsioni zodiacali di venerdì? Certo che si, però prima dare soddisfazione a tale domanda ricordiamo che in questa sede l'attenzione è puntata verso gli ultimi sei segni dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il cielo astrologico di venerdì intanto presenta un quadro stabile rispetto alla giornata precedente: la Luna risulta in transito sui gradi della Vergine, nel frangente in trigono a Giove, Plutone e Saturno e in opposizione a Nettuno in Pesci.

Il Sole, entrato da poco nel segno del Leone, risulta nel periodo in opposizione a Saturno e Plutone mentre Venere spazia placida in "casa 7" del Cancro. Immutata la presenza di Mercurio in Cancro, Urano in Toro, Marte in Ariete e Nettuno in Pesci.

In merito a quali sono i segni più fortunati del momento, in evidenza risulta Bilancia in giornata ottima da cinque stelle. Non troppo favorevole il periodo, invece, per gli amici Capricorno insieme ad altri due simboli astrali che andremo a svelare nel prosieguo.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle Oroscopo di venerdì 24 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 24 luglio

Prima di partire a spron battuto nel confermare i segni migliori nonché i peggiori messi in preventivo nella giornata in esame, ci preme ricordare che ad essere presi in considerazione solo gli ultimi sei simboli dello zodiaco.

Al vertice della nuova classifica stelline interessante la giornata di venerdì 24 luglio, appena svelata, spicca in primo posto la Bilancia. Al seguito del simbolo astrale di Aria appena citato, a brevissima distanza, in questo caso al secondo posto, troviamo Scorpione e Sagittario. Chiudono il cerchio, in penultima posizione l'Acquario con Capricorno e Pesci ultimi in scaletta.

A questo punto non resta che mettere in chiaro la qualità della giornata sotto analisi andando direttamente a confermare quanto già anticipato.

A voi il resoconto finale, estrapolato dall'Astrologia del giorno ed interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Acquario;

★★: Capricorno, Pesci.

Previsioni zodiacali di domani, 24 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo per la giornata di domani, di venerdì 24 luglio, indica l'arrivo di un periodo semplice nella sua positiva normalità. In amore, con un pizzico di fortuna e un po' di pazienza potreste riuscirete finalmente ad esaudire un sogno. A favorire la bontà del periodo, tante buone energie di provenienza astrale. Infatti la Luna, in procinto di sbarcare nel vostro segno questo sabato, già da adesso è pronta a dare un sostegno nelle difficoltà di stampo affettivo. Approfittate di questi giorni buoni per le cose importanti, ovviamente interessanti la parte soprattutto affettiva della vostra vita. Single, lasciate perdere di apparire, siete "belli e interessanti" così come siete, dunque rilassatevi.

Siate consapevoli di appartenere ad un segno speciale, ed è per questo che anche voi siete speciali: la vita è pronta a chinarsi ai vostri desideri. Nel lavoro altresì, avrete ottime probabilità di portare a buon fine una certa situazione, magari che avete attualmente in stallo oppure per qualcosa che vorreste mettere in gioco. Voto: 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì preannunciano la giornata del 24 luglio come abbastanza tranquilla, alla lunga discretamente positiva. In amore, non siate precipitosi ma cauti nel prendere decisioni importanti. Riflettete sui vostri errori pregressi e non date sempre la colpa alle circostanze o peggio, agli altri: se le cose non vanno come dovrebbero spesso una buona parte di colpa è da imputare al nostro comportamento.

In coppia mettete pure in conto eventualmente anche piccoli ma fastidiosi litigi: con il partner le litigate sono ormai all'ordine del giorno, non è così? Ebbene, sappiate che litigare è segno di interesse reciproco e poi lo sapete, fare pace e tornare ad amarsi come e più di prima è bellissimo! Invece il silenzio o il mutismo assoluto sono sintomi di qualcosa di profondo che non funziona: anche in questo caso non bisogna mai rassegnarsi se si tiene al rapporto. La parola d'ordine è: affrontare e risolvere subito le questioni. I single intanto dovranno fare attenzione ad eventuali incontri o proposte inaspettate: meglio non fidarsi subito ma valutare e poi decidere. In ripresa leggera la parte lavorativa.

Voto: 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di domani 24 luglio al Sagittario mette in chiaro la possibilità che il venerdì in arrivo risulti abbastanza stabile. Dunque periodo buono dal punto di vista complessivo, anche se non immune da momenti impegnativi. In amore i sentimenti di molti nativi vanno alla grande ed alcuni stanno vivendo effettivamente un periodo di ottima intensa e serenità. Per tanti altri del segno invece, vuoi per colpa del proprio ascendente (per un buon 50%) o per problemi da imputare all'affinità di coppia (per l'altro 50%), la vita di coppia non decolla o presenta problemi da risolvere. A proposito di affinità/incompatibilità, il Sagittario proprio non vuol saperne di andare d'accordo con Cancro e Pesci: attenzione, non stiamo dicendo che la convivenza è impossibile, solo che bisogna lavorare sui rispettivi caratteri, magari limando le proprie e le altrui asperità.

I single invece, soprattutto coloro più sbarazzini e con il sorriso sempre stampato sulle labbra, potranno trascorrere una bella giornata/serata in compagnia di una persona piacevole. Nel lavoro, sarà quasi sicuramente una giornata intensa e piena di impegni. Potreste ricevere nuovi incarichi, cambi di mansioni, trasferimenti. Valutate ogni possibile novità, ma fatelo con la dovuta calma. Voto: 8-.

L'oroscopo di venerdì 24 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì 24 luglio prevede possa essere un periodo faticoso, anche nelle cose in cui di solito non trovate difficoltà. L'Astrologia del giorno consiglia massima cautela in amore e soprattutto tantissimo autocontrollo.

Irrequietezze di varia natura da un po' tormentano parecchi del segno, di conseguenza emerge un sottile stato di confusione generale. Tranquilli, è del tutto normale attraversare periodi di smarrimento o momenti in cui non sapete bene che cosa fare o come comportarsi in determinate situazioni. Il consiglio delle stelle è quello di cercare sempre di trovare accordi, soluzioni o, perché no, anche piccoli compromessi a fin di bene (di entrambi, non a senso unico!). Se dopo vari tentativi le situazioni non cambiano, ebbene, tagliare quei ponti causa di malesseri e tormenti sarà una scelta obbligata: la vita è una e gli anni passano, perché sciuparli a rincorrere chimere? Single, sia come sia, negli affari di cuore le parole brillano di luce splendente, dunque sappiate centellinare al grammo ogni parola detta...

Nel lavoro invece, certe alzate d’ingegno saranno controproducenti. Consiglio: mai rifiutare per orgoglio l’aiuto di un collega, anche se si tratta solo di un consiglio sincero. Voto: 6.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un venerdì decisamente al ribasso. Purtroppo il periodo è stato valutato a voi Acquario con la sigla del "sottotono", pertanto iniziate fin da adesso ad essere concentrati e ben svegli: eventuali errori difficilmente saranno perdonati da un Sole dissonante in specularità negativa del 80%. Per fortuna avrete uno scudo provvidenziale offerto dalla Luna, speculare positiva al 65% (trigono Giove-Saturno-Plutone) ma negativa al 35% (opposizione da Nettuno).

Il comparto sentimentale potrebbe essere la vostra vera spina nel fianco per questo venerdì di fine settimana. Vi sentirete in alcuni casi un po' agitati o frastornati dalle vicissitudini quotidiane. Se vi lascerete prendere la mano dall'insofferenza finirete con il creare le premesse per una crisi di coppia: occhio! Single, prendete alla lettera il seguente consiglio: "Pondera bene ed evita decisioni dettate dall'impulso". Quanto detto dovrà essere il vostro riferimento principale nel periodo. Nel lavoro invece, assolutamente da evitare le distrazioni cercando di mantenere alto l'indice di autocontrollo nelle cose di vostra competenza. Voto: 7-.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo di domani, venerdì 24 luglio, annuncia a voi nativi una giornata valutata come abbastanza negativa, siglata con il relativo "ko".

In amore, le stelle non vi daranno quel fascino particolare a cui siete abituati da un pezzo, quindi siate sicuri di voi e delle vostre azioni: pensate prima di agire, in ogni situazione. In famiglia, ovviamente parlando per chi è in coppia, questo venerdì sarebbe opportuno riuscire a staccarsi dalla routine tipica della settimana: utilizzate il tempo per mettere ordine in quelle questioni lasciate in sospeso in attesa di essere risolte. Organizzate, se possibile, una piacevole serata di coppia: potreste guadagnare punti importanti agli occhi della persona al vostro fianco. Single, il periodo invita alla massima concentrazione. Visto l'attuale cielo astrale, potreste essere un po' pasticcioni o tendere alla gaffe: occhio!

Nel lavoro, per chiudere, si intravedono ancora momenti offuscati dalle nebbie dell'instabilità o dalla confusione generale. Magari ora vi può sembrare impossibile, ma a breve vi scorderete di questo periodo: quando ripenserete a questi momenti sorgerà spontaneo un sorriso... Voto: 6-.