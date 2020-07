Nell'oroscopo della giornata di venerdì 24 luglio, il Sole si troverà nel segno del Leone, che concentrerà le proprie energie per ottenere il meglio sia in amore che nel lavoro, mentre Scorpione avrà tante idee per la mente, ma forse potrebbe non essere ancora il momento adatto per svilupparle. Capricorno avrà voglia di stare con gli amici, e condividere le proprie passioni e speranze, mentre Ariete potrebbe riuscire ad avvicinarsi ulteriormente alla persona che ama. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 24 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 24 luglio 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale in miglioramento per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Va bene che ancora avrete Mercurio in quadratura a darvi fastidio, ciò nonostante il Sole si troverà in trigono dal segno del Leone, utile soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Potrebbe essere più facile infatti riuscire a gestire la vostra relazione di coppia, che ogni tanto ha avuto qualche piccola difficoltà. Se siete single vi sentirete più vicini alla persona che amate e questo vi metterà un sacco di allegria. Sul fronte lavorativo state andando bene, anche se una piccola vacanza non vi dispiacerebbe. Voto - 8-

Toro: oroscopo di venerdì un po’ difficile da affrontare per voi nativi del segno, considerato che il Sole si troverà in posizione sfavorevole. Sul fronte sentimentale dunque non vi sentirete pronti per affrontare alcuni argomenti con la vostra anima gemella, e forse sarebbe il caso il rimandare.

I cuori solitari invece sentiranno di dover parlare e sfogarsi con qualcuno. Sul posto di lavoro ci sarà in arrivo qualcosa di importante e grazie a Giove e Saturno favorevoli, sarete in grado di sfruttare appieno tali novità. Voto - 7

Gemelli: periodo abbastanza buono per voi nativi del segno, grazie ancora a Venere in congiunzione al vostro cielo.

Riuscirete a far valere il vostro punto di vista in famiglia, senza per forza risultare delle persone prepotenti, anzi, tutto il contrario. Se siete single rinnovate il vostro look, e magari potreste ottenere qualcosina in più. Nel lavoro ci sarà un clima in miglioramento in questa giornata, che vi permetterà di cogliere al volo determinate occasioni e ricominciare a vedere le cose dal loro lato positivo, dopo alcuni piccoli imprevisti.

Voto - 8

Cancro: configurazione astrale che cambia per voi nativi del segno, considerato che perderete il sostegno del Sole. Nulla di drammatico però, poiché la vostra storia d'amore con il partner continua ad andare abbastanza bene, grazie soprattutto al dialogo e al rispetto reciproco. I cuori solitari prenderanno in considerazione l'idea di prendersi una piccola vacanza, lontano dagli impegni. Sul fronte lavorativo ci saranno tante cose da fare, ma fortunatamente con il sostegno del pianeta Mercurio, concludere tutto in tempo sarà per voi possibile. Voto - 7,5

Leone: l'arrivo del Sole al vostro cielo andrà a migliorare non di poco la vostra routine quotidiana secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il vostro rapporto di coppia sarà più che soddisfacente, grazie anche al pianeta Venere già in posizione favorevole.

Se siete single e vi lascerete andare, potreste conoscere meglio non solo la persona che vi piace, ma anche i vostri amici e forse anche voi stessi. Sul fronte lavorativo non tarderanno risultati interessanti, che piano piano vi porteranno al successo che desiderate e che meritate. Voto - 8,5

Vergine: oroscopo di venerdì non molto facile per voi nativi del segno, considerato che Venere non vi vuole proprio lasciare in pace. In amore dunque dovrete prestare maggiore attenzione al vostro atteggiamento, considerato inoltre che il Sole non vi favorirà più. I cuori solitari preferiranno prendersi qualche momento per loro stessi. in ambito professionale fortunatamente Giove e Saturno in trigono dal segno del Capricorno vi permetteranno di raggiungere i vostri obiettivi, mantenendo sempre la concentrazione.

Voto - 7-

Bilancia: giornata promettente per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di venerdì. Potrete contare sul sostegno di Venere in trigono dal segno dei Gemelli, che favorirà l'intesa tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single dovreste dare priorità anche ai sentimenti, oltre che ai vostri impegni. Concedetevi dunque del tempo per voi. Nel lavoro se i risultati non arrivano, forse sarebbe il caso di aprirsi ad una fase di apprendimento utile per ad ottenere migliori risultati. Voto - 7

Scorpione: l'oroscopo della giornata di venerdì si rivelerà un po’ in discesa per voi nativi del segno, considerato che il Sole sarà in quadratura dal segno del Leone.

In amore dunque potrebbe manifestarsi qualche piccolo malinteso, che però potreste facilmente risolvere dimostrando fin da subito un atteggiamento sincero e gentile. Per quanto riguarda i single se una persona non condivide i vostri stessi sentimenti, non prendetevela. Come voi potete rifiutare qualcuno che fa il filo a voi, anche gli altri possono fare la stessa cosa. Dunque ciò potrete fare è voltare pagina e trovare qualcuno che ci tenga veramente a voi. Nel lavoro Mercurio, Giove e Saturno favorevoli faranno nascere in voi tante idee, tuttavia potreste decidere di attendere il momento migliore per svilupparle. Voto - 7+

Sagittario: configurazione astrale in miglioramento per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, con il Sole in trigono dal segno del Leone, e Marte in trigono dal segno dell'Ariete.

Sul fronte sentimentale sarà una giornata interessante, con momenti piuttosto particolari che vi faranno riavvicinare alla vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella terza decade. I single prenderanno in considerazione l'idea di portare qualche cambiamento nella loro routine. Nel lavoro ci saranno nuovi incarichi da fare e voi sarete entusiasta nonché curiosi di spingere al limite le vostre potenzialità. Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo di venerdì buono per voi nativi del segno, con Giove e Saturno in congiunzione al vostro cielo. Dunque per quanto riguarda il settore professionale avrete delle ottime potenzialità, riuscendo a dimostrare il vostro valore con tenacia ed efficacia. Ambito sentimentale nel complesso positivo per voi nativi del segno.

State ricevendo delle piacevoli novità che potrebbero migliorare la vostra relazione di coppia, dunque coglietele al volo. Se siete single si aprirà per voi un nuovo ciclo che potrebbe far sorgere una nuova storia romantica. Voto - 8-

Acquario: il Sole si troverà in opposizione al vostro cielo a partire da questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo. Ci sarà ancora Venere in trigono dal segno dei Gemelli a proteggere la vostra relazione di coppia, ciò nonostante l'invito è quello di essere prudenti. Se siete single non c'è niente di male nel voler conoscere nuova gente, dunque siate più sciolti. Nel lavoro a qualcuno potrà sembrare che la giornata cominci male ma potreste tuttavia ottenere risultati sorprendenti.

Voto - 7,5

Pesci: parlare d'amore in questa giornata potrebbe non essere la migliore delle soluzioni, considerato che le stelle non sembrano essere dalla vostra parte. Dunque il consiglio per questa giornata sarà quello di non essere troppo smielati. Se siete single una tranquilla uscita con gli amici potrebbe farvi bene. Nel lavoro sarete in grado di distinguere potenziali successi da possibili fallimenti e saprete cogliere al volo le opportunità che vi capiteranno. Voto - 7