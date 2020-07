L'Oroscopo di giovedì 30 luglio analizza i transiti planetari e in particolare l'entrata di Luna in Sagittario. L'astro d'argento nella casa astrologica del viaggio fa volare i pensieri, così tutti i simboli zodiacali di Fuoco diventano molto ottimisti e allargano i loro orizzonti mentali a caccia di novità intriganti per tutte le sfere mentali. L'astro d'argento parla di indipendenza e di libertà in amore, mentre Marte dall'Ariete potenzia il dinamismo e uno charme che non ha eguali nelle previsioni astrologiche.

Luna in Sagittario nell'oroscopo di giovedì

Ariete: attenzione al vostro Marte che incrocia una quadratura astrale con gli astri presenti in Capricorno.

Quindi non esagerate nell'assumere un atteggiamento troppo dirompente, che può risultare distruttivo per l'amore e creare tensioni sul lavoro. Venere è dalla vostra parte e cerca di mitigare il tutto con la simpatia e l'intelligenza.

Toro: l'influenza del satellite notturno regala il bisogno di usufruire di maggiore libertà, così cercate di rivoluzionare le sfere vitali in modo eccitante e introducendo nuovi stimoli più entusiasmanti. Il dinamismo in ambito professionale non manca di certo, così come in amore dove sono previsti colpi di fulmine per voi single. Voi in coppia non siate irrequieti, piuttosto apritevi a un dialogo costruttivo.

Gemelli: attenzione alla Luna opposta al segno che può fare esagerare in tutto, confondendo un po' le sensazioni e suggestionando la realtà.

Quindi possono esserci intuizioni sbagliate, forse dovute a un eccessivo bisogno di proteggere gli altri. In amore arginate un po' quindi un'emotività troppo spiccata, che rende difficile analizzare le storie in modo obiettivo. Buono il lavoro dinamico.

Cancro: bando al pessimismo proposto dagli astri opposti al segno, che quasi sfidano a superare il tutto con maggiore dinamismo e obiettività.

Mercurio acuisce l'intelligenza e di certo non manca una spiccata intuizione sentimentale, con cui potete indirizzare energie e sentimenti nel verso giusto. Grandi aspirazioni sul lavoro possono avverarsi.

Leone: Urano rema contro e sconvolge un po' le sfere vitali, mettendovi un po' sul "piede di guerra" e facendovi anche litigare.

Cercate quindi di contenere questi nervosismi impartiti da Sole che forma una quadratura astrale con l'astro uraniano. Piuttosto cercate adattarvi agli imprevisti con maggiore diplomazia. In amore così come sul lavoro, siete portati a esprimervi in modo troppo violento.

Vergine: Mercurio dal Cancro esorta ad avviare un dialogo costruttivo per l'amore. Così voi in coppia potete anche ascoltare di più ciò che ha da dire il partner e voi single, intrecciate un flirt produttivo per avviare nuove storie fortunate. Occhio alle finanze e non spendete in maniera eccessiva.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: bontà d'animo e maggiore fiducia in voi stessi di certo non mancano, grazie agli influssi lunari che regalano ottimismo, voglia di vivere l'amore in modo più positivo anche se più indipendente.

Questa Luna è molto libera, ama viaggiare e vi collega con sensazioni lontane, in modo molto intuitivo e profondo. Il lavoro risente di alcuni rallentamenti impartiti da Saturno in quadratura.

Scorpione: la vicinanza dell'astro d'argento si fa sentire e siete più impegnati nel lavoro, portando avanti i progetti con ottimismo e contando su una spiccata intuizione che fa quasi prevedere gli eventi prima che essi accadano. In amore, siete chiamati a osare per realizzare i desideri tenuti nel cassetto da troppo tempo.

Sagittario: la Luna entra nel segno e apre gli orizzonti mentali a 360°, introducendo novità intriganti in tutte le sfere vitali. Questa Luna quasi filosofica fa approfondire l'amore con intelligenza, mettendo anche in sintonia con il lontano.

Così via libera agli amori a distanza o all'invio di messaggi risolutivi per sbloccare alcune situazioni in sospeso. Una nuova grinta vi lambisce ed è tutta da investire in campo lavorativo.

Capricorno: in amore possono esserci contrattempi o grattacapi impartiti da un Marte non del tutto favorevole poiché posizionato in Ariete. ma Giove risplende per voi e esorta a vivere il tutto con maggiore ottimismo e fiducia. Siete spesso troppo irrequieti, quando invece non c'è nessun motivo per esserlo. In ambito lavorativo c'è qualche noia tra i colleghi.

Acquario: il satellite notturno diventa complice dal Sagittario e introduce nella vostra vita una moltitudine di interessi, da approfondire in modo più entusiasmante e dinamico.

Tuttavia siete poco inclini al dialogo, all'ascoltare gli altri e ciò può nuocere all'amore. Attenzione a qualche capovolgimento improvviso impartito da Urano in quadratura, che rende anche il lavoro un po' inquieto.

Pesci: siete anche molto sognanti e la mente vola sulle ali della fantasia, ma la Luna ammonisce e ricorda che dovete restare di più con i piedi per terra se volete concretizzare i desideri tenuti in cantiere. L'influsso di Luna in sagittario risulta in quadratura e può rendervi indolenti sul lavoro. Attenzione quindi a tenere a bada un modo di fare troppo arrogante nei confronti dell'amore.