L'Oroscopo di martedì punta un riflettore sull'amore e approfondisce le opportunità lavorative di ciascun segno zodiacale. I transiti planetari risultano favorevoli per avviare nuove storie amorose. Complice la presenza di Mercurio in Cancro che regala grandi novità ai simboli zodiacali di Acqua. Luna entra in Scorpione e produce effetti magnetici nelle previsioni astrologiche fortunate.

Luna in Scorpione nell'oroscopo di martedì

Ariete: Luna risulta vostra complice dallo Scorpione e punta un riflettore sui sentimenti, così voi in coppia rafforzate la relazione in maniera più solida e profonda. Questa Luna parlerà di affetti magnetici, quindi anche voi single cercate storie più passionali e romantiche.

Toro: si prevedono veri e propri "tumulti emotivi" con Luna opposta al segno che scombussola un po' le sensazioni amorose. Siete troppo impulsivi e potete giungere a conclusioni affrettate. Attenzione a non assumere un atteggiamento provocatorio nelle relazioni amorose poiché siete troppo distruttivi anche nei confronti dei rapporti appena iniziati.

Gemelli: l'astro d'argento posizionato in Scorpione rafforza le sensazioni appaganti elargite da Venere nel segno. Siete anche molto sensuali, grazie alla presenza di Marte in Ariete che sprigiona una determinazione combattiva nel portare avanti i progetti amorosi con dinamismo e charme. Via libera alle conquiste amorose, svolte con entusiasmo e brio.

Cancro: Mercurio e Luna risultano in trigono favorevole e acuiscono l'intelligenza e la sensibilità. Così i sentimenti acquistano profondità e avviate un dialogo intenso con la persona amata. Voi single non chiudetevi in voi stessi poiché possono giungere belle sorprese in amore. Alti e bassi in ambito lavorativo.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Leone: gli astri interferiscono un po' sul lavoro, introducendo dei ritardi o rallentamenti nocivi per l'attuazione dei vostri progetti in cantiere. Abbiate pazienza e procedete per la vostra strada. Luna e Sole stringono le loro energie in dissonanza e occorre maggiore ragionevolezza e sensibilità in amore, per sbloccare alcune situazioni in crisi.

Voi single non siate annoiati, piuttosto contate sull'aiuto energizzante di Marte in Ariete.

Vergine: Luna risulta in posizione favorevole e diventate molto affascinanti e magnetici. Come un radix astratto, scendete in profondità del vostro cuore analizzando a fondo le sensazioni amorose. Anche chi vi è accanto non ha segreti per voi, così riuscite ad avere un quadro più obiettivo delle situazioni sentimentali. Buone novità si prevedono in campo professionale.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto romantici a inizio settimana con Luna vicina, siete carichi di charme e pronti a concretizzare i sogni amorosi con ottimismo. Voi in coppia siete più diplomatici, mentre voi single di sicuro non passate inosservati poiché muniti di eleganza e fascino.

Via libera all'amore quindi e attenzione solo ad alcuni alti e bassi sul lavoro.

Scorpione: Luna nel segno regala sensazioni passionali e magnetiche. L'astro d'argento approfondisce l'intuizione sentimentale così riuscite a captare anche la più piccola sfumatura dell'animo altrui, grazie agli influssi lunari che producono emozioni profonde e introspettive. Buono il lavoro.

Sagittario: siete troppo legati in amore a un passato che ha fatto soffrire. Ma attenzione che stanno giungendo belle novità, quindi slegatevi e vivete il presente con slancio. Alti e bassi pure per le coppie che devono apportare cambiamenti risolutivi per la relazione, basta tergiversare. Le vostre intuizioni sul lavoro risultano fortunate.

Capricorno: bando alle frivolezze con Luna in sestile astrologico che insieme a Saturno, esorta a meditare e a riequilibrare gli impulsi emotivi. Siete coscienti dei sentimenti che provate e procedete in modo cauto, forse per paura di soffrire in amore. Venere consiglia di vivere le relazioni o le nuove amicizie in modo più brioso e leggero. Buono il lavoro dove si avviano cambiamenti graduali, che danno i loro risultati in futuro.

Acquario: il satellite notturno posizionato nella casa astrologica nona, potenzia gli affetti e anche Venere in Gemelli diffonde sensazioni appaganti e piacevoli, sia per voi single che per voi in coppia. Sole cerca di offuscare un po' i sentimenti poiché in opposizione e può rendervi arroganti, ma un'introspezione consigliata dalla vicinanza plutoniana fa chiarire il tutto in modo costruttivo.

Pesci: buone prospettive si aprono in campo professionale e un progetto a cui tenete va in porto. In amore voi in coppia apritevi a un dialogo costruttivo. Ricordate che lo stress accumulato negli ultimi tempi risulta nocivo anche per voi single alla ricerca dell'amore. Quindi riequilibrate il tutto, ricaricandovi di energia positiva che fa affrontare le novità con maggiore slancio.