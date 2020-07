L'oroscopo della giornata di domenica 26 luglio potrebbe mettere in difficoltà i nativi sotto il segno dell'Ariete, che avranno la Luna in opposizione dal segno della Bilancia, portando dunque un po’ di nervosismo, mentre l'umore dei nativi Leone sarà piuttosto frizzante. Per l'Acquario questo è un buon momento per fare il punto della situazione sul fronte lavorativo, mentre Toro potrebbe essere un po’ riflessivo e malinconico. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 26 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 26 luglio 2020 segno per segno

Ariete: con la Luna in opposizione, l'oroscopo di domenica non sarà dei più entusiasmanti per voi nativi del segno.

Dovrete essere in grado di gestire il vostro carattere ed evitare nervosismi inutili, soprattutto in amore, e soprattutto se il partner o un vostro familiare non vi ha fatto nulla di male. Se siete single i vostri sogni e le vostre passioni sono forti, ciò nonostante in questa giornata forse sarebbe il caso di metterli da parte. Sul fronte lavorativo affrontate con calma le sfide che vi verranno proposte e vedrete che i risultati arriveranno. Voto - 6,5

Toro: non che sarà una pessima giornata, ma secondo l'oroscopo potreste essere assaliti da un po’ di malinconia, che vi spingerà a fermarvi e riflettere un momento. Dunque per quanto riguarda i sentimenti, parte molto importante per questa giornata, avrete bisogno del sostegno del partner, oppure di un amico qualora siate single.

Ricordatevi che però questi momenti capitano a chiunque e vedrete che ne uscirete più forti di prima. Per quanto riguarda il lavoro al momento siete in attesa di risposte e nel frattempo vi concentrerete sui vostri progetti. Voto - 7-

Gemelli: giornata particolarmente intensa per voi nativi del segno, ma non per questo priva di soddisfazioni e bei momenti.

Per quanto riguarda il lavoro infatti ci saranno tante mansioni da svolgere, che se riuscirete a portare a termine con tenacia e convinzione, vi procureranno buoni guadagni. In amore per voi single potrebbe essere un buon momento per farsi avanti, grazie alla Luna e a Venere favorevoli. Se avete una relazione fissa se potete, godetevi questa bella domenica estiva con il partner, facendo ciò che più vi piace fare.

Voto - 8-

Cancro: sarete in grado di trarre forza dalla vostra relazione di coppia in questa giornata di domenica. L'amore dunque vi riserverà piacevoli sorprese, e anche voi sarete in grado di farne una al partner. Per quanto riguarda i cuori solitari il vostro modo di fare potrebbe attirare l'attenzione di una persona in particolare. La sfera professionale vi riserverà buoni risultati, anche dovrete prima essere in grado di raggiungere tali obiettivi con un certo impegno. Voto - 7,5

Leone: il vostro umore sarà allegro, vivace, frizzate secondo l'oroscopo di domenica 26 luglio, perfetto dunque per affrontare ogni situazione osservandola dal suo lato positivo. In questo modo in amore la vostra relazione di coppia godrà di un certo fascino, che in qualche modo la renderà unica e appagante.

Se siete single cercherete di essere sicuri di voi e delle vostre potenzialità. Per quanto riguarda il lavoro il vostro carattere coraggioso ed eloquente vi permetterà di raggiungere i vostri obiettivi, grazie anche a Marte in trigono dal segno dell'Ariete. Voto - 8+

Vergine: configurazione astrale non molto convincente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di domenica. In amore dunque evitate di essere gelosi o invidiosi nei confronti del partner, rovinereste solamente il vostro rapporto. I cuori solitari cercheranno di aggiustare parte del loro carattere prima di approcciarsi ad una persona. Il settore professionale si rivelerà abbastanza buono, considerato che avrete Giove e Saturno favorevoli dal segno del Capricorno, ottenendo discreti successi professionali.

Voto - 7-

Bilancia: la Luna si troverà in congiunzione anche in questa giornata di domenica secondo l'oroscopo, chiudendo al meglio questa settimana dal punto di vista sentimentale. Infatti godrete di un affiatamento di coppia più che soddisfacente, e sarete entusiasta del partner e di quanto di bello state facendo insieme. Se siete single qualche dubbio potrebbe ancora assalirvi, ma in ogni caso cercherete di vedere le cose dal loro lato positivo. Sul fronte lavorativo questa potrebbe essere la giornata adatta per il lavoro di squadra, dunque impegnatevi per svolgere al meglio tali mansioni. Voto - 8+

Scorpione: si concluderà abbastanza bene la settimana per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale, considerato che avrete Mercurio in trigono dal segno del Cancro.

Sarà dunque una giornata proficua per voi, approfittatene per portare a termine anche alcuni incarichi che avete lasciato indietro. Sul fronte sentimentale voi single se non vi sentite pronti non preoccupatevi, troverete anche voi l'amore quando sarà il momento. Se avete una relazione fissa collaborare con il partner in vista di alcuni progetti sarà utile per rafforzare il vostro legame. Voto - 8

Sagittario: oroscopo di domenica discreto per voi nativi del segno. Il settore professionale si rivelerà piuttosto buono, grazie a Marte in trigono dal segno dell'Ariete, che vi permetterà di metterci più impegno nelle vostre mansioni. Discorso diverso per quanto riguarda la sfera sentimentale. Con Venere in opposizione il consiglio sarà quello di non nutrire rancore o gelosia nei confronti del partner.

Se anche lei riesce a raggiunge i traguardi che sognava, dovreste essere felici per lei. Se siete single ogni tanto qualche distrazione non farà male. Voto - 7-

Capricorno: oroscopo di domenica pieno di aspettative per voi nativi del segno. In amore sarete in vena di fare delle promesse al partner, nella speranza di godere entrambi di una vita migliore. I cuori solitari tenderanno a godersi questo fine settimana, senza pensare troppo ai loro impegni, almeno per una volta. Sul fronte lavorativo arriveranno i risultati che tanto state inseguendo. Voi nel frattempo continuate ad impegnarvi come sempre. Giove e Saturno presto vi ricompenseranno. Voto - 7,5

Acquario: la Luna in trigono dal segno della Bilancia continua a favorirvi secondo l'oroscopo di domenica 26 luglio, portando una piacevole stabilità sia in amore che al lavoro.

Il settore professionale infatti sarà promettente, e non vi tirerete indietro quando si tratterà di svolgere mansioni interessanti. In amore vi verranno alcune idee brillanti che faranno felice la vostra anima gemella. Se siete single controllate spesso i messaggi: potreste ricevere qualcosa di molto piacevole. Voto - 8+

Pesci: soprattutto voi single in questa giornata, tenderete a dedicare buona parte del vostro tempo per voi stessi. Se avete una relazione fissa l'oroscopo annuncia qualche piccola tensione tra voi e il partner, che però potreste riuscire a risolvere senza troppe difficoltà. Per quanto riguarda il settore professionale Mercurio in trigono dal segno del Cancro sarà perfetto per svolgere tipologie di mansioni diverse dalla vostra routine, portandole agilmente al successo.

Voto - 7+