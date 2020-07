Martedì 28 luglio 2020 ci saranno novità per alcuni segni dello zodiaco.

In particolare i Pesci si dimostreranno efficienti e vivaci sul posto di lavoro grazie agli influssi di Mercurio nella loro costellazione, mentre la Bilancia potrebbe 'perdere colpi' a causa di qualche distrazione esterna. Il Leone in campo sentimentale dovrà faticare parecchio per poter ritornare sulla cresta dell'onda, mentre il Capricorno sarà più sicuro di sé stesso in campo amoroso.

Di seguito, le previsioni astrali per i 12 segni dello zodiaco.

Sicurezza in rialzo per Ariete

Ariete: la vostra autostima aumenterà considerevolmente, tale sicurezza in voi stessi sarà di enorme aiuto per le vicende amorose ma anche per avere più attenzioni da parte della famiglia.

Sul lavoro ci sarà un rialzo significativo.

Toro: avrete qualche problema a livello sia gestionale che pratico in ambito professionale, ma con un po' di impegno riuscirete a risolvere tutto in poco tempo. Evitate distrazioni.

Gemelli: un po' di inquietudine in amore fa male alla coppia, la relazione attraverserà un momento di crisi che vi spingerà a essere freddi e distaccati. I consigli altrui saranno più che graditi.

Cancro: ogni cosa sarà estremamente leggera, anche sul posto di lavoro i vari incarichi di cui vi farete carico saranno poco difficili e quasi 'divertenti'. Finalmente state tirando un sospiro di sollievo sul fronte economico.

Leone: dovrete rimboccarvi le maniche sul fronte sentimentale, perché la vostra relazione sta vivendo un periodo di monotonia che non sarà forse 'pericoloso' per la storia d'amore in sé ma che potrebbe comunque portare a tensioni piuttosto forti.

Vergine: durante questa giornata vi dimostrerete abbastanza accondiscendenti, quindi lascerete 'correre' determinati atteggiamenti che in tempi normali potreste non tollerare facilmente. Ci sarà anche qualche attimo di follia per voi.

Possibili errori professionali per la Bilancia

Bilancia: avrete dei momenti in cui potreste scivolare nell'organizzazione del vostro lavoro, finendo con il commettere alcuni errori che, se non troppo grandi, saranno comunque da evitare il più possibile per non essere di intralcio ad eventuali balzi di carriera.

Scorpione: il nervosismo e la stanchezza saranno un mix micidiale che purtroppo vi daranno filo da torcere sul campo lavorativo, un po' meno sul fonte sentimentale. Un litigio con qualcuno sarà pressoché inevitabile.

Sagittario: se avete deciso di immergervi in un lavoro di squadra, sappiate che non sarà affatto una buona idea.

Sarebbe infatti preferibile, in queste ore, stare lontani chilometri da quelle collaborazioni in cui saranno coinvolte più di due persone.

Capricorno: sarete più sicuri di voi stessi in amore, quindi sarà il momento ideale per corteggiare, non soltanto una persona che vi piace, ma anche il partner stesso nonostante il molto tempo già trascorso assieme.

Acquario: ottime novità professionali vi spingeranno a cambiare rotta, ma al tempo stesso ci sarà un intervallo di tempo in cui saranno favoriti i viaggi e molteplici strappi alla regola.

Pesci: la vostra ripresa energetica si farà sentire in modo sempre più 'prepotente', quindi avrete un rendimento lavorativo ottimo senza subire la benché minima stanchezza.

La sera potrete concedervi di andare a dormire più tardi rispetto al solito