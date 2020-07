L'oroscopo di domani, 28 luglio, cercherà di prendere le misure alla seconda giornata della corrente settimana, analizzando le effemeridi di competenza dei primi sei segni della corolla zodiacale. A fare da anello della bilancia tra positività e negatività, come da solita prassi l'Astrologia, quest'oggi espressa nelle previsioni zodiacali di martedì. Tante le belle notizie ed altrettanto buone le novità in arrivo dalle stelle, come al solito non per tutti ma solo per alcuni prescelti. In questo frangente a tenere in apprensione sono soprattutto i comparti inerenti l'amore e il lavoro: andiamo subito a dare una panoramica sui segni migliori e quelli in coda alla nostra attuale classifica giornaliera.

Secondo quanto estrapolato dal cielo astrologico del periodo, in ottima forma sono previsti gli amici del Cancro, nel contesto considerati al "top del giorno". Molto positiva la giornata di martedì, in questo caso sottoscritta da cinque stelle, anche per i nativi dell'Ariete, mentre un periodo decisamente normale, valutato con quattro stelline positive, per coloro dei Gemelli. Momento impegnativo intanto, per Vergine, Toro e Leone segni "flop", quindi tutti considerati in negativo.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di martedì 28 luglio segno per segno.

Classifica stelline 28 luglio

Pronta da consultare, la nuova classifica stelline quotidiana si prepara a regalare soddisfazioni o, diversamente, delusioni a seconda di come è stato valutato il segno di nascita.

Quest'oggi la scaletta con le stelle è stata impostata sulla giornata di martedì 28 luglio 2020 e come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. In apertura abbiamo già anticipato molte chicche in merito a quali saranno i segni "top" e "flop" di martedì, adesso serve solo andare al dunque.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Ariete;

★★★★: Gemelli;

★★★: Vergine;

★★: Toro, Leone.

Previsioni astrologiche di domani, martedì 28 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica una giornata preventivata più che ottima, con prospettive rosee soprattutto nei confronti di alcune specifiche situazioni impelagate in problematiche affettive.

In amore intanto, Venere in trigono a Marte dalla sua bella postazione vi sorriderà ed i sentimenti, soprattutto nelle coppie, risulteranno sinceri e verranno espressi spontaneamente. Effusioni e coccole in arrivo sia da parte vostra che da parte della persona che amate. Non ci saranno più maschere né filtri tra di voi, solo armonia e passione. Single, il felice aspetto che disegnerà per voi la Luna comporterà un eccezionale fervore nella vostra vita più intima. Così la giornata sarà propizia per chi volesse divertirsi con avventure amorose insolite o appassionate: ben vengano eventuali iniziative audaci. Nel lavoro, creativi e pieni di slancio grazie alla periodo positivo, questo martedì non vi risparmierete di certo.

Sarà una giornata stimolante, probabilmente prenderete in considerazione alcuni progetti abbandonati in passato. Infatti non è mai troppo tardi per riprovarci. Voto: 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★. Il martedì in arrivo sarà per voi del Toro abbastanza "faticoso" da condurre a buon fine. In amore, l'indecisione del partner vi renderà molto nervosi, ma nonostante tutto non dovrete commettere l'errore di volere imporre a tutti i costi le vostre scelte. Non lanciatevi in iniziative azzardate ma ponderate qualsiasi decisione dobbiate prendere: andarci con i piedi di piombo sarebbe già una mezza vittoria. Single, con un Sole decisamente "antipatico" per il segno (quadratura ad Urano), qualche bisticcio con familiari e vicini bisognerà metterlo in conto.

Allora puntate sulla dialettica, perché anche se alcune circostanze vi remeranno contro, niente potrà fermarvi. A meno che la vostra determinazione non risulti debole o meno ferrea del solito. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero annuncia un giorno instabile: il periodo vi troverà un po' imbronciati e meno socievoli del solito a causa delle ostilità astrali annunciate poc'anzi. Non riuscendo a stabilire una piena sintonia con gli altri, penserete che qualcuno non sia completamente sincero nei vostri confronti o che cerchi in tutti i modi di mettervi in difficoltà. Come suggerisce il proverbio: fate buon viso a cattivo gioco e non avrete problemi. Voto: 6.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★.

L'Astrologia di domani annuncia una giornata buona, in molti casi decisiva per la buona riuscita di alcune situazioni aperte. Non esente comunque da qualche contrattempo a cui dovrete dedicare un po' di attenzione in più. Il consiglio delle stelle: cercate per quanto possibile di diluire nel tempo gli impegni. Dal punto di vista affettivo sarete determinati a conservare esattamente ciò che avete faticosamente conquistato insieme al partner. Quindi un accordo di coppia felice sarà la condizione migliore affinché il giorno risulti veramente generoso ed in grado di rendervi pienamente soddisfatti. Single, chi di voi aspetta da tempo di trovare la persona giusta si vedrà servita un'occasione propizia su un piatto d'argento.

Potreste rimanere particolarmente affascinati da una bella persona capace di sedurvi colo con il proprio carisma. Nel lavoro, gli astri segnalano la possibilità di interessanti svolte professionali. Starà a voi coglierle con prontezza, oppure lasciarle fuggire per pigrizia o per timore. Prima di ogni decisione però, chiedetevi quanto siete davvero disposti a sacrificarvi per seguire le vostre ambizioni. Voto: 8.

Oroscopo di martedì 28 luglio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di martedì invita già da subito a gongolare! Il periodo sarà all'insegna di una specialissima Luna in Scorpione, in questo contesto in ottimo trigono astrale al vostro Mercurio nel segno.

In amore, vista la complicità affettuosa della Luna presente in un segno di Acqua come il vostro, ringiovaniranno cuori e si amplieranno a dismisura molte "visuali affettive" rimaste sopite fino ad ora. In amore sarà un giorno quasi idilliaco per la vita di coppia: potrete aumentare la fiducia e la confidenza con il partner e consolidare così il rapporto. Godendovi a pieno ritmo questo buon momento, perché passerà tempo che ritorni. Single, è prevista molta euforia ed altrettanta spensieratezza intorno a voi, grazie ad una Luna capace di risvegliare la socievolezza e la vostra buone comunicativa. Riceverete inviti e nel corso di un evento mondano non mancherà l'occasione per mettervi in vista: attirare l'attenzione di qualcuno non è stato mai così facile.

Nel lavoro, passione e coraggio non vi mancheranno e neppure una certa dose di spregiudicatezza. Tutto procederà senza intoppi, anzi in molti casi potrete registrare un incremento di impegni e dei relativi guadagni. Voto: 10+++.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. L'oroscopo di domani vede all'orizzonte materializzarsi una giornata "flop", dunque non proprio come nelle attese. Il periodo infatti è stato valutato con la sigla del "ko", visto il cielo astrale poco raccomandabile scopriamo subito che aria tira riguardo al lavoro e ai sentimenti. In amore, finché sarete sicuri dei vostri sentimenti e di quelli del partner, vivrete felici e contenti come i protagonisti delle fiabe. Ma se qualcosa da ridire dovesse emergere da adesso in avanti, state all'erta!

Per evitare escalation negative nel rapporto, basterà parlarsi con chiarezza e semplicità. Mantenendo un tono di voce nei limiti del bon ton, senza urlare parole che potrebbero pesare come macigni, senz'altro (se disponibile) troverete una soluzione. Single, un pensiero o un rimpianto renderanno questo giorno come sospeso nell'aria. In ogni caso, sarà bello il desiderio di (ri)vivere qualcosa di emozionante o di inedito, purché questo alla fine non vi renda triste: se così pensate possa essere, non fatelo, ma rilassatevi e non pensate a nulla. Nel lavoro, sarà una giornata faticosa perché sarete obbligati a tenere in considerazione il parere di persone influenti, pur non condividendone la validità.

Oltre a questo, la concentrazione lascerà un po' a desiderare e dovrete sudare sette camicie per mettere a punto i dettagli di un certo progetto. Voto: 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di domani, martedì 28 luglio, prevede una giornata "sottotono", sicuramente poco stabile, sottoposta a fluttuazioni negative provenienti da Marte e Nettuno, entrambi speculari. In amore, di certo non cambierete idea rispetto a scelte già fatte, ma chiederete rassicurazioni e coerenza su alcune problematiche che, almeno sulla carta, potrebbero sorgere in seguito. In campo sentimentale altresì, il partner vi offrirà il suo cuore caldo e pulsante di passione, ma invece di accettarlo dubiterete, oppure chiederete ancora di più.

Non tirate troppo la corda ma godetevi di ciò che avete senza chiedere di più al destino. Single, un intoppo relativo a questioni d'interesse vi terrà con il fiato sospeso, poi però le cose si sistemeranno da sole. Prendetevi cura di voi stessi, del fisico e del vostro aspetto esteriore. Potrebbe esservi particolarmente utile in questo giorno, caratterizzato da una forma non certo brillante: impegnati ed affaticati oltre misura, potreste avere un aspetto meno attraente del solito. Nel lavoro, le stelle vi spingeranno a darvi un sacco da fare e ciò vi farà sentirete meritevoli di riconoscimenti. Non vorrete più accontentarvi delle briciole, e avete ragione... Voto: 7.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.