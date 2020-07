Venerdì 10 luglio 2020, Nettuno con la Luna sosteranno in Pesci, nel frattempo Giove, Plutone e Saturno stazioneranno sui gradi del Capricorno. Urano proseguirà il domicilio in Toro, così come Marte che rimarrà stabile nel segno dell'Ariete. Infine, Mercurio insieme al Sole permarranno nell'orbita del Cancro come il Nodo Lunare e Venere che continueranno la sosta in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Pesci, meno conciliante per Sagittario ed Acquario.

Gemelli affettuosi

Ariete: insoddisfatti. I desideri professionali e amorosi dei nativi potrebbero scontrarsi con l'evidenza dei fatti, resa ancora più arcigna dall'ostilità planetaria.

Non essere riusciti a soddisfare appieno le loro aspettative, come spiacevole conseguenza, avrà buone chance di renderli oltremodo insoddisfatti.

Toro: pigri. La voglia di fare sarà con ogni probabilità relegata in secondo piano nel giorno che precede il weekend, a causa del Luminare maschile che guarderà di traverso la triade retrograda Saturno-Plutone-Giove. I nativi, quindi, preferiranno il lassismo all'azione, forse anche intimoriti dai cambiamenti che Urano nella loro orbita sta progettando per loro.

Gemelli: affettuosi. Venere formerà uno sfavillante trigono con Marte, donando presumibilmente ai nati Gemelli una predisposizione a donare e ricevere affetto verso le persone care con grande naturalezza.

Lavoro in secondo piano.

Cancro: amici. La serenità professionale, messa a repentaglio dalla Luna Nuova in opposizione dei giorni precedenti, farà probabilmente optare molti nativi per procedere a rilento in ambito lavorativo in modo da avere maggior tempo da dedicare alle amicizie di sempre.

Viaggi per il Leone

Leone: viaggi. Che si tratti di progettare un weekend romantico o una fugace gita fuori porta, questo venerdì i nati del segno avranno, c'è da scommetterci, voglia di evadere dalla quotidianità, assieme al partner, almeno per qualche ora.

Vergine: finanze sottotono. Ogni spesa extra andrebbe eliminata in queste 24 ore in casa Vergine, perché il settore economico non lascia ben sperare dopo i numerosi acquisti delle ultime settimane.

Bilancia: tra amore e amicizia. Un'amicizia storica potrebbe, d'improvviso, significare qualcosa in più per i nati del segno, malgrado dovranno avanzare, in tal senso, coi piedi di piombo per capire se il sentimento sarà corrisposto.

Scorpione: lucidi. La Luna, congiunta a Nettuno ed in sestile a Plutone, sarà probabilmente una manna dal cielo per i nativi che avranno intenzione di chiarire degli equivoci amorosi, grazie alla spiccata lucidità di cui potranno dare sfoggio.

Capricorno introspettivo

Sagittario: grane lavorative. Giornata dove i nativi saranno con ogni probabilità alle prese con nuove mansioni professionali che però non saranno accompagnate da un degno ritorno economico. Tale discrepanza di certo non li aiuterà a mantenere la giusta tranquillità sul luogo di lavoro.

Capricorno: introspettivi. Il Sole formerà una pesante opposizione con Plutone nella prima casa, stimolando i nati del segno a porgere maggiore attenzione alle inconsce motivazioni dei loro atteggiamenti.

Acquario: spossati. Le energie potrebbero rappresentare il tallone d'Achille quotidiano in casa Acquario, facendo decidere alcuni nativi per concedersi ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Pesci: focosi. Luna e Sole daranno vita ad un corroborante trigono in terza casa che, con ogni probabilità, donerà ai nati del segno un'invidiabile carica passionale, che l'amato bene non potrà che apprezzare.