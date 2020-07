L'oroscopo di domani, lunedì 6 luglio, anticipa come sarà la giornata del primo giorno della nuova settimana. In primo piano, anche c'è l'Astrologia sui primi sei segni, applicata ai campi relativi all'amore e alle attività di lavoro. In evidenza in questo frangente, l'arrivo della Luna in Acquario, transito di spicco, molto importante per le questioni aperte in seno ai sentimenti, alla famiglia o alle amicizie. Come sempre in questo contesto, l'incontro quotidiano è applicata alle previsioni dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Ad avere massima copertura in campo sentimentale e nelle vicissitudini quotidiane in generale, da parte degli astri, saranno solamente Gemelli, Cancro e Vergine: terzetto valutato a cinque stelle nelle previsioni zodiacali del giorno.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di lunedì 6 luglio su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 6 luglio

Pronta da visionare è la nuova classifica stelline quotidiana, in questo contesto impostata sulla giornata di lunedì 6 luglio 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore, lavoro e salute, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. A massima positività questo lunedì figurano senz'altro Gemelli, Cancro e Vergine, al primo posto in scaletta, vincente soprattutto in campo sentimentale.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Cancro, Vergine;

★★★★: Toro;

★★★: Leone;

★★: Ariete.

Previsioni di domani, lunedì 6 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★. Giornata valutata dalle stelle certamente impegnativa. Purtroppo, contro il volere degli astri (leggasi qualità della carta astrale), poco o nulla possiamo fare.

Le predizioni di lunedì, pertanto, visto il frangente allineato sulla negatività quasi assoluta, consiglia di stare fermi, facendo poco o nulla. In amore, l'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che l'indulgenza accordata da alcuni partner potrebbe pian piano affievolirsi. Quindi l'input per molti nativi sarà quello di cercare punti di incontro per ristabilire un clima sereno.

Single, la scenografia celeste odierna vi invita a staccare la spina, a fare mente locale, ad approfondire alcuni fatti recenti che hanno procurato amarezza e forse, incomprensioni con i familiari. Uno scambio d'idee franco e sincero potrebbe diventare indispensabile per chiarire una questione rimasta in sospeso. In merito al lavoro, qualcosa che vi verrà detto in giornata e vi risulterà difficile da digerire. Potrebbe trattarsi di una critica oppure di un'osservazione benevola ma percepita da voi in maniera errata. Per la salute, sarebbe il caso di limitarvi a tavola ma, non siate drastici. Bilanciate invece i pasti nel modo giusto.

Frase del giorno : "Diplomazia: lasciare che un altro faccia quello che vuoi tu." (Lester Bowles Pearson).

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★.

Il prossimo lunedì partirà discretamente bene per tanti di voi, nativi del Toro. In amore gli astri saranno parzialmente dalla vostra parte e contribuiranno a rendere bella la vostra relazione amorosa. Riuscirete così a capire le esigenze del partner e quest'ultimo senz'altro vi coprirà di tenere attenzioni. Single, il cielo butterà benzina sul fuoco proponendovi numerose tentazioni ed opportunità d'avventura. Avrete delle idee molto chiare ed otterrete qualsiasi cosa voi decidiate: la soddisfazione per il risultato raggiunto sarà grande. Nel lavoro, con Urano a favore tutto si trasformerà e le vostre azioni diventeranno più incisive che mai. Metterete molta grinta in tutto quello che farete ed i risultati si vedranno, eccome se si vedranno.

Per la salute, il riposo, una vita sana e regolare, un'alimentazione equilibrata saranno i vostri migliori antidoti.

Frase del giorno : "L’orgoglio è uguale in tutti gli uomini, e non c’è differenza se non nei mezzi e nel modo di mostrarlo." (Francois de La Rochefoucauld).

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani indica che partirà certamente "alla grande" questo vostro lunedì di avvio della settimana. In amore, se si veramente si tratta di questo, eccellente sarà l'intesa di coppia per chi ha una storia felice in corso. Farete faville grazie ad un fascino indiscusso. Single, quanta allegria e quanta vivacità! Avrete da accudire una persona fidata, persa ad inseguire un amore e cento avventure...

L'energia non vi mancherà di certo ed in vista vi sono incontri e conoscenze interessanti. Nel lavoro, l'ambiente sarà protetto e favorito dalle stelle, il che offrirà buone occasioni alla stragrande maggioranza di voi. Buon periodo anche sotto il profilo finanziario: non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità vi si dovesse presentare. La salute reclama la vostra attenzione. La giornata è pronta a regalarvi energie fisiche e spirito d'iniziativa. Dovrete saper amministrare con saggezza le vostre forze in modo da sentirvi invincibili.

Frase del giorno : " Ridere è il linguaggio dell’anima." (Pablo Neruda).

L'oroscopo di lunedì 6 luglio Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★.

Partirà in grande stile per voi questa parte della settimana, con un lunedì decisamente buono. In amore, domani sarà una giornata straordinaria per vivere momenti deliziosi con la vostra dolce metà. L'oroscopo del giorno intanto invita a stare sereni. Il vostro Sole si troverà in trigono a Nettuno, dunque in aspetto favorevole al vostro segno. Quindi tutto lascia prevedere un risveglio dei buoni sentimenti. La relazione di coppia sarà più solida che mai. Il coinvolgimento sentimentale sarà intenso e reciproco ed i momenti che passerete insieme saranno indimenticabili. Single, la presenza di astri positivi vi aiuterà a sentirvi a vostro agio in tutte le situazioni, anche le più imbarazzanti. La vostra calma e la vostra tranquillità lasceranno molte persone a bocca aperta.

Darete prova di grande personalità e carattere. Sul lavoro, professionalmente sarete decisi ad ottenere il massimo, anche dal punto di vista economico. Strada facendo, non mancheranno i problemi e gli imprevisti, ma attrezzati come siete li supererete sicuramente con poca fatica. Salute: sarete in forze e riuscirete a dedicarvi regolarmente al vostro quotidiano esercizio fisico, senza stancarvi troppo.

Frase del giorno : "Approvo per stanchezza, contraddico per impazienza." (Jean Rostand).

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani indica l'arrivo un giorno poco chiaro dal punto di vista della qualità del periodo. Diciamo che a prevalere sarà l'annunciato sottotono che, se non stuzzicato, non farà emergere troppe difficoltà a cui porre rimedio.

In amore, a rallentarvi sarà la vostra poca voglia di fare unita ad un po' di doloretti a livello fisico. Avrete così delle piccole noie in famiglia, ma nulla che possa farvi pentire o a cui non poter porre rimedio. L'affetto sarà tangibile e gli altri rispetteranno i vostri silenzi e non vi tormenteranno se non siete presenti o prestanti come sempre. Single, non sarà così difficile ritrovare serenità e allegria, basterà allontanarsi da persone che vi mettono in agitazione. Siete fatti così, andate "a pelle": le vostre antipatie, come le simpatie, nascono d'istinto e raramente vi sbagliate. Nel lavoro, Marte (speculare negativo) vi fa sentire da tempo costretti, come imprigionati in una situazione non piacevole da vivere.

Purtroppo ora come ora dovrete accontentarvi di ciò che passa il convento, come si usa dire. Perché le novità si faranno attendere ancora un po'. La salute: prima di andare a letto rilassatevi con una doccia fresca, altrimenti visto il periodo, potreste avere qualche problema a prendere sonno.

Frase del giorno : "La ragione è una mano premuta sul petto a placare il battito del nostro cuore disordinato." (Nicolás Gómez Dávilà).

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. Si prevede per voi della Vergine un ottimo avvio di settimana e quasi tutto a gonfie vele. L'oroscopo di domani di lunedì 6 luglio, in amore indica che avrete dalla vostra parte la Luna in Acquario (speculare positiva) pronta a farvi sorridere, complice e maliziosa.

Se avete in mente una sorpresa per la persona amata organizzatela ora, perché sarà un vero successo. Single, in amore poteste fare grandi passi avanti. Dimenticate l'insicurezza e la timidezza e prendete quella decisione che state rimandando ormai da troppo tempo. Nel lavoro, contate pure sul cielo odierno: vi aiuterà a sentirvi più leggeri e meglio disposti ad affrontare gli impegni e le difficoltà del momento. Per la salute, visto il periodo periodo ricco di impegni potrebbe insorgere un po' di stress. Pertanto il vostro corpo avrà bisogno di riposo, specialmente nella giornata di domani e quella a seguire.

Frase del giorno : "La perseveranza è la virtù per cui tutte l’altre virtù fanno frutto." (Arturo Graf).

