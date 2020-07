Un nuovo fine settimana sta per prendere il via, il terzo del mese di luglio. Approfondiamo quali cambiamenti e quali novità porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti leggendo l'Oroscopo di sabato 18 luglio 2020.

Astri e oroscopo del 18 luglio: la giornata da Ariete a Vergine

Ariete: in amore la Luna è ancora favorevole, per questo motivo coloro che sentono la necessità di fare dichiarazioni a qualcuno adesso possono farlo. Nel lavoro arrivano buone soddisfazioni, che poi porteranno maggiori risultati nel mese di settembre.

Toro: per i sentimenti la giornata offre maggiori vantaggi per chi è single.

Per altri invece potrebbero arrivare degli scontri per questioni patrimoniali. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi una buona idea, entro la fine del mese potreste ricevere una chiamata.

Gemelli: a livello sentimentale i problemi non andranno a risolversi dall'oggi al domani, ma la Luna nel segno porta maggiore aiuto. Nel lavoro siete particolarmente agitati, ma questo è un momento passeggero perché presto tornerete ad essere più attivi.

Cancro: in amore la situazione generale è positiva per le relazioni. Potreste decidere di dedicarvi più frequentemente alla famiglia. A livello lavorativo l'anno non è partito in modo esaltante, cercate ora nuove soluzioni.

Leone: per i sentimenti fatevi avanti se c'è una persona che vi interessa e ricambia i vostri sentimenti.

Torna una buona energia nelle relazioni. Nel lavoro dopo un periodo di grande fatica si possono intravedere nuove opportunità.

Vergine: a livello amoroso evitate discussioni in questa giornata, ci sarà maggiore agitazione da controllare. A livello lavorativo recuperate energia, ma nella seconda parte della giornata cercate di fare le cose con calma e calcolate che quanto viene fatto adesso sarà importante per il futuro.

Previsioni e oroscopo del 18 luglio: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore la giornata è migliore rispetto alle precedenti, con la Luna favorevole parte un fine settimana positivo. Cercate di programmare qualcosa di importante. Nel lavoro, se ci sono delle proposte, vanno valutate con attenzione.

Non fate il passo più lungo della gamba.

Scorpione: a livello amoroso attenzione a questa situazione astrologica, soprattutto nel pomeriggio sfruttate il momento della Luna favorevole. A livello lavorativo è possibile che vi facciano delle proposte, ma è meglio evitare complicazioni con una persona del Leone e dell'Acquario.

Sagittario: per i sentimenti cercate di chiarire alcune questioni in sospeso. Nel lavoro desiderate fare solo ciò che vi interessa. Nuove opportunità in arrivo.

Capricorno: per i sentimenti evitate le parole di troppo. Il periodo è faticoso e vi potreste arrabbiare. Nel lavoro non vi sentite abbastanza forti per affrontare una questione di un certo peso.

Acquario: per i sentimenti c'è buona energia che si potrà utilizzare per risolvere un problema di coppia.

A livello lavorativo, se c'è qualcosa da dire o da fare, è meglio agire subito. Le richieste sono da fare adesso.

Pesci: in amore potete superare alcune avversità, mentre i nuovi rapporti vanno meglio. Nel lavoro con Saturno e Giove favorevoli ci sarà maggiore energia e si otterrà qualcosa in più.