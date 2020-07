L'oroscopo di domani 27 luglio è pronto a dare evidenza all'andamento previsto per il primo giorno della settimana. In analisi in questo frangente, le previsioni zodiacali di lunedì relazionate ai segni della prima sestina. Curiosi di appurare quali saranno i segni più fortunati tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Ebbene, il prossimo lunedì ad avere massimo sostegno dagli astri saranno Gemelli e Cancro, valutati entrambi in giornata da cinque stelle. Meno influente il periodo, secondo quanto emerso dall'Astrologia applicata all'inizio settimana, per i nati nei segni del Sagittario e dell'Acquario.

Entrambi i predetti segni sono considerati in queste predizioni con un valore pari a quattro stelle. Invece, a dover subire le turbolenze planetarie del periodo sarà il Leone, previsto almeno sulla carta in giornata da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di lunedì 27 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 27 luglio

Un nuovo giorno sta per arrivare, curiosi di sapere cosa riserveranno gli astri al primo giorno della settimana? Come al solito, metro di misura nel giudicare il periodo è la nostra esclusiva classifica stelline quotidiana, quest'oggi impostata sulla giornata di lunedì 27 luglio 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Dopo aver svelato in anteprima qualche anticipazione sui più e meno fortunati, diciamo che è giunto il momento di passare direttamente al sodo.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Ariete, Toro, Vergine;

★★★: Leone;

★★: Nessuno.

Previsioni zodiacali di domani, lunedì 27 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

Il prossimo lunedì evolverà come la più normale delle giornate, portando in dote quasi nulla di nuovo. In amore, l'oroscopo di domani al segno dell'Ariete sottolinea il fatto che molti nativi saranno imprevedibili: vi piace ogni tanto sorprendere il partner, magari con qualche "carineria" fuori programma?

Fatelo, non ve ne pentirete. Anche con i figli sarete molto attenti ma, contrariamente alle prerogative del vostro segno, anche troppo elastici. Single, grazie alla spinta della Luna avrete molte idee geniali che vi aiuteranno a concretizzare alcuni sogni nel cassetto. I rapporti d'amore e di amicizia saranno sempre più solidi e non dovrete aver paura di perdere la stima altrui. Nel lavoro, la Luna alta nel cielo sarà indizio di ambizioni superiori alle vostre potenzialità. In alcuni casi dovrete cercare a tutti i costi di evitare un conflitto. Infatti, un atteggiamento aggressivo potrebbe far precipitare una situazione già difficile. Voto: 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Si preannuncia un lunedì poco reattivo e senza alcun riscontro interessante: praticamente, un giorno come un altro.

In amore, perché una storia possa durare nel tempo, c'è sicuramente bisogno di impegno e di serietà ma anche di complicità e di allegria. Con la Luna presente in Scorpione saprete sicuramente come introdurre alcuni nuovi elementi nel vostro rapporto e renderlo ancora più intrigante. Single, potete ringraziare la Luna se avrete la possibilità di incontrare una persona che non sentivate da molto tempo ma che speravate di rivedere. L'incontro sarà molto emozionante e aprirà per entrambi delle prospettive nuove. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero se avete una vicenda complessa in ballo da qualche tempo, è possibile che si sblocchi proprio in questi giorni: con le stelle che vi ritrovate ci sono eccellenti possibilità che si concluda positivamente.

Voto: 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani indica l'arrivo di un lunedì pregno di occasioni utili da sfruttare come meglio si crede. Per qualcuno, questo è il momento ideale per mettere in pratica soluzioni idonee a risolvere quel problema annoso che sapete bene. Sul fronte amoroso si invita a sbizzarrire la vostra fantasia, creando occasioni o "effetti speciali" nel rapporto di coppia. Date la vostra preferenza alle situazioni chiare e nette, prive di sfumature ingannevoli e noterete molto pesto una buona differenza: anche l'amore ritroverà slancio e gioia di vivere. Single, grazie a Mercurio, in questa giornata potreste essere portati a prendere in considerazione un appuntamento proposto da una persona che non avreste mai pensato di conoscere e verso la quale non provavate alcun interesse.

Qualcosa di buono sta cambiando in voi e questo vi renderà certamente migliori con gli altri. Nel lavoro, sarà un giorno propizio per darsi da fare. Tutto infatti andrà per il meglio e il cielo sarà dalla vostra parte; pertanto non potranno mancare delle situazioni favorevoli. Se dovete proporre qualche cosa a un superiore o a un datore di lavoro fatelo adesso: perché otterrete sicuramente, quello che chiederete. Voto: 9.

L'oroscopo di lunedì 27 luglio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. Riguardo al prossimo lunedì per voi, amici del Cancro, non dovrebbero esserci troppi problemi e il tutto dovrebbe scorrere secondo le intenzioni messe a preventivo. In amore, l'oroscopo sulla giornata invita a non dare troppo peso a certi rancori vissuti nei giorni scorsi.

Riderci sopra, insieme al partner, sarà il modo migliore per farli scomparire. Infatti le stelle si preparano a sfoggiare per voi una veste romantica, pronte a festeggiare una serata con al top l'amore e la passione: in prima lista il partner, affettuoso e disponibile come non mai. Single, il trigono da Nettuno verso il vostro Mercurio aprirà per voi un periodo dell'anno particolarmente favorevole. Il calore che avvolge la natura in questo momento riflette bene l'ardente fiamma che portate dentro. Il consiglio delle stelle è di avere pazienza, anche con quelle persone non tanto disposte ad aprirsi a primo impatto: è lì che dimostrerete di essere perfetti, ideali per una unione duratura e senza compromessi.

Nel lavoro, la splendida intesa tra Urano e Mercurio porterà dinamismo e sicurezza in voi stessi spazzando via problemi, dubbi ed esitazioni. Aperti e socievoli, comprensivi e ben disposti ad ascoltare con attenzione gli altri, vivrete una giornata magnifica. Voto: 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani, per quieto vivere invoglia ad affidare al partner la gestione del tempo libero cercando di condividere le sue iniziative serali, senza discutere (sapete già di vivere al fianco di una persona abbastanza permalosa, non è così?). Non trascurate il benessere fisico, perché Saturno e Luna risultando ostili al Sole favoriranno stanchezza e irritabilità, specie nei confronti del partner.

Single, una situazione affettiva piuttosto delicata vi occuperà la mente al punto tale da farvi trascurare i vostri impegni. La Luna renderà nervosi ed irritabili anche molti di voi. Cercate per quanto possibile, di non rovesciare addosso agli altri i vostri problemi, generando così malumori a tutte le persone vicino a voi. Nel lavoro, meglio tirare il freno a mano, limitare le ambizioni; almeno per il momento non dovete dimenticare regole, normative e precisione. Il cielo odierno invita alla prudenza: sarebbe meglio non imbarcarsi in spese consistenti, ma riflettere attentamente prima di fare qualsiasi passo. Voto: 7.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 27 luglio, indica una giornata discreta, mediamente alla stregua di una di normale amministrazione.

La sfera sentimentale regalerà momenti buoni ed altri meno, come sempre da un po' di tempo a questa parte. Col partner nuove prospettive da mettere in pratica: sembra arrivato il momento di dare spazio a quel "famoso" progetto di vita che avete in attesa. Lasciatevi andare ai sentimenti e alle emozioni, magari regalandovi una serata speciale da gustare solamente voi e la persona amata. Single, la Luna con i suoi positivi influssi vi incoraggerà ad aprirvi di più e magari a rivelare i vostri veri sentimenti. Qualcuno da molto tempo non aspetta che un vostro riscontro, ma fino a questo momento non è arrivato. Nel lavoro, per chiudere, astri benevoli vi guideranno verso il successo. Non mancheranno i mezzi e l'energia per ben figurare o per avvicinare persone autorevoli.

Dovrete solo non forzare tempi e situazioni. Voto: 8.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.