L'ultima giornata della terza settimana del mese di luglio sta per prendere il via. Approfondiamo dunque le previsioni astrali e l'Oroscopo del 19 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali, soffermandoci in particolare su quali novità porteranno in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 19 luglio: da Ariete a Vergine

Ariete: in amore bisogna essere più diretti nei discorsi. In questo momento c'è inoltre bisogno di recuperare serenità. Nel lavoro la situazione pare in miglioramento, ma attenzione al rapporto con una persona della Bilancia o del Capricorno.

Toro: per i sentimenti giornata interessante con la Luna in buon aspetto.

Nel lavoro qualcuno vuole ottenere di più e porterà avanti un progetto, ma bisogna stare attenti alle questioni economiche.

Gemelli: a livello amoroso cercate di non pensare al passato se vi ha portato dei problemi. Nel lavoro molti hanno speso abbastanza e ora devono recuperare. I nuovi progetti a partire dalla prossima settimana riceveranno delle proposte.

Cancro: in amore la Luna si trova nel segno e ciò favorisce gli incontri. A livello lavorativo coloro che hanno una società in proprio possono recuperare dopo una prima metà dell'anno difficile.

Leone: a livello sentimentale è una giornata interessante che vede la Luna nel segno. Entro metà della prossima settimana potrebbe nascere qualcosa di nuovo.

Nel lavoro non manca qualche ritardo: Giove rende le cose più complicate.

Vergine: per i sentimenti - se ci sono state discussioni negli ultimi due giorni - questa è una domenica ideale per ripartire e chiarire. Nel lavoro non abbiate paura delle novità. Non tutti sono però dalla vostra parte.

Previsioni e oroscopo del 19 luglio: da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale sarà una giornata stancante per i sentimenti a causa della Luna contraria. Questo cielo può portare qualche dubbio. A livello lavorativo periodo stancante, per questo motivo fate attenzione.

Scorpione: in amore la Luna favorevole rende meno nervosi.

Se ci sono state tensioni nella coppia, questo è un momento buono per superarle. Nel lavoro potrà arrivare una risposta positiva.

Sagittario: per i sentimenti cercate in questi giorni di evitare scontri e polemiche. Nel lavoro un appuntamento potrebbe saltare, ma è meglio evitare dispute.

Capricorno: a livello amoroso la Luna in opposizione può creare qualche dubbio. Le emozioni che provate in questa giornata non sono del tutto positive. Nel lavoro occorre trovare stabilità.

Acquario: per i sentimenti è un periodo nervoso, in questa giornata sarà però possibile chiarire alcune questioni. A livello lavorativo si possono fare progetti in vista del futuro.

Pesci: in amore Luna in ottimo aspetto.

Se c'è occasione cercate di risolvere un problema. Nel lavoro c'è voglia di cambiare. Sarà una giornata migliore rispetto alle precedenti.