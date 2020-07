Nel mese di agosto le congiunzioni astrologiche interesseranno i due pianeti della fortuna, Giove e Venere, decisamente favorevoli per il Cancro, la Vergine e lo Scorpione, mentre il pianeta Mercurio favorirà i dialoghi per i nati del segno del Sagittario. Mercurio la farà da padrone nei confronti dei segni del Toro e del Leone, i quali subiranno dei rialzi significativi sul posto di lavoro e sui progetti in essere. A seguire l'Oroscopo per i 12 segni del mese di agosto.

Difficoltà per Ariete e Gemelli

Ariete: quello che si prospetta per voi è un mese molto difficile sul piano interpersonale, di conseguenza non sarà facile immaginare che anche l'aspetto amoroso sarà costantemente messo a dura prova.

Dello stesso avviso sarà la situazione lavorativa: molto lenta, anche se in costante rialzo ed economicamente più proficua. La fortuna potrebbe non regalarvi i doni sperati, ma complessivamente ci saranno delle piccole occasioni che sicuramente Venere non vi negherà.

Toro: se siete single potrebbe prospettarsi l'inizio di una grande storia d'amore. Le coppie già datate, invece, potranno riscoprire la passionalità e il piacere di condividere ogni cosa come se fossero agli inizi della relazione. Mercurio favorirà il dialogo con gli affetti e il lavoro di squadra favorirà i compensi. Il bello sarà che non avrete bisogno di spinte fortunate, perché avrete la forza nelle vostre mani.

Gemelli: avrete un campo amoroso su cui sarà molto difficile mettere piede.

Potrebbero arrivare discussioni importanti, ma non comprometteranno la relativa stabilità all'interno della coppia. Sul lavoro sarete veloci, efficaci e anche originali, grazie a questo Marte decisamente forte e carico di energie e risorse. Venere, purtroppo, sarà poco proficua per quanto riguarda l'amore e la fortuna.

Cancro: una bellissima Venere illuminerà il vostro mese di agosto, con un romanticismo rinnovato con il partner e tanti incontri baciati dalla sorte che si convertiranno in relazioni decisamente promettenti. La fortuna non sarà delle migliori dato che Giove sarà in opposizione, perciò dovrete fare attenzione ai risparmi e al rendimento professionale, badando che sia abbastanza efficace.

Leone: questo periodo sarà complesso per voi in amore, specialmente se avete a che fare con recenti delusioni o incomprensioni avvenute all'interno della coppia. Potreste non avere molti incontri, anche se le amicizie saranno sempre e comunque dalla vostra parte. A metà mese Mercurio sarà foriero di buone notizie, quindi sfruttate al meglio le opportunità proposte.

Vergine: sarà un mese in cui vi dimostrerete più responsabili del solito, sia in amore che sul lavoro. Saturno vi darà idee per concretizzare i vostri sentimenti per la persona amata, arrivando forse a una convivenza. Ottima la fortuna che proverrà da Giove, con tante opportunità lavorative anche per chi è ancora alla ricerca di un impiego.

Serenità di coppia per Scorpione e Pesci

Bilancia: non sarà facile appianare i litigi e le tensioni fra voi e il partner. Dovrete seriamente prendere una decisione, anche se potrebbe portarvi a una possibile rottura. Molto più positivo e redditizio, invece, sarà il campo lavorativo, con molte opportunità collaborative con i colleghi da sfruttare al massimo. Arriveranno i guadagni sperati e anche qualche breve viaggio da fare in compagnia.

Scorpione: questo mese sarà caratterizzato da una serenità molto più intima e sentita all'interno della coppia, con tante sorprese di stampo romantico per coloro che stanno ancora cercando l'anima gemella. Potreste incorrere in molte difficoltà a livello professionale e progettuale, compensate solamente da tanta buona volontà e da ottime energie marziane.

Sagittario: ci sarà molto dialogo con il partner, quindi potrete chiarire qualche malinteso dovuto alla gelosia, ma anche dare voce alle vostre idee da fare in coppia. Lo stesso discorso varrà per il lavoro di squadra, sorprendentemente affiatato e ricco d'iniziative. La fortuna alle stelle vi darà occasioni professionali per niente scontate.

Capricorno: questo agosto potrete contare molto poco sulla fortuna, ma nemmeno la forza fisica sarà un granché. Sul fronte amoroso ci potrebbero essere dei litigi e molta voglia di cambiare partner, mentre dovrete attendere gli ultimi giorni del mese per poter avere qualche occasione lavorativa o per vedere qualche rialzo sul fronte economico.

Acquario: ottime energie passionali da sfruttare per le avventure, ma parecchi dissapori all'interno di relazioni già datate.

Non ci saranno situazioni migliori sul lavoro, perché le divergenze (piuttosto numerose) avvenute qualche settimana fa potrebbero "risorgere" durante il mese di agosto, portandovi a lavorare in solitaria. Un po' di fortuna sarà promossa da Giove, ma non dovrete abbassare la guardia e perseguire i vostri obiettivi.

Pesci: avrete a vostra disposizione un ambito sentimentale ambivalente, romantico ma responsabile, obiettivamente determinato a far evolvere la vostra relazione senza forzarla. Fate il possibile per poter guadagnare o trovare lavoro prima che si arrivi a settembre, perché successivamente le possibilità di fare progetti diminuiranno, seppure di poco. Ottimale questo Venere, anche per l'aspetto della buona sorte.