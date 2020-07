L'Oroscopo di domenica 5 luglio approfondisce il transito di Luna in Capricorno. L'astro d'argento in questa casa astrologica piuttosto fredda poiché collegata al periodo invernale, tende a soffocare gli affetti. Ma li rafforza anche in maniera fedele poiché subisce l'influsso di Plutone che rende le relazioni più forti e durature.

Di seguito le previsioni astrali sull'amore e la fortuna di ciascun segno zodiacale.

Luna in Capricorno nell'oroscopo di domenica

Ariete: Marte nel segno crea un po' di attrito in amore poiché subisce l'influenza degli astri in dissonanza dal Capricorno che sprigionano tensione in amore.

Attenzione quindi a non irrigidire gli affetti, come un bambino che si chiude in se stesso per paura di soffrire. Venere cerca di mitigare il tutto con un modo di amare più brillante e brioso.

Toro: bando ai pensieri ossessivi e a bramare un ritorno d'amore. Lasciate andare il passato e apritevi al presente e al futuro con maggiore slancio. Qualcosa forse vi infastidisce e fa mettere in guardia, ma forse non è l'atteggiamento giusto per concretizzare l'amore. Con pazienza questo influsso dirompente e nervoso di Marte passa e potete vedere tutto con maggiore chiarezza.

Gemelli: rafforzate i pensieri con Venere nel segno che fa riaffermare i diritti con tatto, ma con determinazione. Così potete contare sul fatto che una situazione che sta a cuore viene risolta a breve e ottenete la meglio.

In amore, ogni giorno risulta una nuova sfida nella concretizzazione dei desideri ma non temete, gli astri sono dalla vostra parte.

Cancro: sentimenti e ragione possono entrare in conflitto con Luna opposta a Mercurio che avvia un'introspezione capace di soffocare la lucidità. Così diventate troppo critici e influenzabili da alcune energie surreali, piene di pregiudizi falsi.

Che ne dite di revisionare il tutto? Urano crea situazioni imprevedibili in amore, che vanno colte al volo.

Leone: potete essere un po' gelosi in questo periodo poiché molto possessivi nei confronti delle persone a voi care. Bando però a queste sensazioni troppo dirompenti e cercate di esternare i sentimenti che provate, con la bontà d'animo che vi è consona.

Si prevedono messaggi amorosi in arrivo.

Vergine: si prevede un ritorno in amore, quindi bando alla tristezza e risollevate l'animo. Nuove energie sono pronte a lambirvi e potete dare una svolta decisiva, tenendo conto che le decisioni prese al momento diventano risolutive per il futuro. Si prevedono comunque novità in amore e Luna è complice dal Capricorno per farvi esigere di più.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le vostre sicurezze possono vacillare a causa di Marte opposto al segno che fa distogliere lo sguardo da quell'ottimismo che vi è consono. Potete vedere tutto nero in questo periodo, ma ricordate che la pazienza viene premiata e le difficoltà vanno viste come sfide da affrontare con coraggio.

Venere risulta dalla vostra parte e promette nuovi amori.

Scorpione: buona l'influenza della Luna dal Capricorno che garantisce maggiore stabilità in amore e tanta voglia di concretezza, di creare unioni più solide. Siete anche molto grintosi, ma cercate di non scaricare le tensioni sul partner o su chi sta accanto. Marte dall'Ariete sprigiona questa carica dirompente che fa amare, ma al tempo stesso ricercare anche i vostri spazi vitali che difendete con il silenzio.

Sagittario: il bisogno di vivere l'emotività in modo libero viene raffreddato da questa Luna troppo esigente, che impedisce l'accesso a una parte più fragile di voi. Quindi potete apparire distanti in amore, ma ciò è dovuto solo a un'intransigenza consapevole che fa essere molto selettivi.

Capricorno: la Luna transita nel segno e rende le sensazioni più riservate e voi più responsabili nei confronti dell'amore. Andate a scavare in profondità dell'animo altrui poiché non vi basta più la superficialità degli affetti, Questa Luna parla di impegno costante e di fedeltà di sentimenti.

Acquario: siete molto affascinanti e briosi con Venere che splende per voi dai Gemelli. Rafforzate ancor più questo alone magnetico impartito dagli astri in Capricorno che vi rendono introspettivi, sensuali e concreti. Forse alcune telefonate sono un po' noiose, ma le novità in ambito sentimentale sono alle porte.

Pesci: c'è una persona malvagia pericolosa per voi quindi attenzione e state in guardia.

In amore le sensazioni diventano più profonde e avviate un'introspezione benefica per capire i sentimenti che provate, così potete decidere il da farsi con maggiore chiarezza. Le decisioni che prendete in questo periodo saranno preziose per stabilizzare il futuro.