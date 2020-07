L'oroscopo di domani 25 luglio è pronto a svelare come andrà il primo giorno di weekend. A dare le giuste informazioni come sempre, l'Astrologia, nel contesto espressa attraverso le previsioni zodiacali di sabato. Il cielo astrologico di domani intanto mostra in tutta la sua bellezza una meravigliosa Luna in Bilancia, nel segno di Aria a partire dalle ore 03:54 del mattino. Curiosi di sapere chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà fortuna in amore e sul lavoro? In rilievo certamente un ottimo sabato per coloro della Bilancia, pronosticati in questo caso al "top del giorno".

Altrettanto positivo di prevede il periodo anche per altri due segni: diretti interessati senza ombra di dubbio, quelli dello Scorpione, nel contesto ottimamente valutati a cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di sabato 25 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 25 luglio

Pronti a gongolare nel caso il vostro segno risulti tra i fortunati di questo sabato? Come si sa, il responso è possibile trovarlo solamente "sfogliando" le pagine virtuali del nostro oroscopo giornaliero. Indubbiamente a vostro favore gioca un ruolo fondamentale la nuova classifica stelline giornaliera, nel frangente impostata sulla giornata di sabato 25 luglio 2020.

In anteprima abbiamo tolto il velo dai segni più fortunati del momento, adesso non resta altro da fare se non spulciare direttamente all'interno della classifica presentata nel trattato astrologico di oggi.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Bilancia - Luna nel segno;

: Bilancia - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: Acquario.

Previsioni zodiacali di domani 25 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): 'top del giorno'.

L'oroscopo del giorno, di sabato 25 luglio, indica nel complesso una giornata più che piacevole. Ad attendervi sul campo troverete una dolce quanto spigliata Luna nel segno, decisamente ottima nei riguardi di sentimenti e affetti in generale. L'Astrologia del periodo è fiduciosa del fatto che in tanti riuscirete venire a capo di eventuali problemi.

Vi sentirete ottimisti, più sicuri di voi e soprattutto pronti a proiettarvi in progetti a più di largo respiro. Cercate di frenare eventualmente quei sentimenti di rivalsa che, almeno fino a ieri, offuscavano la reale situazione soprattutto in merito a qualcuno della famiglia. In campo sentimentale, l’affetto per il partner sarà la base su cui fondare tutto il resto. Se doveste fare i conti con divergenze di vedute, sappiate che queste potrebbero servire ad entrambi per conoscersi meglio e crescere, in modo da vivere il rapporto in serenità ed armonia. Single, di forza d’animo ne avete e anche il sex-appeal non manca. Giocate le vostre carte e, grazie alla bella Luna positiva, i vostri desideri si realizzeranno.

Nel lavoro, la posizione professionale, gradualmente ma inevitabilmente sta diventando sempre più solida: cercate di incrementate la vostra caparbietà. Voto: 10+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato, visto il periodo favorevole, si anticipa già da adesso che sarà più che ottimo, a tratti anche fortunato. Per tanti nativi le fatiche affrontate nel corso della settimana che sta per concludersi potrebbero farsi sentire. Tranquilli, una persona vi darà una mano eventualmente a fronteggiare quei problemi rimasti in sospeso: siate riconoscenti. Se ci sono stati momenti difficili nei giorni scorsi, il periodo in arrivo di certo aiuterà a superarli. L'amore andrà a gonfie vele e in tanti sarete radiosi, sprizzando felicità da tutti i pori.

A gongolare sarà soprattutto chi è già fortunato di suo avendo una persona dolce e comprensiva al proprio fianco: questo inizio weekend riserverà una bella novità. Single, in ambito sentimentale sentirai sempre più forte il desiderio di evasione dalla solita noiosa routine: aria di cambiamento in vista? Se così fosse, un plauso, vorrebbe significare un ritorno alla vita. Nel lavoro, state uscendo da una fase molto stressante e abbastanza complicata. Sappiate tuttavia che la giornata potrebbe regalare piccole ma deliziose soddisfazioni. Voto: 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo di domani 25 luglio al Sagittario indica un inizio di weekend delicato, per certi aspetti anche leggermente a rischio in quanto sottoscritto come anticipato in apertura con la sigla del "sottotono".

In amore, se negli ultimi tempi avete trascurato la famiglia, il cielo astrologico del periodo vi richiama al dovere, dunque ad essere più presenti. Se la forma fisica dovesse risultare al di sotto della solita normalità, l’uso di medicine naturali e lunghe passeggiate a piedi o in bicicletta aiuteranno a stare meglio. Per quanto riguarda l'amore, sarete un po' assorti e la testa piena di pensieri, tale da non poterlo nascondere troppo a lungo. Perché non condividere ciò che vi preme con la persona amata? Di certo insieme riuscirete a trovare strade traverse o compromessi in grado di stabilizzare qualsiasi cruccio. Single, non fatevi prendere dalle malinconie e soprattutto non trinceratevi dietro a delle scuse.

Sappiate che le mezze verità (di solito si chiamano bugie...) hanno le gambe corte. Nel lavoro, le insidie nascoste saranno molte, soprattutto all'interno dell’area finanziaria. Per fortuna, avete molti amici pronti a dare una mano, o no? Voto: 7.

L'oroscopo di sabato 25 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo di sabato 25 luglio, indica un fine settimana non male, anche se potrebbero maturare situazioni probabilmente al limite dell'accettabilità, quindi da rimettere in carreggiata. Il primo giorno di weekend si prevede in amore sicuramente nella norma. Se in passato vi foste illusi riguardo a certe faccende, ora invece dovreste guardare in faccia la realtà, anche se non sempre piacevole.

In fin dei conti la vita è vostra, però le stelle invitano a riflettere: avere puntualmente a che fare con persone rivelatesi tutto il contrario di come inizialmente sembravano vi da diritto di "retromarcia". Gli alberi sono come le persone: tagliare un ramo secco ad una pianta è garanzia di vita, lasciandolo la farà seccare... Single, sicuri di non essere troppo prevenuti nei riguardi di chi sapete? Imparate a non chiudervi nel guscio ma ad essere un po’ più estroversi. È così che bisogna affrontare la vita sentimentale, le persone che interessano o le nuove situazioni. Solo in questo modo direte addio alla solitudine. Nel lavoro, altro che ragguagli: questo sabato fareste meglio a passare un bel colpo di spugna sopra a tutto ciò che non serve e magari iniziare a voltare pagina.

Recepito il messaggio? Bene, allora non serve pensarci troppo... Voto: 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano una giornata instabile. In questo caso una buona scelta senz'altro sarà quella di stare "in finestra", ad osservare gli eventi ma senza intervenire (per adesso). In amore quasi certamente giungeranno indiscrezioni non proprio piacevoli per le vostre orecchie: assolutamente, non dovete dare alcun ascolto ai pettegolezzi o ad eventuali malelingue. Vi siete mai chiesti se vale veramente la pena arrovellarsi i cervello oppure farsi il sangue amaro per colpa di persone presuntuose e soprattutto invidiose? Da oggi in poi serve cambiar disco, come si suol dire: iniziate a mettere ordine nella vostra vita di relazione, a qualsiasi livello.

Single, accettate subito (eventualmente) quell'invito/incontro/proposta che ben sapete: questo per dire che bisogna conoscere le persone, parlarci, frequentarle il minimo indispensabile e poi giudicare; mai il contrario. Nel lavoro, per chiudere, se potete avvantaggiarvi in qualcosa, perché non farlo sin da subito? Guadagnerete tempo ed eviterete di vedere accumulati troppi impegni. Voto: 6-.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 25 luglio, annuncia un inizio weekend non troppo faticoso per voi del segno. A fine percorso settimanale l'amore, la famiglia e le amicizie senz'altro favoriranno la rinascita e la tranquillità interiore. Questo stato di fatto si rifletterà giustamente anche nel rapporto sentimentale: sicuri dei vostri e degli altrui sentimenti, lo dimostrerete come soltanto voi dei Pesci sapete fare.

In coppia, i migliori desideri del partner coincideranno perfettamente con i vostri: sarà una bella giornata dove tenerezza e passione prenderanno il sopravvento su eventuali ansie o problematiche aperte. Per qualcuno potrebbero esserci preziose novità: qualcosa o qualcuno vi sorprenderà piacevolmente! Ricambiate pure con ciò che di più caro avete a disposizione: l'affetto. Single, giocate la carta della passionalità soprattutto se avrete la possibilità di vivere un rendez-vous a lume di candela. Siate romantici, la vita aspetta solo un vostro cenno per essere vissuta. Nel lavoro, potrete contare su grandi energie che daranno sicuramente buoni frutti, ma solo se saprete indirizzarle verso una fase creativa.

Voto: 8.