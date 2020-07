Nell'oroscopo della giornata di venerdì 31 luglio, Giove si troverà in congiunzione al segno zodiacale del Capricorno, che sarà sopraffatto dai sentimenti e avrà una grande voglia di condividere i propri sogni con il partner, mentre un cielo limpido per i nativi dell'Ariete, formato da Marte in congiunzione, permetterà di ottenere ottimi risultati sul posto di lavoro. Il Toro dovrà cercare di essere più affettuoso nei confronti dei suoi cari, mentre per la Vergine le energie potrebbero mancare in ambito lavorativo.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 31 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 31 luglio 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di venerdì abbastanza sereno per voi nativi del segno. Potrete contare sul sostegno del pianeta Marte che vi darà tante energie da spendere durante la giornata. In amore inoltre la Luna in trigono dal segno del Sagittario spinge a fare tante iniziative personali che vi permetteranno di non trascurare il partner e vivere intense emozioni. Per quanto riguarda i single se arriva qualche giudizio scomodo da parte di qualcuno, fate in modo che questi non possano scalfirvi. Sul fronte lavorativo potreste ottenere tante approvazioni da parte dei vostri colleghi, spinti anche dalla voglia di fare di più. Voto - 8

Toro: ottimo periodo al lavoro per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di venerdì.

Avrete tanti pianeti in trigono, come Giove dal segno del Capricorno, e Mercurio in sestile dal segno del Cancro saranno perfetti per dare sfogo al lato creativo, ottenendo sempre dei buoni risultati. In amore invece emozioni ed energie saranno a tratti tra voi e il partner venendo dunque difficile creare la giusta atmosfera.

Discorso simile se siete single, che potreste preferire la compagnia degli amici al momento. Voto - 7+

Gemelli: oroscopo di venerdì 31 luglio poco convincente per voi nativi del segno, nonostante Venere sia ancora in congiunzione. La Luna in opposizione infatti si farà sentire molto e in amore dovreste cercare di essere più affettuosi nei confronti dei vostri cari, prima di rischiare di combinare litigi inutili.

Non rovinate dunque il bel rapporto creato finora solo perché siete un po' arrabbiati. Per quanto riguarda i cuori solitari potrebbe essere il momento di essere un po’ più comprensivi verso la persona che vi piace. Nel lavoro potreste sentire una leggera diffidenza nei confronti dei vostri colleghi, al punto che potreste anche trascurare le mansioni d gruppo. Voto - 6,5

Cancro: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di venerdì. Potrete contare su Mercurio in congiunzione al vostro segno, che vi permetterà di svolgere in maniera piuttosto convincente ogni lavoro, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul fronte amoroso trovare la giusta intesa di coppia sarà la sola cosa di cui vi preoccuperete in questa giornata, con il solo scopo di rendere felice il partner.

Se siete single avrete buone possibilità di fare incontri interessanti. Voto - 7,5

Leone: periodo abbastanza discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con Marte in trigono dal segno dell'Ariete, la Luna in trigono dal segno del Sagittario e il Sole in congiunzione. Con questo cielo sarete particolarmente attivi sotto ogni punto di vista, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Date sfogo dunque alla creatività e alla voglia di fare, e vedrete che ne sarete soddisfatti. In amore un po’ d'impegno in più nella vostra relazione di coppia potrebbe aiutarvi a stabilire un buon legame. Se siete single qualche incertezza può succedere a chiunque, non disperate quindi, perché siete ancora in tempo per trovare l'amore.

Voto - 8-

Vergine: le energie potrebbero iniziare a mancare in questa giornata secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Ciò nonostante questo non vorrà dire che non ci saranno buoni risultati durante la giornata anzi, con un po’ di fortuna potreste anche ottenere qualche soddisfazione, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. In amore attenzione alla Luna sfavorevole che potrebbe mettere in crisi il vostro rapporto. I single troveranno pace e relax nei loro passatempi preferiti. Voto - 6,5

Bilancia: oroscopo di venerdì discreto per voi nativi del segno, con Venere in posizione favorevole, e la Luna in sestile dal segno del Sagittario. Largo dunque ai sentimenti per quanto riguarda la vostra relazione di coppia.

Non avrete nulla di cui preoccuparvi e vi sentirete a vostro agio in compagnia del partner. Se siete single un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più in questo periodo. Nel lavoro la vostra vita frenetica si assesta un po’, e potrete riprendervi da tutte la mansioni che hanno caratterizzato quest'ultimo periodo. Voto - 8

Scorpione: configurazione astrale che prevede Mercurio in trigono dal segno del Cancro secondo l'oroscopo di venerdì 31 luglio. In amore potreste decidere di portare qualche piccola novità nella vostra relazione di coppia, che possa portare un po’ di brio tra voi e il partner. Se siete single sarete particolarmente intriganti, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo qualora dovessero insorgere dei problemi non tiratevi indietro e cercate di risolverli. Voto - 7,5

Sagittario: periodo grandioso per voi nativi del segno, grazie a questa Luna che vi terrà compagnia fino al primo pomeriggio di questa giornata. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il vostro rapporto va bene, e potreste approfittarne per far sì che non si ripetano nuovamente i litigi avuti nelle giornate precedenti. Non potete contare sempre sul satellite argenteo. Se siete single date più spazio alla vostra vita sociale. Nel lavoro Marte favorevole vi spingerà ad impegnarvi per raggiungere i vostri obiettivi Voto - 8-

Capricorno: ottima giornata per voi nativi del segno, con Giove in congiunzione al vostro cielo, nonché l'arrivo della Luna a partire dalla seconda parte della giornata.

In amore vi prenderete del tempo per rilassarvi e contemporaneamente cercare di stabilire tanta armonia in famiglia. Se siete single concentratevi sui vari impegni senza trascurare gli amici. Per quanto riguarda il lavoro molto presto vedrete grandiosi risultati in arrivo, di cui ne andrete particolarmente fieri. Voto - 7,5

Acquario: oroscopo di venerdì positivo per voi nativi del segno, con Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrete contare sul sostegno del partner qualora abbiate bisogno di qualcosa in particolare. Se siete single potrebbe essere la giornata adatta per fare qualche passo in più con la persona che amate. Nel lavoro non rinunciate ai vostri obiettivi, anche quando tutto vi sembra non funzionare al meglio.

Voto - 7,5

Pesci: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con Mercurio in trigono dal segno amico del Cancro. In amore il dialogo con il partner sarà particolarmente importante per voi nativi del segno, se volete riuscire a stabilire un buon affiatamento di coppia. Se siete single la vostra vita sociale sarà molto buona in questo momento. Nel lavoro le attività di gruppo si riveleranno tra le più soddisfacenti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7+