L'Oroscopo di agosto apre le porte alle vacanze, al divertimento senza limiti d'orario, alle lunghe giornate al mare, alle serate in giro per locali e alla voglia di fare amicizia. Se giugno si è rivelato transitorio, luglio ha rotto il ghiaccio, ma agosto sarà quello in cui molte questioni verranno archiviate o messe da parte. La passione si farà molto rovente, le coppie potranno riscoprirsi e vivere una sorta di luna di miele. In famiglia ci sarà ampio movimento, mentre il lavoro sarà messo un pochino da parte. La fine del mese porterà delle notizie ai Pesci, Ferragosto risulterà frenetico per i Sagittario, la Vergine avrà dei cambiamenti da affrontare.

Scopriamo nel dettaglio le previsioni mensili di agosto.

Previsioni astrologiche agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete - La vostra stagione estiva si concentrerà interamente su agosto. Tante cose vi succederanno e avrete delle giornate caldamente intense. Dovrete approfittare di questo mese per riposare a dovere, perché l'autunno si avvicina portando con sé agitazione e freddo. Avrete modo di trascorrere delle serate magnifiche, perfette per socializzare, cantare e andare a ballare. Delle nuove conoscenze si intrecceranno nelle fiammeggianti serate di Ferragosto e potrete affidarvi a un irruente influsso astrale. Lasciatevi andare.

Toro - La fatica sarà di gran lunga maggiore per chi possiede un'attività in proprio o magari lavora in strutture turistiche o commerciali.

Ci sarà un grande via vai, infatti non saranno da escludersi delle visite da parte dei parenti o dei vecchi amici. Adorate questo mese dell'anno, anche se si presenterà estremamente caotico rispetto agli anni precedenti. Finalmente potrete staccare la spina e recuperare quelle energie spese nell'arco dell'anno.

Da settembre, però, tornerete a fare sul serio.

Gemelli - Avrete modo di fare delle nuove esperienze al cardiopalma. Agosto sarà un mese ricco di sensazioni, emozioni e amore. Chi è solo non lo sarà più! Sarà bene prestare attenzione alle settimane centrali, dato che saranno le più spericolate e chiassose.

Se possibile partite prima oppure rinviate a settembre. Occhio alle truffe, fate qualche ricerca e verifica in più prima di fare il passo più lungo della gamba. Forma fisica al top, la vostra pelle sarà baciata dal sole.

Cancro - L’oroscopo di agosto si presenta emozionante, avrete a che fare con un mese veramente intenso. Durante l'anno avete lavorato sodo per sostenere la famiglia e raggiungere degli elevati traguardi di carriera. Agosto sopraggiungerà nella vostra vita spingendovi a riposare e a curarvi di più. Sprizzerete sensualità da tutti i pori: nessuno saprà resistervi. Sarà bene fare attenzione alle gelosie d'amore, qualcuno rischierà di sentirsi trascurato. Per questo mese sarà meglio sospendere gli acquisti online, visto che i problemi non mancheranno.

Fisico perfetto, sarete invidiati.

Predizioni dell'oroscopo di agosto, dal Leone allo Scorpione

Leone - Con il sole di agosto è preferibile non rischiare. Siete un segno spericolato, ma rispetto a quando eravate adolescenti siete più maturi e consapevoli. L'estate entrerà nel viso in questo mese rovente e potrete finalmente abbassare un po' la guardia, Ogni progetto o lavoro potrà essere rimandato a settembre, così come eventuali discorsi spinosi. Sarà il caso di ridurre gli impegni e di fare solo l'essenziale. Meritate qualche settimana di svago e divertimento, del resto avete vissuto un lunghissimo inverno che vi ha messo a dura prova. Ci saranno serate in giro per locali, incontri passionali e vacanze romantiche o di famiglia.

Avrete modo di spegnere ogni preoccupazione e di gustarvi lo spettacolo pirotecnico.

Vergine - Attenzione al traffico di Ferragosto, se possibile sarà meglio partire in anticipo o lasciar perdere le feste. Agosto porterà una ventata di agitazione e soprattutto di novità. Dei cambiamenti si abbatteranno nuovamente sulla vostra vita. Avrete modo di fantasticare e di sognare mari e monti. Qualche nativo rivedrà dei parenti, in tal caso sarà meglio non disquisire troppo. Riconciliazioni d'amore, anche in famiglia tornerà il sereno. Preparatevi a dire addio alla stagione estiva.

Bilancia - Tutte quelle incertezze che hanno condito i primi mesi di questo lungo anno scemeranno via e avrà finalmente inizio la vostra vera estate!

Non tutti i lavoratori potranno permettersi una vacanza, ma ciò non significa che non sarà possibile godersi appieno la stagione più calda dell'anno. L'amore si farà più intenso, le coppie scopriranno nuovi aspetti del partner. Trionferanno i cuori solitari, che potrebbero fare una conoscenza duratura o voltare pagina dopo una recente rottura. I sorrisi e le emozioni non mancheranno. Le previsioni dell'astrologia segnalano che delle notizie giungeranno al vostro cospetto.

Scorpione - Avrete modo di approfondire la conoscenza con la persona che avete scelto. La distrazione scemerà e sarete più focalizzati che mai sul vostro futuro. Agosto sarà il momento perfetto per togliervi tutti i dubbi. Le relazioni di vecchia data avranno di che discutere, ma se il sentimento è forte ogni tempesta verrà superata.

Dovrete fare attenzione alle scottature e ai bagni a mare. Questo mese potrebbe portare dei rovesci inaspettati, tuttavia la vostra salute andrà preservata con una sana alimentazione e un equilibrato movimento. Cambiate meta, scoprite nuove realtà: mettetevi alla prova!

L'oroscopo mensile dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Procede senza freni la vostra particolarissima estate che entrerà nel vivo ad agosto. La settimana di Ferragosto sarà quella maggiormente frenetica, non avrete un secondo di serenità, ma vi divertirete indubbiamente. Farete bene ad assaporarvi le settimane d'agosto, dato che le stelle prevedono un autunno e un inverno impegnativo. Dovrete prendere delle decisioni riguardanti delle questioni economiche, forse un investimento immobiliare.

I tasselli della vostra vita incominceranno a combaciare come fossero dei pezzi di puzzle.

Capricorno - Agosto entrerà in scena con delle novità pazzesche che vi scombussoleranno. Non avrete delle giornate banali, anzi! Incontri, risate e tante avventure condiranno le settimane centrali di questo caldissimo mese. Avrete un maggiore spazio di azione e potrete prendervi del tempo per porvi due domande sul vostro futuro. La fine del mese porterà idee e voglia di fare. Non dovrete lasciarvi sfuggire nessuna occasione.

Acquario - La voglia di fare conquiste e di approfondire le conoscenze sviluppatesi nei mesi primaverili sarà elevata. Anche le coppie salde desidereranno qualcosa in più che sigilli il loro amore, quindi si prevedono delle lune di miele o qualcosa di simile.

Chi studia finalmente potrà mettere da parte i libri e concedersi le meritate vacanze. Farete le ore piccole con le amicizie più preziose e non mancheranno incontri roventi. Cercate di uscire di più e di tuffarvi nella mischia: spegnete le preoccupazioni!

Pesci - L’oroscopo di agosto vi vedrà sulla cresta dell'onda. Detestate il caldo, ma anche restare reclusi in casa. Dopo un lungo periodo di quarantena esploderà in voi la voglia di uscire: sarete pronti a rimettervi in gioco! Dovrete fare attenzione ai falsi amici e ai pettegoli, ma tutto il resto andrà a gonfie vele: finalmente avrete una bella boccata d'ossigeno. Notizie e cambiamenti improvvisi verso la fine del mese.