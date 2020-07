Nell'oroscopo della giornata di mercoledì 22 luglio, i nativi Vergine si sentiranno piuttosto forti e razionali, grazie ad un ottimo Sole in sestile dal segno del Cancro, mentre per l'Ariete potrebbero nascere alcuni problemi al lavoro, soprattutto di tipo economico. Acquario riuscirà a rendere felice la propria anima gemella, grazie ad una brillante Venere, mentre Leone dovrà rivalutare i propri sentimenti nei confronti di una persona che ama. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 22 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 22 luglio 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che prevede il pianeta Mercurio in quadratura dal segno del Cancro secondo l'oroscopo.

Questo Mercurio in angolo negativo porterà qualche difficoltà per voi nativi del segno per quanto riguarda il settore professionale, tant'è che neanche Marte in congiunzione sarà sufficiente a contrastarlo, almeno per questa giornata. Infatti, faticherete un po’ in questa giornata, e potrebbero nascere alcuni problemi di stampo economico. Fate attenzione a come investite il vostro denaro. In amore coraggiosi e impulsivi come siete, in questa giornata far bruciare di passione la vostra relazione di coppia non sarà alla vostra portata, in quanto potreste avere difficoltà a manifestare i vostri sentimenti. Se siete single il romanticismo potrebbe diventare fine a sé stesso. Voto - 6

Toro: in amore in questo periodo assumerete un carattere espansivo ed emotivo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

In questo modo la vostra anima gemella sarà più incline a trascorrere il vostro tempo con voi ed eventualmente assecondare le vostre richieste. Se siete single basta avere timore e fatevi coraggio. In ambito lavorativo avere carta bianca su come svolgere il vostro lavoro vi mette a vostro agio, scatenando la vostra creatività, mettendoci anche più impegno.

Voto - 8

Gemelli: il pianeta Venere sarà ancora lì a brillare nel vostro cielo e a rendere ancora positive le vostre giornate secondo l'oroscopo, soprattutto in amore. Infatti sentimenti pieni di passione e un buon affiatamento di coppia consentiranno di momenti unici con la vostra anima gemella. Se siete single potreste decidere di intraprendere un nuovo percorso.

Nel lavoro sarà un periodo tutto sommato tranquillo, dove vi darete da fare v'impegnerete per svolgere bene il vostro ruolo. Voto - 8

Cancro: secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì, in amore vi sentirete decisi e pronti a tutto. Ciò nonostante qualora dovessero presentarsi delle delusioni, non scaricate la colpa agli altri. Ricordatevi che avrete il Sole in posizione favorevole, dunque non rovinate tutto. Se siete single evidenziate i vostri punti deboli e ciò che non vi piace e cercate di cambiare. Nel lavoro mettete in mostra la vostra cordialità comunicativa e competenza brillante, anche in delle piacevoli conversazioni. Voto - 7+

Leone: se siete single dovreste rivalutare i vostri sentimenti nei confronti di una persona che vi piace molto, e magari cercare di adeguarvi al suo atteggiamento.

Se avete una relazione fissa Venere in sestile dal segno dei Gemelli protegge la vostra storia d'amore, ciò nonostante non siate scontrosi e siate un po’ più permissivi. Nel lavoro ci metterete tutto il vostro impegno in quel che fate, ciò nonostante cercate di farvi capire bene dai colleghi per non causare rallentamenti. Voto - 7

Vergine: oroscopo di mercoledì stimolante per voi nativi del segno, grazie ad una configurazione astrale buona. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non rifiutate di sostenere il partner nelle sue imprese, le sue battaglie sono anche le vostre. Se siete single innamorarsi potrebbe non essere facile per via di Venere in quadratura, ma non è detto che non ci riusciate.

Nel lavoro tirerete un sospiro di sollievo per il risolversi di una situazione delicata. Voto - 7+

Bilancia: configurazione astrale che prevede Venere in trigono dal segno dei Gemelli, e Mercurio in quadratura dal segno del Cancro. Con questo cielo l'oroscopo della giornata di mercoledì sarà abbastanza soddisfacente per quanto riguarda la sfera sentimentale. Infatti godrete di momenti positivi con la vostra anima gemella, che vi faranno dimenticare quelli negativi. Se siete single iniziare una conversazione anche piuttosto importante con la persona amata vi permetterà di solidificare il vostro legame. Discorso differente nel settore professionale in quanto in questa giornata non riuscirete a lavorare in sintonia con i vostri colleghi, con evidenti difficoltà nel svolgere adeguatamente i vostri incarichi.

Voto - 7+

Scorpione: ottimo cielo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con il Sole e Mercurio in trigono al segno del Cancro, assieme a Giove in sestile dal segno del Capricorno. Lavorare sarà molto più semplice per voi in questa giornata. Sarete in linea con i vostri colleghi, arrivando anche a sperimentare nuovi metodi per incrementare i vostri guadagni. In amore voi single avete grandi potenzialità e lo sapete, dunque datevi da fare per trovare qualcuno che possa apprezzarle. Se avete una relazione fissa date maggiore spazio al dialogo, magari per mettere fine ad eventuali dubbi tra voi e il partner. Voto - 7,5

Sagittario: per quanto riguarda l'ambito lavorativo fareste meglio a prendere qualche iniziativa per sbloccare una situazione ormai in fase di stallo da un pro e per mantenere il passo rispetto ai colleghi.

Sul fronte sentimentale Marte in Ariete vi sarà di grande aiuto per cercare di risollevare le sorti della vostra relazione di coppia. Se siete single datevi da fare sia a livello fisico che intellettuale e vedrete che troverete qualcuno che vi amerà. Voto - 7-

Capricorno: cielo di mercoledì altalenante per voi nativi del segno, con il Sole e Mercurio in opposizione, ma Giove in congiunzione. Sul fronte sentimentale non servirà a nulla arrabbiarvi con il partner quando il motivo non è così importante. Imparate dunque a perdonare. Se siete single potreste preferire una tranquilla serata, magari con gli amici, senza necessariamente pensare ad altro. Nel lavoro in questo momento vi verrà più semplice portare a termine le vostre mansioni, date anche le circostanze più a vostro favore.

Voto - 7

Acquario: oroscopo della giornata di mercoledì che prevede il pianeta Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Sul fronte amoroso potreste avere qualche piccola opportunità per rinnovare la vostra vita sentimentale, soprattutto per voi single. Se avete una relazione stabile una piccola sorpresa al partner sarà veramente gradita. In ambito lavorativo la vostra estrema attenzione ai dettagli vi spingerà a completare in maniera efficace le vostre mansioni. Voto - 8

Pesci: ottimo cielo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì. Potrete contare sul Sole e su Mercurio in trigono dal segno del Cancro, pronti a darvi una mano sia in amore che al lavoro. La vostra vita sentimentale procederà abbastanza bene, regalandovi bei momenti insieme al partner.

Se siete single piccolo segnali potrebbero farvi comprendere che vi state innamorando. Nel lavoro sarete particolarmente energici, dunque approfittate del momento per darvi da fare con le vostre mansioni. Voto - 8