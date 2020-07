Saranno presenti in amore dei momenti di profonda serenità e complicità durante il mese di agosto 2020 per i nati del segno del Sagittario. Anche se la passione non busserà alla loro porta, sicuramente ci sarà molto dialogo e, quindi, molti chiarimenti per eventuali questioni irrisolte o lasciate nel dimenticatoio.

Anche il piano lavorativo grazie a Mercurio e alla fortuna di Giove e Venere non sarà da meno, anzi. Costituirà una stabilità economica e risultati burocratici eccellenti, per non parlare di qualche acquisto più oneroso che potrà essere fatto in relativa tranquillità.

Amore e affetti

Non avrete un cambio di rotta drastico che vi cambierà radicalmente le carte in tavola sul fronte amoroso, ma perlomeno vedrete che le cose miglioreranno abbastanza da garantirvi un mese di agosto sereno e con una complicità tenera ed appagante con il partner. Qualche diverbio si placherà facilmente e, volendo, potreste essere molto pacati quando verranno messi in luce. Mercurio infatti dal giorno 6 e Venere dal giorno 8 favoriranno una comunicazione molto valida, che saprà evitare gelosie e fraintendimenti e scalderà anche le situazioni di 'stallo' più fredde.

I single finalmente riusciranno ad avere approcci più concreti con la persona che vorrebbero al proprio fianco, il tutto dipenderà dalla volontà individuale.

Lavoro e studio

Questo Mercurio però sarà preponderante anche per il settore affaristico e burocratico. Difatti in ambito professionale darete sicuramente il meglio di voi nella comunicazione, nel lavoro di squadra, ma anche con contatti più piacevoli con la clientela, se il vostro lavoro lo prevede.

Avrete diversi progetti da mandare avanti, molti dei quali estremamente promettenti. Quindi potreste avanzare di carriera oppure trovare facilmente un lavoro che vi dia maggiore stabilità e soddisfazioni di quello attuale.

La grande fortuna di Giove appena davanti a voi, nel Capricorno, sarà lì pronta per essere colta non soltanto per ottenere opportunità lavorative più facilmente, ma anche per fare qualche investimento importante e che sia alla vostra portata.

Gli studenti potranno avvalersi di una capacità comunicativa ottimale per i propri esami, quindi questo mese potrebbe essere quello che porterà loro i voti più alti.

Fortuna e salute

Entrambi i pianeti della fortuna saranno dalla vostra parte, sia Venere che Giove. Quindi la prospettiva di trovare lavoro, di avere efficienza lavorativa, di avere occasioni finanziarie eccellenti saranno praticamente a portata di mano.

Marte vi regalerà non solo energie per il mondo del lavoro e salute a livello fisico, ma anche per quello dello sport, dei viaggi, della sperimentazione di nuove emozioni.