Una nuova giornata sta per prendere il via. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo di mercoledì 22 luglio 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali, con le previsioni per il lavoro e l'amore.

Astri e oroscopo di mercoledì 22 luglio

Ariete: in amore la situazione è migliore rispetto alle giornate precedenti. Sono favorite le nuove conoscenze e non mancheranno delle opportunità. Nel lavoro i contatti che nascono in questi giorni sono positivi.

Toro: per i sentimenti, se vivete una relazione, in queste ore potreste arrabbiarvi per poco. Nel lavoro, chi ha un'attività indipendente potrebbe ricevere un nuovo incarico.

Gemelli: a livello sentimentale la giornata nasce con qualche bella emozione. Se avete iniziato una nuova relazione è possibile riprendere quota. Nel lavoro sono possibili novità se avete un'attività in proprio.

Cancro: in amore sentite la necessità di provare vere passioni. Non manca però qualche competizione. A livello lavorativo potrebbe nascere qualche problema, ma nulla che non si possa risolvere.

Leone: per i sentimenti in questi giorni ci saranno buone novità. La Luna regala intuizioni positive. Nel lavoro le sfide possono essere affrontate con maggiore chiarezza.

Vergine: a livello amoroso è una fase di tensione, ma sarà soltanto qualcosa di passeggero. Sarà possibile scontrarsi con alcune persone per motivi banali.

Nel lavoro è meglio prendere tutto con calma.

Previsioni e oroscopo del 22 luglio

Bilancia: in amore i problemi devono essere evitati, perché alcune coppie ultimamente ne stanno soffrendo molto. A livello lavorativo vi sentite molto più forti, ma ci sono delle persone che non sembrano affidabili con con voi.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale arrivano due giornate in cui l'amore potrà sembrare lontano. Nel lavoro sono probabili discussioni su alcune trattative. Evitate le preoccupazioni se arrivano nuove proposte.

Sagittario: a livello amoroso sarà una giornata interessante. Non rimandate nulla a domani.

Nel lavoro i progetti possono essere portati avanti con maggiore vigore.

Capricorno: nei sentimenti siete molto distratti, in quanto presi da questioni di carattere lavorativo. Avete comunque superato una forte agitazione. Nel lavoro le novità devono essere affrontate con grande ottimismo.

Acquario: per i sentimenti la Luna è ancora in opposizione, per questo motivo serve prudenza nei rapporti. A livello lavorativo è una fase di recupero che aiuta anche a valutare al meglio alcune decisioni da prendere.

Pesci: in amore sarà una giornata favorevole, per questo motivo è meglio non rimandare al futuro cose che possono essere fatte ora. Nel lavoro nel pomeriggio avvertirete un momento di calo, inoltre se state affrontando un nuovo progetto ci sarà da discutere con qualcuno.