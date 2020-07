L'oroscopo di domani 28 luglio è pronto a mettere in chiaro come andrà la seconda giornata di questa settimana. In primissimo piano le previsioni astrologiche di martedì, nel contesto impostate sui segni della seconda metà zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In prima lista, come al solito, sono gli affetti, l'amore, le amicizie ed i sentimenti, sia dei single che di chi è in coppia, non disdegnando una lieve infarinatura su come potrebbe evolvere la giornata lavorativa.

Parlando di positività/negatività da attribuire alla giornata di martedì, prendete pure nota dei segni migliori, almeno sulla carta, scelti come di consueto nella sestina di cui sopra.

A gongolare più degli altri saranno i segni classificati a cinque stelle, nel frangente corrispondenti a Scorpione e Pesci. Periodo discreto anche per Bilancia, Sagittario e Capricorno, tutti alla pari valutati nella media con quattro stelle. Chiude il gruppo, in fondo alla scaletta di oggi, l'Acquario, purtroppo sottoposto alle turbolenze astrali generate da Sole e Mercurio speculari negativi per un buon 85%.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana, per poi passare all'Oroscopo di martedì 28 luglio su amore e lavoro, segno per segno.

Classifica stelline 28 luglio

Un nuovo giorno si appresta ad arrivare: sarà positivo per il vostro segno di nascita? Di certo, in lista d'attesa come in ogni giornata che si rispetti vi sono desideri, ansie e problemi da mettere in sicurezza.

A tale proposito è utile osservare la nuova classifica stelline quotidiana, in questo caso interessante la giornata di martedì 28 luglio. In anteprima abbiamo già svelato lo Scorpione e Pesci in prima posizione seguiti da Bilancia, Sagittario e Capricorno in seconda posizione, tutti in questo frangente considerati nella parte alta della classifica provvisoria.

Adesso non rimane altro da fare se non mettere in luce il riepilogo condensato, partendo dai segni migliori fino ad arrivare alla cosiddetta "ultima ruota del carro".

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario, Capricorno;

★★★: Acquario.

★★: nessuno.

Previsioni astrologiche di domani, 28 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di domani, di martedì 28 luglio, indica una giornata buona per voi nativi, senza troppe negatività a cui far fronte. Secondo gli astri del giorno, per quanto riguarda l'amore, in più di un'occasione vi sentirete poco motivati, pertanto non cercate inutili soluzioni complicate o cervellotiche ma lasciate semplicemente parlare i sentimenti. Anche in coppia tanta felicità. Potreste trovare le giuste e meritate soddisfazioni, se soltanto anche per un istante riusciste ad allentare la tensione ed abbandonarvi alle tenerezze del partner: ce la farete? Single, giocate bene le vostre carte, senza strafare e senza fretta: i cambiamenti che si prospetteranno a breve saranno determinanti per il vostro futuro sentimentale.

Nel lavoro invece, un affare che sembrava ormai alle battute finali forse presenterà un imprevisto, il che potrebbe costringervi a rivalutare l’intero quadro. State comunque in campana perché concreta è la probabilità di cadere in fallo. Voto: 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì annunciano in generale una giornata più che positiva, ottima per gestire sia eventuali problematiche inerenti sia i sentimenti che il comparto lavoro. La giornata di metà settimana di certo non avrà segreti o brutte sorprese in merito all'amore. La presa in carico di compiti quotidiani che in genere tendete a delegare ad altre persone, sorprenderà positivamente chi vi sta vicino.

Timidi ma concreti segnali di miglioramento in arrivo nei rapporti in crisi: potrebbe essere l'inizio di qualcosa di veramente grande capace di rendere impagabili soddisfazioni a livello emotivo. Segnali di approvazione da una persona difficile da convincere faranno gridare "al miracolo!" più di qualche single. Buone notizie sul fronte economico, con le finanze in primo piano: soldi al sicuro grazie a un investimento vincente. Anche riguardo al fisco avete le spalle coperte. Nel lavoro sarete stimati. Voto: 9+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di domani 28 luglio al Sagittario indica un martedì discreto, sicuramente alla portata di tutti. Questa parte della settimana appena iniziata quindi non porterà grosse sorprese, a meno che non vi dovesse passare per la testa di iniziare qualcosa di delicato o importante.

In questo caso gli astri non potranno garantire la riuscita al 100% delle cose messe in gioco. In amore, quante chiacchiere fastidiose intorno alla vostra storia: sembra che chiunque provi piacere ad enunciare il proprio pensiero, puntuale e soprattutto non richiesto. Se doveste imbattervi in quella che a priori potrebbe figurare come un’ottima opportunità in grado di far aumentare l'intesa sentimentale, non pensateci troppo sopra ma agite convinti. Single, spendete meglio il vostro tempo e le energie. Valutate prima se vale o meno la pena di portare avanti un'azione: inutile perdere tempo sapendo di giocare una partita persa in partenza, non trovate? Nel lavoro invece, sarà controproducente farsi carico di questioni non espressamente richieste da chi di dovere: decidendo di fare di testa propria potreste rischiare di trascurate cose ben più importanti.

Voto: 8.

Oroscopo di martedì 28 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, martedì 28 luglio, prevede un periodo cadenzato da alti e bassi. In generale fareste meglio a non prendere decisioni relativamente a questioni economiche o, comunque, di una certa importanza. Se ne avrete la possibilità, chiedete pure il parere di una persona fidata. Parlando di sentimenti, la famiglia assorbirà parte delle vostre energie: ci sono ancora alcune cose da mettere in chiaro per evitare contrasti nel futuro prossimo. Cercate di mantenere la massima calma e dare, in tal senso, il buon esempio. Tutto andrà nel migliore dei modi e la serata sarà piacevole e più “leggera” per tutti.

Se single, evitate di puntare troppo sulla vostra buona stella: ogni tanto anche gli astri fanno cilecca, sappiatelo! Gli astri in questo caso consigliano di non guardare al bicchiere mezzo vuoto... A volte il sapersi accontentare riserva sorprese inimmaginabili. Nel lavoro, la cosa migliore che potreste fare sarà senz'altro quella di avviare nuove collaborazioni con chi vi sta intorno. Voto: 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrologiche del 28 luglio hanno il sentore di una giornata espressamente improntata al "sottotono". Continua dunque la vostra settimana difficile, anche se non negativa. Non perdete la fiducia, anche se a un certo punto gli ostacoli sembreranno insormontabili: è un arrivo un assist dal destino e, se saprete giocarvelo, vi prenderete ottime soddisfazioni.

Nelle amicizie, in ambito famigliare o in ambiente lavorativo terrete testa a una persona che si mostra particolarmente ostinata. In amore, momenti difficili potrebbero interessare sia le coppie che il destino di più di qualche single. Le unioni da tempo sul piede di guerra saranno minacciate da ulteriori nubi nere: cercate di vivere alla giornata in attesa di tempi migliori. Single, questo martedì incontrerete una persona con la quale sarete liberi di esprimervi, condividendo con lei emozioni ed impagabili sensazioni. Niente male, come programmino. Nel lavoro invece, consigliatevi con un collega fidato solo se percepite effettivamente aria di cambiamenti nel vostro ambiente, studiando delle strategie mirate in modo da non farvi trovare impreparati.

Voto: 7.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di domani, 28 luglio, annuncia un periodo stabile ed in massima parte positivo. Sebbene potrete contare su un cielo molto favorevole, non tutte le persone che vi circondano saranno in buona fede. Cercate di stare un po' più sulle vostre, ascoltate e parlate con tutti ma non svelate troppo delle vostre cose personali. Perlomeno, aspettate di avere delle certezze. In serata non sarebbe male fare un po' di attività fisica. In amore è naturale il fatto che, nel caso foste di umore nero (per questioni esterne al rapporto), la vita di coppia inevitabilmente ne possa risentire generando malintesi, incomprensioni ed equivoci. Approfittate del buon momento per rimuovere la causa radice del vostro problema (esterno), solo così risolverete ogni questione.

Single, evitate di essere troppo precipitosi, anzi, lasciatevi il tempo di valutare la persona che avete davanti e poi, con molta calma e tanta cautela, andate avanti imperterriti fin dove il cuore sarà capace di portarvi. Nel lavoro, per chiudere, in caso di attività in proprio, grazie ad operazioni finanziarie azzeccate (finalmente!) riuscirete a consolidare la vostra situazione economica. Voto: 9.