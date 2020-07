L'oroscopo di domani 29 luglio è pronto a svelare come sarà la giornata di centro settimana. In rilievo le effemeridi del periodo analizzate e rese fruibili attraverso le nostre previsioni zodiacali di mercoledì. Come di norma, a finire sotto l'occhio vigile dell'Astrologia applicata al periodo, gli insuperabili ultimi sei segni della catena zodiacale: iniziamo celermente a mettere sul piatto della bilancia i comparti riguardanti amore e lavoro in funzione esclusiva di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Scontata, come già anticipato, l'arrivo della Luna in Sagittario, pronta a regalare al prestante segno di Fuoco la posizione relativa alla "top del giorno".

Si prevede un periodo ottimo anche per i nati in Scorpione e Pesci, nel frangente splendidamente considerati al "top", quindi meritatamente classificati in giornata a cinque stelle. Periodo abbastanza impegnativo invece - sottoscritto con due stelline negative relative ai periodi da "ko" - per gli amici nativi dell'Acquario.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di mercoledì 29 luglio su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 29 luglio

La buona Astrologia ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in analisi.Come sempre il responso è stato interpretato sulle effemeridi di domani e poi fedelmente riportato nella nostra classifica stelline interessante la giornata di mercoledì 29 luglio.

Come annunciato in apertura ad essere valutati in questo contesto, ovviamente sui comparti della vita relativi a sentimenti e lavoro, i soli segni interessanti la seconda metà zodiacale.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

: Sagittario - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: NESSUNO

★★: Acquario.

Previsioni zodiacali del giorno 29 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di mercoledì 29 luglio preannuncia a voi del segno una giornata giudicata buona, secondo l'attuale aspetto delle effemeridi. Pronti a sostenere una lotta sempre più agguerrita verso le vicissitudini quotidiane? Diciamo che a questo giro di boa di metà settimana vi sentirete davvero "felini", pronti e ben disposti alla "caccia grossa" nelle savane del cuore.

Se in questi ultimi tempi il vostro piatto forte è stato decisamente all'insegna del divertimento o del dolce far niente, da adesso in poi è ora di pensare ad altro. Cominciate a fare una bella lista delle cose urgenti da portare a fine: intendiamoci, visto il periodo vacanziero per il momento preparatela solamente, poi più in là inizierete a spuntare le prime che andrete a fare. In ambito lavorativo giornata buona, ma potrebbe essere segnata da uno spiacevole imprevisto in grado di rivoluzionare i vostri programmi per questo Ferragosto. Voto: 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano una giornata assolutamente positiva in tutti i sensi. Il cielo astrale del giorno sarà illuminato da una bella Luna, presente nel segno fino alle ore 09:25 del mattino, poi entrerà in Sagittario.

Quindi ottimo l'aspetto astrologico del segno, sicuramente in grado di regalare un mercoledì ricco di soddisfazioni e tanta allegria. Consiglio per i più: adesso che con la persona del cuore avete finalmente raggiunto la sicurezza e l’intimità necessarie, non siate titubanti: lasciatevi andare! Nulla da ridire nel rapporto di coppia, anzi, avrete molte cose su cui poggiare i discorsi o progetti importanti. I single potranno finalmente avere l'imbarazzo della scelta: tante le possibilità concrete da cui attingere. Nel lavoro non lasciatevi travolgere dagli eventi: cogliete l’occasione per dire a qualche collega, piuttosto che a qualcuno dei vostri superiori, cosa pensate e desiderate veramente.

Voto: 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani 29 luglio al Sagittario parla chiaro: andrete incontro quasi certamente a una splendida giornata. Ottimo il vostro cielo astrologico, nel contesto di buon auspicio per via della presenza della Luna, in ingresso nel settore a metà mattinata. Riguardo al comparto interessante i sentimenti, se nel caso foste invogliati a portare avanti una storia intrigante, mettete in conto comportamenti ineccepibili, dialettica spigliata e tanta simpatia. In amore quindi, almeno sulla carta nulla vi sarà precluso, a patto di non desiderare l'impossibile. Bene il rapporto con il partner; per quelli con problematiche aperte, buone possibilità di concluderle in modo convincente.

Single, avviate quel dialogo che sapete. Il comparto economico porterà una bella novità, probabilmente nella seconda parte della giornata. Voto: 10.

L'oroscopo di mercoledì 29 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì 29 luglio presuppone una giornata non male in arrivo per voi del Capricorno. Una discreta positività nascerà sotto la diretta influenza di Nettuno in Pesci, nel frangente in sestile al trio Giove-Saturno-Plutone: peccato per la pessima posizione speculare di Sole e Mercurio, altrimenti avreste potuto contare su una previsione migliore. In amore, mettete pure in programma il fatto che dovrete circondarvi solo di persone belle e positive.

In ambito di coppia, come anche in famiglia, risulterete abbastanza compresi, carichi certamente di buone energie da spendere nelle cose che più vi piacciono. Date un po' più spago al partner... Single, trovate qualcuno in grado di credere fermamente in voi, poi il resto verrà automaticamente: provare per credere. Nel lavoro datevi una bella svegliata. Saprete certamente di quei colleghi sempre in prima fila davanti a voi, anche questa volta: per quanto tempo ancora? Voto: 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano una giornata giudicata dalle stelle come abbastanza negativa, tanto per non usare la parola "ko". Il vostro tallone d'Achille nel periodo sarà il Sole, ancora una volta in posizione speculare negativa verso il vostro segno.

Molto facile che la stella della Terra possa restituire turbolenze o dissonanza di difficile contrasto. In amore quindi, cercate di mantenere un certo clima, soprattutto se ultimamente avete avuto problemi di vario genere con la persona che amate, l'amico/a del cuore o qualcuno di famiglia. In merito al rapporto di coppia invece, l'oroscopo prevede ancora qualche prova da superare: mettete sul piatto della bilancia, oltre all'amore incondizionato, soprattutto tantissima pazienza. Siete single? Non giocate le carte in anticipo, aspettate di vedere cosa c'è in ballo e se ne vale davvero la pena. Nel lavoro c'è nell'aria qualche accenno di novità, ma ancora poca cosa: i tempi matureranno certamente dopo le ferie.

Voto: 6.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di domani, 29 luglio, annuncia un giro di boa di metà settimana splendido e con un mercoledì tutto da vivere. Le stelle saranno in gran parte positive, brillando di mille colori nell'alto del vostro cielo astrale. Periodo certamente efficace per l'amore, con relativi annessi e connessi. Nelle relazioni sentimentali, ma anche in famiglia o nelle amicizie di un certo livello, non troverete difficoltà alcuna. Il consiglio delle stelle è di insistere nel portare avanti convinzioni o progetti sentimentali (come pure di amicizia): il vostro cielo attuale sarà pronto a dare soddisfazioni e soprattutto risposte. I single proveranno a dare nuova linfa a un rapporto che sembra promettere abbastanza bene: date più fiducia alle vostre possibilità.

Il lavoro non vi soddisfa appieno? Cercatevi una nuova attività: in questo periodo vanno alla grande le richieste nel terziario. Voto: 9.