Nell'oroscopo della giornata di mercoledì 15 luglio, i nativi Cancro cercheranno di imporre le proprie idee al lavoro mostrandosi decisi e integerrimi, mentre Scorpione potrebbe avere qualche difficoltà in amore. Acquario riuscirà a farsi maggiormente apprezzare dalla propria anima gemella, Toro potrà godere ancora della Luna in congiunzione. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di mercoledì 15 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 15 luglio 2020 segno per segno

Ariete: la vostra energia fisica e il vostro ottimismo vi porteranno a vivere una giornata ottima secondo l'oroscopo di mercoledì.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete affascinanti, aperti e affettuosi nei confronti del partner ma non solo, anche con chi dimostra di volervi bene. Se siete single mostrare la parte migliore di voi vi aiuterà ad attirare l'attenzione della persona che vi piace. Sul fronte lavorativo sarà importante che dimostriate il vostro valore ai colleghi in questa giornata, in modo tale da avere maggiori contatti in futuro. Voto - 8-

Toro: oroscopo di mercoledì in generale positivo per voi nativi del segno, grazie alla presenza della Luna in congiunzione al vostro cielo. In amore vi piacerà ciò che di buono il partner farà per voi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single dopo un lungo periodo intenso, adesso potrete pure rilassarvi.

Sul fronte lavorativo se siete di fronte a qualche battuta d'arresto, forse sarà necessario un cambio di rotta, che possa farvi guadagnare nuovamente punti. Voto - 6,5

Gemelli: configurazione astrale che amplifica ogni vostra aspettativa per questa giornata, con risultati al di sopra del previsto, e di conseguenza grandissime soddisfazioni.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Sul piano sentimentale se siete single cominciate con l'esplorare le vostre più profonde ambizioni e non abbiate paura a portarle avanti. Se invece avete una relazione fissa e avete dei progetti in mente, proponeteli pure al partner e date inizio a nuove esperienze. In alternativa passate una giornata all'insegna del romanticismo e non ve ne pentirete.

Nel settore professionale Marte in quadratura potrebbe farvi faticare un po’, ma vedrete che i risultati arriveranno comunque. Voto - 8

Cancro: oroscopo di mercoledì ottimale per quanto riguarda l'ambito lavorativo, con risultati che arriveranno grazie soprattutto alla vostra tenacia e voglia di mettersi in gioco. Riuscirete infatti a far valere le vostre idee con decisione, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda la sfera sentimentale essere rassicuranti nei confronti del partner vi permetterà di raggiungere un’intesa di coppia più alta, costruendo un rapporto solido basato sulla fiducia. Se siete single sarete alla ricerca di nuove ed entusiasmanti novità. Voto - 8,5

Leone: periodo nel complesso positivo per voi nativi del segno, considerato che avrete dalla vostra parte il pianeta Venere in sestile dal segno dei Gemelli.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbero esserci alcune novità che potrebbero rendere la vostra relazione di coppia decisamente più piacevole. Se siete single la vostra solidarietà potrebbe spingervi a dare una mano a una persona a voi vicina. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo qualche piccolo sbalzo d'umore potrebbe impedirvi di lavorare bene, dunque cercate di rimanere concentrati e pensate esclusivamente alle vostre mansioni. Voto - 7,5

Vergine: oroscopo della giornata di mercoledì tra alti e bassi per voi nativi del segno, considerato che Venere in quadratura dal segno dei Gemelli tenderà a disturbare la vostra vita sentimentale. Fate attenzione dunque al temperamento della vostra anima gemella ma anche del vostro, per evitare possibili malintesi che potrebbero portare solamente a dei litigi.

Se siete single e non dovessero arrivare buone notizie durante la giornata, non mettete il muso e pensate sempre positivi. Per quanto riguarda il settore professionale sarà molto facile arrivare a conclusioni affrettate, dunque fareste meglio a non agire d'istinto. Voto - 6

Bilancia: con Mercurio in quadratura dal segno del Cancro e Venere in trigono dal segno dei Gemelli, l'oroscopo di mercoledì si rivelerà tra alti e bassi, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Infatti potreste avere qualche difficoltà a gestire le vostre mansioni in questa giornata, tanto che fareste meglio a non osare e non chiedere troppo. Discorso differente per quanto riguarda i sentimenti, dove il rapporto con la vostra dolce metà sarà ottimo, vivendo momenti entusiasmanti.

Se siete single un po’ di libertà in più vi permetterà di avere le idee più chiare su quel che volete fare. Voto - 7

Scorpione: oroscopo di mercoledì buono al lavoro grazie a pianeti in trigono dal segno del Cancro come Mercurio e il Sole che renderanno la vostra vita lavorativa decisamente più semplice del solito. Portare a termine le vostre mansioni sarà facile per voi, merito un’esperienza alle vostre spalle decisamente utile, e un certo ottimismo che vi aiuterà a vedere le cose sempre dal loro lato positivo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece essere sempre avvelenati con i vostri cari non è una bella cosa, dunque non chiedetevi perché ci sono sempre litigi, la risposta la sapete già.

Discorso simile anche per i single. Non avete alcun motivo di essere prepotenti nei confronti dei vostri amici, soprattutto quando questi vorrebbero solamente condividere il vostro tempo con voi. Voto - 6,5

Sagittario: se dovete concludere un affare o qualcosa di importante al lavoro, questa potrebbe essere la giornata adatta per voi. Quindi concentratevi al meglio sul da farsi e vedrete che otterrete ottimi risultati durante la giornata. Per quanto riguarda la sfera sentimentale l'affiatamento di coppia sarà discreto, dunque non aspettatevi momenti all'insegna del romanticismo. Se siete single dovrete cercare di dare più forza ai vostri legami con gli amici o parenti. Voto - 7

Capricorno: oroscopo della giornata di mercoledì positivo per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

La posizione di Giove favorevole al vostro cielo porterà buone notizie per voi nativi del segno, con risultati più che soddisfacenti dalle vostre mansioni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non tenetevi alcun dubbio dentro e fate uscire tutti i vostri sentimenti positivi, donandovi interamente alla vostra anima gemella. Se siete single vi sentirete di fare ciò che vi dice il vostro cuore. Voto - 8+

Acquario: configurazione astrale che prevede Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Con questo cielo secondo l'oroscopo di giovedì, in amore andrete alla grande. Sentirete fin da subito l'allegria che condizionerà la vostra relazione di coppia, tanto che sarete spinti a vivere la giornata al meglio in compagnia della vostra anima gemella.

Se siete single riuscirete ad essere apprezzati dai vostri amici e dai vostri cari. Nel lavoro se siete in attesa di alcune risposte, sappiate che potrebbero arrivare. Voto - 8

Pesci: oroscopo di mercoledì discreto per voi nativi del segno, con Mercurio in trigono dal segno del Cancro che vi darà una mano per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Infatti sarete più carichi e più fiduciosi delle vostre capacità, tanto da ottenere più facilmente buoni risultati. Sul fronte amoroso voi single avrete voglia di uscire e divertirvi, mentre se avete una relazione fissa preferirete una tipica serata in compagnia della persona che più amate al mondo, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7,5