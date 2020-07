Nell'oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 luglio, la Luna si sposterà lungo i prossimi 7 giorni dal segno del Cancro al segno della Bilancia, che saranno dunque tra i segni più fortunati. I nativi Sagittario vivranno una settimana tra alti bassi per quanto riguarda l'amore, mentre Toro sarà incentivato a realizzare i propri obiettivi sul posto di lavoro. Infine, i nativi Pesci tenteranno di prendere strade differenti per arrivare il prima possibile a raggiungere i loro obiettivi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la settimana, dal 20 al 26 luglio 2020, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 20 al 26 luglio 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo della settimana che non inizierà nel migliore dei modi, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale, considerato che ci sarà la Luna in quadratura dal segno del Cancro lunedì, per poi trovarsi in opposizione tra sabato e domenica, causando un po’ di nervosismo.

Sfruttate dunque la parte centrale della settimana se dovete fare qualcosa con il partner, facendo affidamento a Venere che vi aiuterà nella vostra storia d'amore. Per quanto riguarda i cuori solitari non trascurate i vostri impegni, altrimenti poi ci vorrà il doppio del tempo per portarli a termine. Sul posto di lavoro se dovessero verificarsi degli intoppi o rallentamenti, provate a chiedere consiglio a un collega. Voto - 7-

Toro: l'amore questa settimana vi terrà sospesi in aria, quasi come se vivrete un sogno, grazie anche ad una bella Luna fortunata. Avrete un forte bisogno di conoscere meglio il partner, di esplorare più a fondo i suoi sentimenti e stabilire un legame ancora più intimo con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade.

I single rifletteranno a dovere prima di dire o fare qualcosa nei confronti della persona che amano per non ferire i suoi sentimenti. Sul fronte lavorativo Mercurio, Giove e Saturno in posizione favorevole vi spingeranno ad impegnarvi al massimo per riuscire a realizzare i vostri obiettivi, e probabilmente non ci sarà momento migliore per darsi da fare.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Voto - 8-

Gemelli: ottima la vostra vita affettiva e sentimentale in questa settimana secondo l'oroscopo. Potrete contare su un ottimo affiatamento di coppia, che vi permetterà di rivitalizzare il vostro rapporto, rendendolo stabile per molto tempo. Se siete single e magari state frequentando già da un po’ di tempo una persona interessante, forse potrebbe essere il momento di fare il passo successivo.

Chi lo sa, magari avete trovato davvero una persona con cui stare. Per quanto riguarda il settore professionale, voi nativi del segno amate il vostro lavoro, e ogni giorno cercherete di portare innovazione, con una voglia matta di aumentare giorno dopo giorno i vostri guadagni. Voto - 9

Cancro: oroscopo della settimana che inizierà in maniera brillante per voi nativi del segno, considerato che avrete la Luna in posizione favorevole durante le giornate di lunedì, giovedì e venerdì. In amore questo sarà il momento perfetto per consolidare il vostro rapporto, soprattutto se ci sono degli eventi per voi importanti in arrivo. Fate in modo dunque che siano perfetti. Se siete single sfoggiate pure il vostro carattere unico per convincere chi avete intorno.

Nel lavoro forse potreste avvertire un po’ di stanchezza per colpa di Marte in quadratura dal segno del Cancro, ma con Mercurio favorevole i risultati non mancheranno comunque. Voto - 7,5

Leone: state piano piano recuperando energie e vitalità nell'ultimo periodo, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo. I vostri guadagni infatti stanno tornando a salire, e voi vi sentite giorno dopo sempre più entusiasti di ciò, grazie anche ad un ottimo Marte in trigono dal segno dell'Ariete. Le buone notizie al lavoro vi mettono di buonumore, di conseguenza in amore vi sembrerà più facile gestire la vostra relazione sentimentale, complice anche la Luna in congiunzione al vostro cielo tra martedì e mercoledì, che amplificherà la vostra voglia di stare insieme al partner.

I cuori solitari riusciranno ad uscire da una crisi e rivedere le cose dal loro lato positivo. Voto - 8

Vergine: è vero, avrete ancora il pianeta Venere in quadratura dal segno dei Gemelli che continua a mettervi in difficoltà in amore, ma in questa settimana, secondo l'oroscopo, potrete contare sulla Luna in congiunzione tra giovedì e venerdì, che potrebbe darvi una mano con la vostra relazione di coppia. Dunque, qualche battibecco sarà sempre possibile, ma avrete l'occasione di poterne risolvere alcuni, e magari migliorare non di poco l'affiatamento di coppia. Per quanto riguarda i cuori solitari il vostro cuore attualmente è un po’ agitato e forse fareste meglio a non arrabbiarvi proprio con la persona che vi piace.

Nel lavoro il periodo sarà abbastanza discreto, ciò nonostante se non siete soddisfatti di alcuni vostri precedenti risultati, fate qualcosa per poter cambiare. Voto - 7

Bilancia: sfera sentimentale abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della prossima settimana, grazie all'arrivo della Luna nel weekend. In ogni caso la vostra relazione di coppia procederà molto bene. Siete eccezionalmente felici per un evento, una notizia che coinvolge voi ed il vostro partner, migliorando l'intesa di coppia. Come detto prima, il weekend sarà perfetto per vivere un periodo praticamente perfetto con la persona che amate. Se siete single considerate che a volte potreste essere la preda e non il cacciatore.

Sul fronte lavorativo invece potreste incorrere in qualche blocco per via di pianeti sfavorevoli come Mercurio, Giove e Saturno. Cercate dunque di non farvi prendere dal panico e se necessario, chiedete aiuto ad un collega. Voto - 7

Scorpione: alcuni litigi potrebbero essere dietro l'angolo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Va bene che non è giusto che gli altri non vi trattino per come meritate, ma è anche vero che dovreste evitare di rispondere sempre male. In ogni caso, la situazione dovrebbe essere un po’ più tranquilla per questa settimana, considerato il Sole e la Luna spesso in posizione favorevole, ma cercate comunque di fare attenzione a quel che dite, soprattutto nei confronti del partner e dei vostri familiari.

Se siete single essere forti non significa che non potete essere anche sensibili. Lasciatevi andare anche voi di tanto in tanto. Nel lavoro l'oroscopo annuncia dei miglioramenti, non solo economici, soprattutto per coloro nati nella terza decade. Voto - 6,5

Sagittario: sarà una settimana tra alti e bassi per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che alcuni pianeti vi vanno contro. La Luna in trigono dal segno del Leone, nelle giornate di martedì e mercoledì, e poi in sestile dal segno della Bilancia nel weekend vi darà una mano, ma in ogni caso non aspettatevi grandi risultati. Sul fronte sentimentale infatti la vostra relazione sta vivendo una fase di recupero, ciò nonostante sarà una fase piuttosto lenta, dunque non perdete la speranza se di tanto in tanto vi sembrerà che la situazione non si sblocchi.

Se siete single preoccupatevi di più dei vostri amici, poiché in fondo sono una certezza al momento. Nel lavoro Marte favorevole vi donerà nuova energia, e vi sentirete pronti per affrontare nuove sfide. Voto - 7

Capricorno: la sfera sentimentale si rivelerà molto buona secondo l'oroscopo della prossima settimana, grazie ad una buona configurazione astrale che vi accompagnerà in questo periodo. Dedicherete buona parte del vostro tempo al partner, che sarà abbastanza felice di quanto di buono farete per lei. Se siete single potrebbe servirvi un po’ di pazienza, ma vedrete che prima o poi anche voi troverete l'amore. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, con Giove e Saturno al vostro fianco, svolgere a regola d'arte le vostre mansioni sarà a portata di mano per voi.

Voto - 8

Acquario: settimana in discesa per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che la Luna si troverà in opposizione nel weekend. La vostra relazione di coppia dunque procederà un po’ a singhiozzo, e dovrete essere in grado di gestire bene eventuali litigi, che potreste anche evitare con un po’ di fortuna. Se siete single Venere vi assicurerà forza e sicurezza, che dovrete saper dimostrare per riuscire a fare colpo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, Marte in sestile dal segno dell'Ariete vi regalerà tutte le energie necessarie per svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 7+

Pesci: in questa settimana i pianeti saranno dalla vostra parte, come il Sole e Mercurio in trigono dal segno del Cancro, permettendovi di vivere un periodo discreto.

In amore inoltre Nettuno porta romanticismo, e voglia di vivere, di rilassarsi e godersi questo periodo estivo insieme alla persona che amate. Se siete single e magari la persona che avete nel mirino non vi entusiasma, provate a cambiare bersaglio. Sul posto di lavoro potreste decidere di intraprendere nuove strade che possano garantirvi nel minor tempo possibili dei buoni guadagni. Voto - 8-