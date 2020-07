L'oroscopo di mercoledì 29 luglio prevede delle piacevoli sorprese per i nativi Cancro, mentre la Luna in congiunzione nel segno del Sagittario riporterà in auge la sfera sentimentale dei nativi del segno, contrastando per un po’ il pianeta Venere in opposizione. Bilancia in questo periodo cercherà di essere ottimista, mentre l'Ariete sarà abbastanza sensuale e giocoso in questo periodo per quanto riguarda i sentimenti. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di mercoledì 29 luglio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni di mercoledì 29 luglio segno per segno

Ariete: oroscopo di mercoledì che prevede un ottimo Sole in trigono dal segno del Leone, assieme a Venere in sestile dal segno dei Gemelli.

Con questo cielo per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete abbastanza allegri e giocosi con il partner, che non si tirerà indietro al vostro modo di fare abbastanza piacevole. Se siete single godetevi questo periodo e le emozioni che arriveranno. Nel lavoro vi sentirete lucidi e preparati ad affrontare ogni evenienza, considerato inoltre che potrete contare su Marte in congiunzione al vostro cielo. Voto - 8+

Toro: giornata tra alti e bassi per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì. In amore ci sarà il Sole in quadratura dal segno del Leone, che potrebbe procurare qualche piccola incomprensione tra voi e il partner, invitandovi dunque a fare un po’ d'attenzione. Se siete single se vi sentite sicuri di voi, e riuscite a esprimere bene ciò che sentite, forse potreste ricavare delle soddisfazioni.

Nel lavoro con calma e buona volontà, riuscirete ad arrivare all'obiettivo. Non abbiate fretta, soprattutto perché potrete contare su pianeti come Giove e Saturno. Voto - 7

Gemelli: ottima Venere in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo di mercoledì 29 luglio. Sul fronte sentimentale la vostra relazione di coppia splende come queste calde giornate estive, e la passione e l'affiatamento di coppia saranno più che soddisfacenti, soprattutto per voi nati nella terza decade.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Voi single cercherete di fare qualcosa di produttivo per questa giornata, ma nulla vi vieta di continuare a cercare l'amore. Nel lavoro Marte favorevole sarà di grande aiuto per portare avanti quei progetti che richiedono tempo e fatica più del solito. Voto - 8,5

Cancro: oroscopo di mercoledì che potrebbe riservarvi delle piacevoli sorprese per voi nativi del segno, grazie anche a Mercurio in congiunzione al vostro cielo.

Vi sentirete in forma smagliante, e a quel punto per voi sarà molto facile lavorare e raggiungere gli obiettivi che desiderate. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi piaceranno molto le coccole del partner, soprattutto se la vostra relazione di coppia è appena nata. Sarà il momento adatto per far esplodere la passione tra di voi. Se siete single una bella serata in compagnia di amici sarà un toccasana per voi. Voto - 8

Leone: periodo positivo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì. In questo momento potrete contare sul Sole e su Marte, che vi daranno tutto il necessario per essere felici. In amore vi sentirete liberi da eventuali pressioni e incertezze, e sarete in gradi di stabilire delle valide conversazioni con il partner.

Se siete single avrete la possibilità di sentirvi dei validi amici in questa giornata. Nel lavoro con la Luna in trigono dal segno del Sagittario avrete modo di ottenere ottimi risultati in questa giornata. Voto - 8-

Vergine: questo periodo non sarà particolarmente splendente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che la Luna si sposterà in quadratura dal segno del Sagittario, e Venere sfavorevole dal segno dei Gemelli. Per quanto riguarda i sentimenti dunque sarà difficile mantenere l'armonia in famiglia, probabilmente proprio a causa del vostro temperamento. Se siete single e avete qualcosa da fare, fatela adesso. Potrebbe essere il pretesto adatto per evitare al momento i rapporti sociali.

Nel lavoro al momento va tutto bene, ma attenzione sempre ad eventuali imprevisti. Voto - 6

Bilancia: sarete abbastanza ottimisti per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo di mercoledì. In questa giornata affronterete le vostre iniziative con entusiasmo e positività, cercando di ottenere buoni risultati, nonostante alcuni pianeti vi remano contro. In amore siate sempre romantici, e vedrete che il partner non avrà alcun motivo per essere arrabbiato con voi. Se siete single la vostra immaginazione volerà in questa giornata, e forse potrebbe tornarvi utile. Voto - 7+

Scorpione: secondo l'oroscopo di mercoledì 29 luglio, tenderete a farvi guidare dall'istinto, soprattutto nel settore professionale, con Mercurio in trigono dal segno del Cancro.

Impegnatevi dunque e date sempre il massimo. In ambito sentimentale se siete single potreste aver notato che una persona sta cercando di entrare nella vostra vita, e starà a voi scegliere se lasciarglielo fare oppure no. Se avete una relazione fissa avrete tanti validi motivi per instaurare piacevoli discussioni o progetti tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8-

Sagittario: ottima giornata per voi nativi del segno, con la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale, e Marte e il Sole in trigono rispettivamente dal segno del Leone e dell'Ariete. Dunque in amore riuscirete a recuperare parecchi punti, e apprezzerete molto la compagnia del partner.

Se siete single per voi è importante nella vostra vita sapere di poter contare su determinati amici che non vi abbandoneranno. Nel lavoro avviate quel progetto che speravate di iniziare da tempo. Voto - 9

Capricorno: giornata così così per voi nativi del segno, con alcuni pianeti favorevoli e sfavorevoli. Per quanto riguarda il lavoro infatti, ci saranno Giove e Saturno in congiunzione, ma Mercurio in quadratura dal segno del Cancro. Cercherete di lavorare sodo, ma in caso di imprevisti, un aiuto sarà fondamentale. In amore la comunicazione con il partner sarà buona, ma in ogni caso dovrete fare attenzione al vostro temperamento. Se siete single contate pure sul sostegno degli amici se avete dei problemi da superare.

Voto - 7

Acquario: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno, con Venere in trigono dal segno dei Gemelli, che renderà molto piacevole la vostra relazione di coppia. Se siete single e siete a buon punto per conquistare la persona che vi piace, sarebbe il momento adatto per fare una bella sorpresa. Per quanto riguarda il lavoro avrete voglia di interagire con le persone, e sarà dunque la giornata adatta per cimentarsi su un progetto di gruppo. Voto - 8-

Pesci: oroscopo di mercoledì 29 luglio soddisfacente per voi nativi del segno, grazie a Mercurio in trigono dal segno del Cancro, che sul posto di lavoro vi renderà sempre reattivi e pronti ad affrontare al meglio le vostre mansioni.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale il rapporto con il partner porterà voglia di fare qualcosa di più per il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single sarete di buon umore e apprezzerete molto la compagnia di amici e parenti. Voto - 7,5