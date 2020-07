L'oroscopo della giornata di domenica 5 luglio prevede un’ottima vita sentimentale per i nativi del segno dell'Acquario, grazie a una Venere favorevole, mentre qualche dissonanza astrologica per i nativi Scorpione potrebbe portare alcune difficoltà soprattutto sul fronte lavorativo. Vergine avrà un potente magnetismo da parte sua in questa giornata, mentre Cancro penserà a come stupire il partner per creare un'ottima atmosfera. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 5 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 5 luglio 2020 segno per segno

Ariete: se state vivendo una relazione di coppia da tanto tempo potreste avere in mente di mettere in piedi tanti nuovi progetti per tenervi impegnati nel tempo.

Per quanto riguarda i cuori solitari una certa libertà emotiva e un enorme spirito d'iniziativa saranno alla base per trovare la loro potenziale anima gemella. Sul fronte lavorativo Marte favorevole vi aiuterà a lavorare al meglio delle vostre aspettative, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7

Toro: qualche piccolo imprevisto potrebbe mettervi in difficoltà sul fronte lavorativo secondo l'oroscopo di domenica. Dovrete dimostrare tutte le vostre abilità per poter riuscire a uscire fuori da alcune situazioni un po’ complicate, ma sicuramente avrete la tenacia e la volontà di farcela. Per quanto riguarda la sfera sentimentale in questo periodo sarete muniti di introspezione e di romanticismo, con la voglia di rendere felice la vostra anima gemella.

Se siete single conoscere nuove persone sarà un'esperienza stimolante. Voto - 7

Gemelli: oroscopo di domenica ottimo per voi nativi del segno, con Venere ancora in ottima posizione nel vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la comunicazione con il partner sarà notevole, e potrete discutere di tutto senza timore.

Se siete single e c'è qualcuno importante nel vostro cuore, potrebbe essere il momento migliore per fare un passo avanti. Per quanto riguarda il lavoro forza e fiducia saranno di giornata, con incredibili risultati. Voto - 8,5

Cancro: la vostra mente sarà indirizzata verso la vostra anima gemella secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Questo farà già intuire che la sfera sentimentale sarà ottimale per voi nativi del segno. Sarete in grado di stupire il partner facendo una piccola ma bella sorpresa. Se siete single affetto e sensazioni saranno i vostri compagni di viaggio durante la giornata. Nel lavoro Mercurio in congiunzione sarà perfetto per dare inizio a progetti veramente di spessore. Voto - 8+

Leone: giornata nella media per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Sul fronte sentimentale un buon temperamento sarà necessario per non incorrere in spiacevoli incomprensioni, causando qualche litigio. I cuori solitari saranno piuttosto impegnati durante la giornata, portando a termine un favore per un amico. Per quanto riguarda il lavoro pensare di ottenere tutto e sempre non sarà possibile, dunque cercate ogni tanto di accettare dei compromessi.

Voto - 7-

Vergine: oroscopo di domenica molto buono per voi nativi del segno, dopo alcune giornate poco piacevoli. In amore avrete dalla vostra parte un certo fascino che abbinato al vostro magnetismo vi aiuterà ad attirare l'attenzione della vostra potenziale anima gemella qualora siate single. Se avete una relazione fissa vi sentirete più affettuosi e più amichevoli. Nel lavoro qualcuno vi vorrà contraddire a tutti i costi, ma la vostra sicurezza non sarà intaccata perché sapete di avere ragione. Voto - 7,5

Bilancia: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con il Sole e Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Sul fronte sentimentale i vostri sentimenti nei confronti della persona che amate saranno veritieri, riuscendo così a stabilire un buon affiatamento di coppia.

Se siete single la mente viaggerà e molto e la vostra fantasia non avrà limiti. Per quanto riguarda il lavoro lavorare con gli altri e ascoltare ciò che hanno da proporre sarà molto utile in questa giornata. Voto - 8+

Scorpione: un po’ di malumore ogni tanto potrebbe anche starci, ciò nonostante se è dovuto a motivi inutili o perché non volete ammettere le vostre debolezze o le vostre responsabilità, e se in famiglia state vivendo un momento simile, sappiate che la colpa è vostra, sia che abbiate una relazione di coppia sia che siate ancora single. Per quanto riguarda il lavoro siete ancora in tempo per salvare il salvabile delle vostre finanze, siate più parsimoniosi e razionali. Voto - 6+

Sagittario: sarete sintonizzati sui sentimenti della vostra anima gemella secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

In questo modo riuscirete a stabilire una buona intesa di coppia con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single e il periodo è piuttosto indaffarato, per il momento mettete da parte la vostra ricerca dell'anima gemella. Nel lavoro il vostro spirito d'indipendenza vi porterà a sviluppare mansioni sempre più ambiziose da soli, dimostrando a voi stessi e agli altri che siete in grado di farcela. Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo della giornata di domenica ottimale per quanto riguarda l'ambito lavorativo, grazie a Giove in congiunzione al vostro cielo. Fate solamente attenzione a Mercurio in quadratura dal segno del Cancro, che potrebbe complicare la situazione qualora non dimostriate le vostre abilità.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale chiedere troppo al partner potrebbe essere segno di errore per la vostra relazione di coppia, dunque siate meno assillanti. Se siete single dovrete essere molto bravi a comunicare i vostri sentimenti. Voto - 7+

Acquario: la vostra relazione di coppia scorrerà in maniera perfetta in questa giornata di domenica, grazie al Sole ed un’ottima Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Il vostro fascino sarà amplificato e voi vivrete momenti indimenticabili con la vostra anima gemella. Se siete single condividete le vostre energie positive con le persone che amate e con i vostri amici. Per quanto riguarda il lavoro la vostra forza di volontà sarà molta, ma qualora non dovesse esserlo, cercate nuovi stimoli per svolgere con più efficacia le vostre mansioni.

Voto - 9-

Pesci: periodo nel complesso stabile per voi nativi del segno, grazie ad una discreta configurazione astrale. Sul fronte lavorativo prenderete molto seriamente le vostre mansioni, impegnandovi al meglio per ottenere solamente buoni risultati. Sul fronte sentimentale alcuni cambiamenti progressivi tenderanno a migliorare il vostro rapporto con il partner, rendendo il periodo emozionante e positivo. Se siete single saranno favoriti gli incontri con gli amici. Voto - 8