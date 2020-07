Nell'oroscopo della giornata di venerdì 17 luglio, i nativi Leone potranno fare affidamento alla loro intelligenza e al loro modo di fare per uscire fuori da una situazione in fase di stallo, mentre Mercurio in quadratura dal segno dell'Ariete potrebbe portare qualche difficoltà ai nativi del segno. Acquario sarà più sensibile e intuitivo per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre per la Vergine sarà una giornata pesante ma proficua sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 17 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 17 luglio 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di venerdì non all'altezza delle vostre aspettative per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Ci sarà ancora il pianeta Marte in congiunzione, ciò nonostante l'influenza negativa di Mercurio si farà sentire maggiormente. Nulla di drammatico, ma in ogni caso cercate di mantenere la calma. Sul fronte sentimentale Venere in sestile vi darà una mano a rafforzare il vostro legame con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single e avete incontrato una persona che vi piace molto, usate tutto il vostro ingegno per corteggiarla. Voto - 7+

Toro: una bella giornata per voi nativi del segno sul posto di lavoro secondo l'oroscopo, grazie a forti pianeti in trigono come Giove e Saturno. La creatività e la voglia di fare saranno all'ordine del giorno, svolgendo a regola d'arte le vostre mansioni.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale la passione tornerà tra voi e il partner, anche abbastanza facilmente se sarete in grado di manifestare i vostri sentimenti così come il partner vorrebbe. Se siete single alcuni piccoli segnali vi faranno intuire tante cose nei confronti di una persona in particolare.

Voto - 8

Gemelli: un'ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Gli influssi della Luna e di Venere in congiunzione, nonché di Marte in sestile dal segno dell'Ariete, completano una configurazione astrale perfetta per vivere al meglio la giornata. Sul fronte sentimentale se siete single datevi da fare in questo periodo per conoscere persone interessanti.

Se avete una relazione fissa trovate un modo per stupire il partner. Nel lavoro se avete in mente dei progetti interessanti, non esitate a metterli in cantiere. Voto - 8,5

Cancro: secondo l'oroscopo di venerdì, voi cuori solitari dovrete trovare degli argomenti validi per riuscire ad attirare l'attenzione verso la persona che vi piace. Le relazioni fisse tenderanno a vivere questo periodo in relax, senza necessariamente fare qualcosa di troppo impegnativo. Sul fronte lavorativo potrebbe essere difficile riuscire a completare alcuni progetti, ma vedrete che alla fine tutto si risolverà per il meglio. Voto - 7,5

Leone: un bel sestile della Luna e di Venere dal segno dei Gemelli vi regalano una giornata molto piacevole da vivere secondo l'oroscopo.

Potrete contare inoltre sul sostegno di Marte, che sul posto di lavoro vi permetterà di uscire fuori da un progetto in fase di stallo, grazie anche alla vostra spiccata intelligenza e tenacia. Sul fronte sentimentale sarà la giornata adatta per vivere emozioni forti insieme al partner, soprattutto voi nati nella prima decade. I single tenderanno ad essere più socievoli. Voto - 8

Vergine: oroscopo di venerdì un po’ difficile da gestire per quanto riguarda il settore professionale. Ci saranno tanti impegni da gestire al momento e sarà difficile riuscire a mantenere il passo, ciò nonostante vedrete che alla fine ci saranno buoni risultati. In amore la vostra relazione di coppia continua ad andare a singhiozzo, ma in ogni caso la situazione sta pian piano migliorando.

Dovrete solo cercare di vedere le cose dal lato positivo, e di non essere arroganti con il partner. Se siete single concentratevi di più sui vostri amici in questo periodo estivo, giusto per svagarvi un po’. Voto - 7-

Bilancia: la Luna e Venere in trigono dal segno dei Gemelli promettono una giornata ottima dal punto di vista sentimentale. Concentratevi dunque sul partner in questa giornata, per vivere momenti intensi e indimenticabili. I cuori solitari cercheranno di assumere un atteggiamento positivo e vivere la giornata così come verrà. Nel lavoro attenzione a Mercurio in quadratura dal segno del Cancro, che potrebbe mettere in difficoltà lo sviluppo delle vostre mansioni. Voto - 7+

Scorpione: una mentalità aperta vi permetterà in questo periodo di raggiungere buoni risultati per quanto riguarda il settore professionale.

Ciò nonostante dovrete ancora sistemare il vostro carattere, un po’ troppo acido ultimamente nei confronti dei colleghi. Discorso simile anche per quanto riguarda la sfera sentimentale. Infatti non potete pretendere che il partner vi accolga a braccia aperte se vi comportate in maniera arrogante. Se siete single potreste sentire la necessità di prendervi qualche momento solo per voi. Voto - 6,5

Sagittario: configurazione astrale non molto soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale, considerato che la Luna e Venere saranno in opposizione. Cercate dunque di non essere troppo impulsivi nei confronti del partner per non causare problemi.

Se siete single e volete dare una svolta alla vostra vita, sappiate che dovrete impegnarvi facendo qualcosa di concreto. Sul posto di lavoro, con Marte in trigono dal segno dell'Ariete, svolgere al meglio le vostre mansioni sarà alla vostra portata, dunque non tiratevi indietro, non in questo momento. Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo di venerdì abbastanza soddisfacente per quanto riguarda il settore professionale, grazie a pianeti in congiunzione come Giove e Saturno. Vi darete da fare per portare a termine le vostre mansioni, e alla fine sarete soddisfatti dei risultati che otterrete. Per quanto riguarda la sfera sentimentale mostrate sempre la parte migliore di voi, e vedrete che il partner rimarrà entusiasta del vostro atteggiamento.

Se siete single vi ritroverete in preda a un vortice di emozioni e sentimenti, che non vi capitava di provare da tempo. Voto - 8,5

Acquario: ottima configurazione astrale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Gli influssi di Venere e della Luna in trigono dal segno dei Gemelli promettono un bel periodo, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove potrete contare su un ottimo affiatamento di coppia che potrebbe essere utile non solo per stare in armonia con la persona che amate. I single saranno più sensibili in questo periodo. Sul posto di lavoro sarete pronti a scattare in ogni momento, ciò nonostante dovrete sempre sapere cosa andare a fare. Voto - 8,5

Pesci: configurazione astrale non a vostro favore per questa giornata di venerdì, considerato che la Luna e Venere saranno in quadratura dal segno dei Gemelli.

Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbe essere il momento di cambiare atteggiamento e fare qualcosa di diverso dal solito. Se siete single in questo momento è importante fare chiarezza nella vostra vita per prendere una direzione concreta. Sul posto di lavoro datevi da fare se volete cercare di portare avanti con efficacia le vostre mansioni. Voto - 6,5