Nell'oroscopo della giornata di domenica 19 luglio, il pianeta Venere in congiunzione al segno dei Gemelli aiuterà i nativi del segno a gestire meglio i contatti sociali, mentre Vergine avrà modo di vivere momenti più affettuosi nella propria relazione di coppia, grazie alla Luna in sestile. Per il Cancro ci sarà un'ottima affinità di coppia, utile a vivere splendidi momenti insieme, mentre Acquario sarà particolarmente ambizioso sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 19 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 19 luglio 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di domenica discreto per voi nativi del segno.

Avrete una configurazione astrale un po’ contrastante, tanto che in amore potreste andare in affanno. Fareste meglio quindi a essere troppo arroganti nei confronti del partner per non scatenare litigi. Se siete single preferirete prendervi qualche momento per stare da soli. Sul posto di lavoro troverete un modo per sfruttare al meglio le vostre capacità mentali o fisiche, per cercare di svolgere correttamente le vostre mansioni. Voto - 7-

Toro: ottima giornata per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. Avere Giove e Saturno in trigono dal segno del Capricorno che vi permetteranno di esprimere in maniera audace le vostre idee, riuscendo magari a convincere un collega o più a lavorare insieme a voi.

Sul fronte amoroso tenterete di trascinare il partner in un vortice di emozioni che scateneranno la passione in voi. Se siete single potrebbe essere il momento di mostrare i vostri sentimenti a chi amate. Voto - 8+

Gemelli: un'ottima Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale completa un oroscopo splendido per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Che siate single oppure in coppia, in questa giornata tenderete a migliorare molto i contatti sociali, con gli amici o con il partner, cercando di rafforzare il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro le idee, la comunicazione, gli accordi sono interessanti e porteranno buoni guadagni.

Voto - 8,5

Cancro: oroscopo di domenica pieno di sentimenti positivi e grandi emozioni per voi nativi del segno, grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo. Sul fronte sentimentale ci sarà un'ottima affinità di coppia, che vi metterà spesso a vostro agio con la vostra anima gemella. Se siete single potreste vivere splendidi momenti con gli amici o con nuove persone. Nel lavoro le finanze non saranno un problema, a patto di mantenere il tuo atteggiamento responsabile e lavoro con costanza e determinazione. Voto - 8+

Leone: sarà un buon momento per dedicarsi ai vostri amici secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Voi single potreste decidere di trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento e del benessere in compagnia delle persone che amate.

Se avete una relazione fissa avrete voglia di vivere nuove emozioni assieme alla vostra anima gemella. In ogni caso, tenderete ad essere spensierati e vivere la giornata così come verrà. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo cercherete di mettere in pratica le vostre conoscenze per raggiungere i vostri risultati. Voto - 8

Vergine: oroscopo di domenica in rialzo per voi nativi del segno, grazie anche ad una configurazione astrale che prevede la Luna in sestile dal segno del Cancro. Sul fronte amoroso le amicizie e le relazioni d'amore avranno una forte energia, e vi spingeranno ad essere sempre più socievoli, chiudendo dunque un buon fine settimana. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo meglio non essere troppo ambiziosi in quanto i risultati potrebbero non essere all'altezza delle vostre aspettative.

Voto - 7

Bilancia: sarà una giornata nel complesso positiva per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di domenica. Ciò nonostante dovrete fare attenzione ad alcuni pianeti sfavorevoli, come Mercurio e il Sole in quadratura dal segno del Cancro, che potrebbero mettersi in mezzo. Tuttavia, sul fronte sentimentale Venere sarà ancora dalla vostra parte, permettendovi ancora una splendida affinità di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single vi accorgerete di quanta vita splende intorno a voi. Nel lavoro avrete voglia di svolgere tante mansioni contemporaneamente, ma non potete andare oltre i vostri limiti fisici. Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo di domenica discreto per voi nativi del segno, con il Sole e Mercurio pronti a darvi sostegno per quanto riguarda il lavoro.

Potrebbe essere il momento adatto per portare un po’ d'innovazione nella vostra vita lavorativa, cercando magari di ottimizzare i tempi di svolgimento delle vostre mansioni, oppure aumentare in qualche modo le vostre entrare, senza ovviamente contrastare i colleghi. In amore voi single sarete introspettivi e vorrete riflettere parecchio sulla vostra vita quotidiana. Se avete una relazione fissa attenzione sempre al vostro atteggiamento un po' acido. Voto - 7+

Sagittario: periodo non molto convincente per voi nativi del segno, a causa di Venere ancora in opposizione dal segno dei Gemelli. Voi single se uscite da poco da una relazione lunga o comunque siete ancora scottati, oggi sarà meglio non prendere impegni vincolanti.

Se avete una relazione fissa non siate permalosi e provate ad essere più carini con il partner. Nel lavoro organizzatevi al meglio per arrivare preparati dinanzi ad un colloquio o un impegno importante. Voto - 6,5

Capricorno: configurazione astrale che prevede i pianeti Giove e Saturno in congiunzione al vostro cielo per la giornata di domenica. Sul fronte lavorativo riuscirete a gestire molto bene le vostre mansioni, soprattutto quelle individuali, ottenendo spesso ottimi risultati. In amore la comunicazione con il partner in questa giornata sarà fondamentale, se non volete correre il rischio di entrare in conflitto. Se siete single potreste sentire il forte desiderio di prendervi nuovi impegni soprattutto a livello sentimentale.

Voto - 7,5

Acquario: sarete particolarmente ambiziosi sul posto di lavoro secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Avrete in mente degli obiettivi chiari e precisi, e non vi fermerete per nessun motivo fin quanto non sarete soddisfatti dei risultati. In amore vi sentirete davvero fortunati ad avere un partner che vi vuole bene e che farebbe di tutto per voi. Se siete single apprezzerete molto i piccoli gesti da parte di chi vi vuole bene, perché saranno espressi in maniera sincera. Voto - 8+

Pesci: ottimo cielo per voi nativi del segno, con Mercurio e il Sole in trigono dal segno del Cancro, che sul fronte sentimentale vi permetteranno di vivere bei momenti in compagnia della vostra anima gemella, spinti da un forte ottimismo e tanta energia positiva.

Se siete single alcuni cambiamenti progressivi renderanno molto emozionante questo periodo per voi nativi del segno. Nel lavoro se state progettando qualcosa di importante, assicuratevi che tutto sia esattamente per come avete previsto. Voto - 8