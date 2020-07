Nell'oroscopo della giornata di lunedì 27 luglio, i nativi Scorpione potranno contare su un ottimo cielo per riuscire a concludere buoni affari sul lavoro, mentre il pianeta Marte in congiunzione al segno dell'Ariete permetterà tante energie e buonumore per i nativi del segno. I Gemelli troveranno un buon punto di equilibrio per quanto riguarda la propria relazione di coppia, mentre il Capricorno proverà a realizzare alcune idee che ha in mente da un po’ di tempo. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 27 luglio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 27 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali

Ariete: periodo più che discreto per i nativi del segno, con Marte in congiunzione al vostro cielo che illumina la vostra giornata secondo l'oroscopo. Sul fronte sentimentale la vostra imprevedibilità potrebbe stupire il partner, approfittatene dunque per fare una bella sorpresa. Se siete single i vostri pensieri potrebbero essere rivolti alla persona che vi piace tanto. Sul fronte lavorativo essere premurosi potrebbe essere la strategia vincente con le vostre mansioni. Voto - 8-

Toro: sarà un lunedì particolarmente impegnativo per quanto riguarda il lavoro. Giove v'illuminerà la strada da percorrere, ma affinché riusciate ad arrivare al traguardo serviranno tante energie e tanta concentrazione.

In amore qualche discussione con il partner potrebbe anche starci, l'importante è che riusciate a risolvere presto eventuali problemi di coppia. Se siete single la routine inizia a starvi stretta e l'arrivo dell'estate vi spinge a fare qualcosa di diverso dal solito. Voto - 7,5

Gemelli: sarete in grado di trovare un buon equilibrio nella vostra relazione di coppia.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Trovare del tempo da dedicare per il partner sarà quasi una vittoria per voi nativi del segno, tanto che l'affiatamento di coppia ne beneficerà molto. Se siete single innamorarsi sarà quasi una priorità per voi, soprattutto con questo cielo, e il periodo estivo sembra essere il più adatto. In ambito lavorativo la vostra sensibilità vi aiuterà ad essere comunicativi e diplomatici.

Voto - 8

Cancro: l'oroscopo della giornata di lunedì 27 luglio si rivelerà abbastanza buono per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale il Sole in congiunzione vi permetterà di esprimere correttamente i sentimenti nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single essere prepotenti e insistenti non vi aiuterà ad ottenere quello che volete. In ambito lavorativo i progetti vanno bene, ma è anche vero che vi costringono a fare gli straordinari. Voto - 7+

Leone: dal punto di vista lavorativo, l'oroscopo di lunedì sarà molto buono per voi nativi del segno, grazie anche ad un ottimo Marte in trigono dal segno dell'Ariete. Vi verranno proposte situazioni professionali alla vostra portata, che riuscirete a gestire con audacia.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, se la vostra relazione di coppia non procede bene, magari anche per colpa di un litigio con il partner, fermatevi un attimo e cercate di capire che anche voi avete la vostra parte di colpa. Se siete single l'attenzione potrebbe rivolgersi verso qualcosa di particolare. Voto - 7+

Vergine: giornata che partirà molto bene per voi nativi del segno considerata la Luna in sestile dal segno dello Scorpione. In amore l'enorme sicurezza che avete in voi stessi vi permetterà di portare più stabilità nella vostra vita familiare e sentimentale. I cuori solitari potrebbero prendere spunto dagli altri per trovare la loro strada. In ambito lavorativo potreste decidere di assumere un approccio più spinto e deciso con le vostre mansioni, nel tentativo di riuscire a finirle il più presto possibile, ovviamente senza rovinarne la qualità.

Voto - 8-

Bilancia: oroscopo di lunedì discreto per voi nativi del segno. In amore Venere favorevole vi darà la forza per continuare ad avere una relazione di coppia stabile, con il partner che vi ama e che vi darà una mano quando voi avrete dei problemi. Sentitevi dunque fortunati ad avere una relazione così forte. Se siete single potreste conoscere il vero volto di alcune persone. Sul posto di lavoro quando la situazione si fa tesa, potreste mostrare il fianco, e non riuscire più a svolgere bene il vostro lavoro. Voto - 7-

Scorpione: parlare d'amore vi piacerà molto in questa giornata secondo l'oroscopo, con la Luna in congiunzione al vostro cielo, che siate single oppure impegnati in una relazione stabile.

In entrambi i casi, vi aiuterà molto ad avere un legame più intimo con il vostro interlocutore, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo vi darete da fare per ottenere buoni risultati dalle vostre mansioni, grazie anche a Mercurio in trigono dal segno del Cancro, che vi riserverà tante energie. Voto - 8,5

Sagittario: configurazione astrale decisamente migliore rispetto alle giornate precedenti per voi nativi del segno, ma ancora non esente da difetti. Potrete contare sul sostegno di Marte in trigono dal segno dell'Ariete, che vi prometterà qualche piccola soddisfazione in più sul posto di lavoro, anche se ovviamente dovrete dimostrare il vostro talento. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere in opposizione porta ancora un po’ di nervosismo nella vostra relazione di coppia, anche se potreste risolvere la questione semplicemente assumendo un atteggiamento più calmo.

Voto - 7

Capricorno: per quanto riguarda l'ambito lavorativo, secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 27 luglio tenderete a sperimentare nuovi approcci per cercare di ottimizzare al meglio i guadagni, senza arrendervi al primo ostacolo. In ambito sentimentale darete il meglio di voi per cercare di far funzionare al meglio la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single è il momento di aprire un nuovo capitolo della vostra vita e vedere le cose da un altro punto di vista. Voto - 8-

Acquario: previsioni astrali abbastanza discrete per voi nativi del segno, con Venere in trigono dal segno dei Gemelli e Marte in sestile dal segno dell'Ariete. Sul fronte sentimentale vivrete la vostra relazione di coppia con notevole interesse, grazie anche ad una serie di attività che piaceranno molto sia a voi che al partner.

Se siete single con un approccio più diretto potreste fare progressi. In ambito lavorativo ci saranno tanti nuovi impegni professionali da portare a termine, e voi non vedrete l'ora. Voto - 8+

Pesci: periodo abbastanza convincente per voi nativi del segno, grazie ad una discreta configurazione astrale. Per quanto riguarda la sfera sentimentale apprezzerete molto l'atteggiamento del partener, tanto che vi dimenticherete di eventuali punti negativi della vostra storia d'amore che non vi fanno impazzire. Se siete single dovrete cercare di trovare metodi convincenti per riuscire a trovare l'anima gemella. Nel lavoro un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire, considerato che nell'ultimo periodo vi siete dati tanto da fare.

Un po’ di riposo ve lo meritate. Voto - 7+