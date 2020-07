L'oroscopo di martedì 28 luglio prevede una giornata molto bella per i nativi Cancro, che potranno contare sulla Luna in trigono dal segno dello Scorpione per dare una svolta alla propria relazione di coppia, mentre Venere in sestile a Marte porta piacevoli momenti sul fronte sentimentale per i nativi Ariete. Vergine cercherà di dimostrare il proprio amore nei confronti del partner, nonostante una configurazione astrale non proprio a favore, mentre Sagittario lavorerà con convinzione e tenacia, grazie a Marte favorevole. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di martedì 28 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 28 luglio 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che non cambia, e che porta ancora bei momenti secondo l'oroscopo di martedì.

Infatti, Venere e Marte favorevoli saranno il connubio perfetto per trascorrere una giornata fantastica, a partire dalla vostra relazione di coppia, che in questo periodo procede proprio nella direzione che desiderate. Voi single considerate inoltre la posizione favorevole del Sole, che trasmette allegria e voglia di fare nuove conoscenze. Nel lavoro Marte in congiunzione vi aiuterà a sviluppare al meglio i vostri progetti lavorativi, in particolare se siete nati nella prima decade. Voto - 8,5

Toro: periodo soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, considerato che potrete contare su Giove e su Saturno in trigono dal segno del Capricorno.

Puntate sulla comunicazione, e non tiratevi mai indietro quando ci saranno nuovi progetti da svolgere. In amore invece la Luna in opposizione non sarà affatto di aiuto, e v'impedirà di stabilire un legame solido con la vostra anima gemella. Se siete single e magari siete già in vacanza, godetevela, senza pensare troppo a i vostri impegni o altro.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Voto - 7-

Gemelli: oroscopo di martedì pieno di soddisfazioni per voi nativi del segno, grazie a Venere in congiunzione e Marte in sestile dal segno dell'Ariete. Questo cielo in quest'ultimo periodo vi sta donando tanti bei momenti e tante soddisfazioni. In amore infatti godete una bella relazione di coppia, e anche quando c'è qualcosa che non va, cercate comunque di risolvere la situazione.

Voi single vi state godendo questo periodo di pausa e di relax, e fate bene, senza chiedere altro. Sul fronte lavorativo il già citato Marte non vi farà mancare le forze, aiutandovi a portare a termine le vostre mansioni. Voto - 8,5

Cancro: grande giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì 28 luglio. La Luna in trigono dal segno dello Scorpione vi farà fare faville nella vostra relazione di coppia. Potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per riportare in auge la vostra relazione di coppia, per essere felici e innamorati del partner. I cuori solitari potrebbero decidere di investire sul loro aspetto fisico e magari provare ad avvicinarsi ad una persona interessante.

Per quanto riguarda il settore professionale, con Mercurio dalla vostra parte riuscirete a mantenere la concentrazione alta e cercare di svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 8+

Leone: giornata piacevole quella di lunedì per voi nativi del segno, con un bel Sole che splende in alto, e un buon Marte in trigono dal segno amico dell'Ariete. In amore non aspettatevi grandi novità dalla vostra relazione di coppia, ma in ogni caso l'affiatamento di coppia sarà molto buono. Se siete single dovrete contattare più spesso i vostri amici. Nel lavoro i risultati piano piano arrivano, ma se ancora non siete soddisfatti, forse sarebbe il momento di investire allora. Voto - 7+

Vergine: i soliti problemi sentimentali, anche in questa giornata di martedì.

A quanto pare state soffrendo molto la posizione sfavorevole di Venere, ciò nonostante in questa giornata potreste decidere di spezzare queste catene e cercare di stabilire un dialogo con il partner, grazie anche alla Luna in sestile dal segno dello Scorpione. Con un po’ di fortuna potreste anche riuscirci. Se siete single trovare l'amore è difficile per tutti, dunque continuate a tentare. Nel lavoro Giove favorevole vi darà una mano con quelle mansioni più lunghe e noiose da svolgere. Voto - 7-

Bilancia: oroscopo di martedì che prevede Venere in trigono dal segno dei Gemelli, ma Mercurio in quadratura dal segno del Cancro. Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale non avete nulla di cui preoccuparvi, considerato che avrete una buona intesa di coppia, in particolare voi nati nella prima decade.

Se siete single uscire e fare nuove conoscenze vi farà sicuramente bene. Nel lavoro invece dovrete fare attenzione al vostro temperamento e mantenere la giusta lucidità se volete raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7+

Scorpione: periodo più che soddisfacente per voi nativi del segno, grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo, oltre a Mercurio in trigono dal segno del Cancro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sfruttate questo cielo per stupire il partner e per far emergere quell'amore che scorre tra di voi. Se siete single e siete già impegnati in un progetto, dovreste cercare di impegnarvi di più. Nel lavoro prestate attenzione ai dettagli e vedrete che troverete una soluzione valida ai vostri problemi.

Voto - 8+

Sagittario: con Marte in trigono dal segno dell'Ariete, lavorare in questa giornata sarà alla vostra portata secondo l'oroscopo di martedì 28 luglio. Cercherete di dimostrare tutto il vostro valore in questa giornata, soprattutto nelle mansioni di gruppo dove giocherete un ruolo importante. Per quanto riguarda i sentimenti fate in modo che i vostri desideri siano chiaramente decifrabili dal partner. Se siete single potrebbe essere il giorno adatto per lasciarsi andare all'amore. Voto - 7+

Capricorno: oroscopo di martedì tra alti e bassi per voi nativi del segno, a causa di Mercurio e Marte in posizione sfavorevole. Fortunatamente però, ci sarà la Luna in sestile al segno dello Scorpione, che in amore vi permetterà di raggiungere un discreto affiatamento di coppia.

I single si sentiranno più attivi, ma non per questo è detto che riusciranno a trovare l'amore. Nel lavoro Giove e Saturno favorevoli vi saranno d'aiuto per dimostrare il vostro valore. Voto - 7

Acquario: sul fronte sentimentale l'affiatamento di coppia sarà un elemento molto importante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì. Dunque datevi da fare affinché il partner sia soddisfatto nonché estremamente innamorato di voi. Se siete single stabilire una conversazione con la persona che vi piace sarà come stare in paradiso per voi. Nel lavoro procedete con maggiore discrezione e state sulla difensiva per questa giornata, se non volete commettere errori. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo di martedì che prevede Nettuno in congiunzione, la Luna e Mercurio in trigono rispettivamente dal segno dello Scorpione e del Cancro.

Sul fronte sentimentale dunque per voi sarà più semplice gestire la vostra relazione di coppia, con il partner che vi ama e che fa di tutto per voi. Se siete single divertitevi pure in questa giornata, magari potreste ricevere delle inaspettate sorprese. Nel lavoro non esitate a prendere delle decisioni, soprattutto se siete voi il leader. Voto - 8-