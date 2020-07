L'oroscopo di giovedì 30 luglio prevede buoni sentimenti per i nativi Leone e una felicità incontenibile per quanto riguarda la propria relazione di coppia, grazie anche a una bella Luna in trigono dal segno del Sagittario, mentre Capricorno sarà molto apprezzato dai colleghi al lavoro, merito di una buona forza di volontà. Ariete potrà contare su una buona dose di energie per vivere la giornata al meglio, mentre Vergine potrebbe decidere di portare alcuni cambiamenti nella propria vita quotidiana. Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per la giornata di giovedì 30 luglio per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del 30 luglio segno per segno

Ariete: un cielo invitante per questa giornata di giovedì secondo l'oroscopo. Avrete astri favorevoli come la Luna e il Sole, in trigono rispettivamente dal segno del Sagittario e del Leone, nonché Marte in congiunzione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale buonumore ed energie non mancheranno e vi lascerete andare al partner nei momenti più romantici. Se siete single sarete più riflessivi e attenti verso chi vi circonda. Nel lavoro i problemi richiederanno la massima attenzione, dunque non mollate la presa e impegnatevi al massimo. Voto - 8-

Toro: ambito lavorativo impeccabile in questa giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì, grazie a pianeti favorevoli come Giove, Mercurio e Saturno.

Vi sentirete pronti a tutto e affronterete le vostre mansioni con efficacia e sicurezza. In ambito sentimentale non fatevi turbare dalle tensioni nella vostra relazione di coppia, soprattutto voi nati nella seconda decade. Se siete single prendete con calma la vostra potenziale storia d'amore. Trattate la persona che amate con romanticismo, senza affrettare i tempi.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Voto - 7+

Gemelli: oroscopo di giovedì 30 luglio un po’ difficile da gestire a causa della Luna in opposizione dal segno del Sagittario. Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale, nonostante Venere sia in congiunzione, prestate attenzione e non rovinate il magico rapporto che avete creato. Se siete single una giornata piacevole con gli amici sarà molto divertente.

Sul fronte lavorativo questa giornata sarà caratterizzata da tante mansioni da svolgere e fareste meglio a non perdere troppo tempo. Voto - 7

Cancro: oroscopo di giovedì faticoso, ma non per questo privo di soddisfazioni. Potrete contare sul sostegno di Mercurio, che sul fronte lavorativo vi aiuterà a portare a termine le tante mansioni da svolgere. In amore la vostra relazione di coppia procede tranquillamente, e non avrete nulla di cui preoccuparvi al momento, se non fare felice la vostra anima gemella. Se siete single sarete abbastanza determinati e con la voglia di fare nuove conoscenze, oppure di trascorrere una bella giornata con gli amici. Voto - 7,5

Leone: configurazione astrale ottima per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì, con il Sole in congiunzione e la Luna in trigono dal segno del Sagittario.

Ci saranno delle piacevoli novità nella vostra relazione di coppia, che oltre a mettervi di buonumore, procurano una felicità incontenibile. Se siete single non date per scontato i vostri sentimenti, quelli li sapete già. Piuttosto dovrete capire cosa prova la persona che amate nei vostri confronti. Nel lavoro Marte in trigono dal segno dell'Ariete vi spingerà a muovervi e cercare di incrementare i vostri guadagni. Voto - 8

Vergine: nonostante una configurazione astrale per nulla convincente, secondo l'oroscopo di giovedì cercherete di portare alcuni cambiamenti nella vostra vita quotidiana, nel tentativo di renderla un po’ più interessante. Non sarà un'impresa facile, ma la buona volontà sarà sempre apprezzata.

In amore però cercate di non essere assillanti verso il partner, mentre se siete single e un amico chiede il vostro aiuto, non siate egoisti. Nel lavoro portare a termine i vostri incarichi sarà una soddisfazione per voi, e vi sentirete più apprezzati dagli altri. Voto - 6,5

Bilancia: giornata poco brillante al lavoro quella di giovedì. Troppi pianeti in dissonanza nel vostro cielo rendono questa giornata non molto proficua. In ogni caso, non abbattetevi, e cercate di recuperare. Discorso diverso per quanto riguarda la sfera sentimentale, considerato che avrete la Luna in sestile e Venere in trigono. Approfittatene per aumentare l'intesa di coppia, oppure per trovare insieme la soluzione a un problema che avete.

Se siete single ci saranno dei timidi e dolci sguardi, ma potrebbero non essere sufficienti. Dovrete essere più coraggiosi e sicuri di voi se volete davvero fare colpo. Voto - 7-

Scorpione: in questa giornata il settore professionale sarà abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno, grazie a Mercurio, Giove e Saturno in posizione favorevole. Vi ritroverete di fronte a delle sfide da affrontare, che con un po’ di tenacia riuscirete a superare. Per quanto riguarda la sfera sentimentale attenzione al Sole in quadratura dal segno del Leone, che potrebbe portare qualche incomprensione tra voi e il partner. Se siete single non cercate di mettervi in mostra, ma assumete un atteggiamento più tranquillo.

Voto - 7,5

Sagittario: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì 30 luglio, con la Luna in congiunzione al vostro cielo, assieme al Sole e Marte favorevoli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà un periodo di distensione finalmente, e la vostra relazione di coppia sarà decisamente più godibile. Se siete single entrare in empatia con chi amate vi aiuterà ad approfondire il rapporto con gli altri. Sul posto di lavoro sarete pieni di energie e voglia di fare, dunque approfittatene per iniziare dei progetti più ambiziosi, o per convincere i colleghi che siete dei validi lavoratori. Voto - 8,5

Capricorno: in questa giornata vi sentirete maggiormente apprezzati dai vostri colleghi secondo l'oroscopo di giovedì, grazie a Giove e Saturno favorevoli.

Attenzione solamente a Mercurio in opposizione. Sul fronte sentimentale per voi single le amicizie sono favorevoli, e vi sentirete a vostro agio in compagnia dei vostri cari. Se siete già impegnati cercate di non dare alcune cose per scontato, altrimenti l'affiatamento di coppia ne risentirà molto. Voto - 7+

Acquario: oroscopo di giovedì tra alti e bassi per voi nativi del segno. La vostra configurazione astrale prevede Venere in trigono dal segno dei Gemelli, ma il Sole in opposizione. Dunque in amore i vostri desideri sono forti, ma affinché la vostra relazione vada al meglio non date nulla per scontato. Se siete single cercate di essere più decisi quando siete con una persona che vi piace.

Per quanto riguarda il settore professionale potreste non essere in sintonia con i vostri colleghi, causando qualche rallentamento nelle mansioni di gruppo. Voto - 7-

Pesci: giornata non molto esaltante per voi considerato che la Luna e Venere si troveranno in quadratura rispettivamente dal segno del Sagittario e del segno dei Gemelli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque dovrete prendervi più cura del partner in questo periodo, e cercare di essere più comprensivi. Se siete single potreste avere qualche difficoltà a lasciarvi andare. Nel lavoro Mercurio favorevole consiglia un po’ di moderazione, anche se otterrete comunque risultati abbastanza buoni. Voto - 7-