L'oroscopo della giornata di venerdì 3 luglio, rivelerà un periodo piuttosto interessante per i nativi sotto il segno dell'Ariete, grazie soprattutto a Marte e Venere favorevoli, mentre per Scorpione predominerà il desiderio d'amore nella propria relazione di coppia. Sagittario sarà particolarmente attivo durante la giornata, con Marte in posizione favorevole, mentre Acquario sarà in grado di utilizzare al meglio le proprie capacità sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di venerdì 3 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 3 luglio 2020 segno per segno

Ariete: periodo positivo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con Marte e Venere favorevoli.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà il momento di eliminare quelle cose che nella vostra relazione di coppia sono ormai superflue, lasciando spazio a ciò che veramente conta. Se siete single potreste riuscire a fare degli incontri interessanti. Nel lavoro se ci tenete veramente a portare a termine i vostri obiettivi, non rimandate a domani ciò che potete fare oggi, dunque datevi da fare e non perdete la speranza. Voto - 7,5

Toro: il Sole e Mercurio in sestile dal segno del Cancro, assieme a Giove in trigono dal segno del Capricorno, completano un oroscopo discreto per voi nativi del segno. In amore vi piacerà parecchio farvi riempire di coccole da parte della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

I cuori solitari tenderanno ad organizzarsi per vivere al meglio la loro estate. Sul posto di lavoro qualora assumere un ruolo di rilievo, non esitate a prendere delle decisioni che magari possono essere davvero valide. Voto - 7,5

Gemelli: i pianeti vi danno una forte spinta di fiducia in questo periodo secondo l'oroscopo.

Venere in congiunzione al vostro cielo vi farà assumere un atteggiamento più romantico, anche se sarete interessati a portare su un piano più elevato la vostra relazione di coppia. I cuori solitari dovranno fare attenzione alla Luna nel segno del Sagittario, che potrebbe confondere le loro idee. Sul posto di lavoro siate convinti delle vostre idee, e vedrete che i risultati prima o poi arriveranno.

Voto - 7,5

Cancro: ottimo cielo per voi nativi del segno. L'oroscopo della giornata di venerdì prevede il Sole e Mercurio in congiunzione al vostro cielo, che vi daranno una mano a gestire molto bene la giornata. In amore non volete sentirvi soli, e la compagnia della vostra anima gemella si rivelerà incredibilmente apprezzabile per voi nativi del segno, con un incremento dell'affiatamento di coppia buono. I single preferiranno assumere un carattere più altruista. Nel lavoro potreste avere bisogno di una piccola pausa e godere di una piccola vacanza. Voto - 8-

Leone: potreste ritrovarvi alle prese con una questione familiare durante la giornata di venerdì. Dovreste cercare di esprimere al meglio le vostre ragioni e intenzioni se ci tenete ad ottenere ciò che volete.

Se avete una relazione fissa i vostri occhi trasmettono passione e sensualità e sarà difficile che il partner resista alle vostre tentazioni. I single potrebbero aver bisogno di qualche momento di riflessione per decidere da che parte andare. Nel lavoro non avrete molta voglia di fare il capo, limitandovi a fare il vostro dovere. Voto - 8-

Vergine: oroscopo di venerdì non particolarmente convincente per voi nativi del segno, considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno del Sagittario, assieme a Venere già in posizione sfavorevole da un po’ di tempo. Sul fronte amoroso discutere con il partner potrebbe non essere gratificante, dunque fareste meglio a non essere troppo assillanti.

I single potreste non essere particolarmente attivi, e potreste decidere di fare un po’ di movimento. Per quanto riguarda il lavoro Giove in trigono potrebbe portare qualche piacevole novità, stimolandovi ad impegnarvi. Voto - 6,5

Bilancia: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno, con Venere in trigono dal segno dei Gemelli, ma il Sole e Mercurio in quadratura dal segno del Cancro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potreste faticare un po’ per stabilire una buona relazione di coppia con il partner, dunque non chiedete troppo in questa giornata. Se siete single e ci tenete ad innamorarvi, cercate di non trascurare l'amore in questo periodo. Nel lavoro state andando bene, ciò nonostante cercate di astenervi da decisioni affrettate al momento.

Voto - 7

Scorpione: qualche spesa potrebbe anche starci di tanto in tanto per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo di venerdì. Investire spesso è una risorsa preziosa, dunque non tiratevi indietro. Sul fronte sentimentale ci sarà poca voglia di compromessi ma tanta voglia di corteggiare la vostra anima gemella, lasciandovi andare al richiamo dell'amore, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i cuori solitari sarete carichi e ben felici di trascorrere il vostro tempo con chi amate. Voto - 8

Sagittario: splende la Luna nel vostro cielo secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, anche se ci sarà ancora Venere in posizione sfavorevole. In amore potreste godere di piacevoli momenti in compagnia della vostra anima gemella, ma dovrete essere in grado di guadagnarveli.

Se siete single sapete di poter contare sulle persone che amate, dunque non esitate a chiedere un consiglio. In ambito lavorativo sarete tutto ed essere iperattivi porta buoni risultati, ciò nonostante tale atteggiamento potrebbe portare qualche difficoltà nel rapporto con i colleghi. Voto - 7,5

Capricorno: se siete single dedicarsi un po’ di più a voi stessi non fa male, soprattutto se nell'ultimo periodo non avete avuto tempo per voi. Se avere una relazione fissa attenzione al Sole e a Mercurio in opposizione che potrebbero portare un po’ di difficoltà nel comprendere cosa volete dal partner. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo tenetevi pronti a dei possibili cambiamenti che presi bene, presto potrebbero portarvi buone notizie, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7

Acquario: oroscopo di venerdì da dedicare maggiormente all'ambito lavorativo. Sarete pronti a dedicare buona parte delle vostre energie ad un vostro progetto, considerato anche che quando avete in mente qualcosa, difficilmente fate retromarcia. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere in trigono dal segno dei Gemelli favorisce l'intimità con il partner, permettendo inoltre di dare una marcia in più all'affiatamento di coppia. Se siete single vi darete da fare per attirare l'attenzione della persona che vi piace. Voto - 8

Pesci: oroscopo di venerdì un po’ così così per voi nativi del segno, per via di una configurazione astrale un po’ contrastante. Sul fronte sentimentale la necessità di dare e ricevere affetto sarà forte, ma sarà necessario tanto impegno da parte vostra.

Se siete single potreste rendervi conto di non essere particolarmente determinati con i vostri obiettivi. Nel lavoro cercate di mettere in mostra le vostre abilità se ci tenete a sentirvi apprezzati dai vostri colleghi. Voto - 7-