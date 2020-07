Finalmente i nati del segno del Toro in questa settimana dal 3 al 9 agosto respireranno molto amore grazie a questo straordinario Venere che potrebbe portare la coppia ad avere un romanticismo a dir poco ''superiore''. Ottima la passionalità anche per il segno del Cancro, mentre per il segno del Leone Mercurio nella propria costellazione darà il meglio di sé in ambito professionale e comunicativo. Questi sfrutteranno la loro arte oratoria anche per conquistare qualcuno di interessante.

Periodo abbastanza irritante per la Vergine, ma i nativi di questo segno saranno in grado di rimettere a posto le varie relazioni interpersonali in un batter d'occhio.

Toro impegnato

Ariete: questa settimana dovrete letteralmente bandire dalla vostra vita ogni forma di fatica, di tensione familiare, di gelosie coniugali o semplicemente di coppia. Il tempo a vostra disposizione, ovviamente lavoro permettendo, sarà occupato da svaghi, da giochi, da viaggi e da ogni cosa che interessi la sfera del divertimento. Anche sul fronte finanziario sarà sicuramente permesso di spendere quel po' di soldi in più per voi stessi o per gli altri. Nel corso dell'arco settimanale vedrete questa armonia aumentare.

Toro: purtroppo le faccende lavorative potrebbero ''incollarvi'' sul posto di lavoro, rendendovi più tesi e nervosi e pronti a scattare per un nonnulla. Quindi ci sarà sempre qualcosa per cui essere polemici e su cui ''criticare''.

Dovrete cogliere le opportunità di uscire come se fossero oro colato e di fare un viaggio anche breve, ma che vi dia una carica emozionale molto intensa e favorevole ai nuovi incontri.

Gemelli: sospendere l'attività lavorativa per voi potrebbe significare non solo una bella vacanza, ma purtroppo anche la tendenza a muovervi solamente con mezzi di trasporto e nient'altro.

Dovrete necessariamente prendervi cura del vostro corpo anche per mezzo di una attività fisica leggermente più intensa. Concedetevi qualche piccolo sfizio per poter vivere al meglio queste vacanze e non mancate di afferrare qualche opportunità amorosa al volo.

Vergine irritabile

Cancro: questa Venere nella vostra costellazione farebbe invidia a chiunque.

Affascinanti, magnetici e seducenti: non ci sono altre parole per esprimere la vostra attrattiva in questa settimana. Cercate di non essere troppo tesi nel fine settimana, perché nelle giornate centrali ci potrebbero essere delle situazioni lavorative decisamente irritanti ma nel complesso molto remunerative e cariche di guadagni.

Leone: se la prima metà della settimana potreste avere qualche problema a carattere gestionale, sicuramente sarà molto più interessante parlare della seconda metà della settimana. Infatti, non soltanto fare faville e molti guadagni sicuri sul posto di lavoro, ma darete il massimo anche con gli incontri che farete nelle serate del weekend. I single potranno contare su una eventuale relazione stabile.

Vergine: purtroppo la settimana sarà costellata di fraintendimenti in famiglia, di discussioni anche con la persona amata e qualche irritazione sul posto di lavoro. Solo da venerdì le cose potrebbero migliorare chiarendo con gli affetti e scendendo a qualche compromesso con i colleghi. Venere uscirà dall'opposizione e così facendo sarà anche molto più benevola con voi.