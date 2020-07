L'Oroscopo di domani, lunedì 27 luglio 2020, presenterà ottime prospettive lavorative per i segni di acqua perché sia il Cancro sia i Pesci usciranno dal proprio guscio fatto di pessimismo e nostalgie per inoltrarsi nella propria professione. Finalmente il Capricorno avrà un'atmosfera di passione unica nel suo genere che sarà preponderante per l'evoluzione di coppia ma anche per poter far breccia nel cuore della persona amata. Sarà, invece, una giornata di fuoco per il segno del Toro.

A seguire, le previsioni astrali della giornata, segno per segno.

Gemelli in bilico

Ariete: lunedì ottimo per il lavoro, per lo studio e per i rapporti con i colleghi.

Vi basterà davvero poco per essere molto affabili, perspicaci e sempre con la risposta pronta. Ovviamente a una buona condotta lavorativa dovrà necessariamente seguitare un riposo serale con una compagnia piacevole.

Toro: potreste avere molti ostacoli sul cammino professionale che comprometteranno la riuscita di affari anche molto sostanziosi. Dovrete cercare le cause che sono alla base di questi sgradevoli insuccessi senza puntare facilmente il dito su qualcuno.

Gemelli: prendete ogni cosa come se fosse essenziale, sia i grandi successi professionali sia i piccoli gesti all'interno delle mura domestiche. L'importante sarà rimanere calmi anche in situazioni piuttosto difficili e che potrebbero farvi salire il nervosismo facilmente.

Cancro: penserete di fare qualche acquisto dal momento che questo periodo sarà più che propizio per fare qualche passo avanti per voi stessi ma anche per la famiglia. Dovrete soltanto essere più clementi con voi stessi regalandovi del riposo sia nel pomeriggio che nel corso della sera.

Leone responsabile

Leone: avrete qualche responsabilità in più sul fronte familiare ma anche sul lavoro. Dovrete dimostrare ora più che mai di sostenere il peso di determinate situazioni sena vacillare. All'interno della coppia avrete più possibilità di concedervi attimi di pura tenerezza.

Vergine: anche se solitamente amate fare tutto da soli e senza chiedere dell'aiuto a nessuno, purtroppo avrete situazioni in cui sarà meglio essere accondiscendenti con la vostra squadra lavorativa.

Qualche piccola vicissitudine inattesa vi solleverà l'umore.

Bilancia: avrete molte più spinte, e per chi è alla ricerca di un lavoro ci saranno anche delle opportunità che sarà opportuno cogliere al volo senza alcuna esitazione. Per il momento sarete troppo distratti dal lavoro per occuparvi della vostra relazione.

Scorpione: dopo qualche giorno di tenebre sicuramente troverete i primi spiragli di luce proprio nel lunedì. Ripartirete in quarta sul lavoro, l'aspetto pratico di quest'ultimo non vi risulterà più così pesante e ci sarà anche una maggiore affinità con i colleghi.

Sagittario inquieto

Sagittario: vi sentirete presi di mira, magari nello stesso ambiente lavorativo o familiare. Non sopportate di essere vessati senza motivo, quindi si arriverà a qualche scaramuccia anche se di poco conto.

Non lasciatevi istigare negativamente.

Capricorno: ci sarà aria di amore, passione e conquiste. All'interno delle coppie ci saranno più probabilità di evoluzioni concrete, anche grazie ai recenti guadagni, ma se avete già delle problematiche potreste incappare in un tradimento.

Acquario: avete faticato parecchio per poter ottenere la stabilità attuale, quindi evitate di essere malinconici, di guardare troppo al passato e di essere sempre pessimisti. Fate qualcosa per potervi divertire e pensare meno in modo negativo.

Pesci: il torpore che avete vissuto ultimamente sarà completamente svanito, quindi partirete con un lunedì carico, energico e ricco di impegni. I complimenti e anche i primi guadagni non tarderanno ad arrivare.