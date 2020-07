L'Oroscopo di luglio dei Pesci riserverà tante sorprese a questo segno profondo e sensibile. Ci saranno tanti cambiamenti importanti e si dovrà seminare nel lavoro per poi raccogliere i frutti in un futuro prossimo.

I nati del segno dei Pesci hanno vissuto un periodo alquanto pesante nei mesi precedenti e si sono sentiti depressi e ansiosi. Quello di luglio invece aprirà un periodo di graduale miglioramento in tutte le sfere vitali. Sarà possibile buttarsi a capofitto nel lavoro e portare a termine i progetti rimasti in sospeso. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sarà possibile vivere bei momenti insieme in coppia, mentre i single dovranno coltivare di più le amicizie.

Di seguito le previsioni astrali.

Opportunità lavorative nell'oroscopo di luglio per i Pesci

L'oroscopo del mese di luglio garantirà belle sorprese per voi amici dei Pesci, anche se vi sentirete un po' depressi e ansiosi. Il transito di tanti pianeti a voi benevoli, daranno la forza e l'energia necessaria per essere combattivi e portare a termine tutti i progetti che più stanno a cuore. La parola d'ordine in questo mese sarà l'azione, infatti dovrete buttarvi a capofitto nel lavoro e seminare per poi raccogliere anche tra qualche mese risultati duraturi e più stabili. Il Sole in Cancro vi farà sentire carichi di energia e voglia di fare ma nello stesso tempo, sarete simpatici ma anche emotivi.

Questo vi renderà nervosi e insicuri facendovi stressare alquanto. Dovrete cercare di mantenere la calma e affrontare il lavoro con determinazione e costanza, poiché le cose sicuramente andranno per il meglio. Sarà anche colpa di Mercurio sempre in Cancro, che renderà ipersensibili ma anche molto comunicativi, perciò potrete ottenere successi in ogni campo.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Voi che siete alla ricerca di un nuovo lavoro o un avanzamento di carriera, potrete puntare su Marte in Ariete che darà la giusta impulsività e l'energia potente per ottenere tutto ciò che desiderate. Dovrete però restare calmi e non stressarvi, altrimenti potreste apparire arroganti a causa del vostro nervosismo.

Urano nel Toro vi renderà originali e Nettuno vi regalerà la giusta dose di empatia per riuscire in ogni cosa che farete. Sarà proprio nel mese di luglio che realizzerete dei progetti solidi in campo professionale, che dureranno per molto tempo e vi procureranno anche dei solidi guadagni. Tanti pianeti, tra cui anche Giove, vi proteggeranno dall'attacco di Saturno che vi farà incontrare qualche ostacolo e da Venere in quadratura. Questi però diventeranno per voi solo delle sfide da superare con determinazione per arrivare alla meta più forti che mai.

La sfera sentimentale nelle previsioni astrali mensili dei Pesci

Tante novità in questo mese di luglio per voi nati dei Pesci, anche se la quadratura di Venere fino al 4 agosto farà sentire demotivati e un po' stressati.

Non preoccupatevi però, perché dal 5 agosto Venere passerà in trigono e voi nati del segno trascorrerete dei momenti incredibili in amore. Quindi bando all'apatia, all'insicurezza e dovrete cercare di superare eventuali noie passando in questo tunnel che garantirà poi la felicità amorosa.

Per voi Pesci che siete in coppia, luglio sarà il mese in cui vivrete dei momenti molto intensi con vostro partner. Nettuno vi renderà simpatici e affettuosi e potrete pensare a costruire qualcosa di veramente bello per il futuro, dei progetti solidi come una convivenza, il matrimonio o la nascita di un figlio. Marte in Ariete insieme al Sole in Cancro vi caricherà di un'energia esplosiva che porterà ad ottenere tutto ciò che desiderate.

Mercurio in Cancro vi regalerà grandi sensazioni, vi farà sentire emozionati e sensibili ma sarete anche così simpatici in compagnia che nessuno potrà resistervi. Per questo voi dei Pesci che siete single in questo mese di luglio dovrete coltivare le vostre amicizie, le nuove conoscenze. Nettuno vi spingerà verso quelle più serie e chissà che trascorso luglio in cui investirete sensazioni positive e profonde, non trasformiate poi dal 5 agosto con Venere in trigono proprio queste conoscenze in un amore stabile che rivoluzionerà la vostra vita.