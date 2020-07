Se l'amore sarà sicuramente nell'aria per i nati del segno dello Scorpione durante il mese di agosto 2020, lo stesso non si potrà dire di un ambito lavorativo particolarmente faticoso ed illuminato soltanto da un caldo ottimismo e da molteplici energie derivanti dal pianeta Marte.

Mercurio non darà prospettive positive, e ciò penalizzerà qualche aspetto professionale. Però la fortuna assisterà i nativi di questo segno, regalando loro molte opportunità, anche di guadagno pecuniario.

Amore e affetti

Venere per i segni di acqua farà faville nel mese di agosto grazie alla sua presenza nella costellazione del Cancro.

Perciò dal giorno 8 agosto molti di voi avvertiranno l'amore nell'aria, molta più serenità all'interno delle coppie che sono già arrivate ad una buona fase di maturazione e una più vasta prospettiva di trovare l'anima gemella per chi è ancora single.

Sarete molto più propensi a trovare una persona che voglia stare al vostro fianco per molto tempo, ma anche le avventure saranno sicuramente contemplate. Marte infatti vi darà molta energie erotiche per quanto riguarda il settore amoroso, anche quello con poco stampo sentimentale, mentre per quanto riguarderà le amicizie, senza dubbio ne nascerà qualcuna che vi darà molte soddisfazioni.

Lavoro e studio

Purtroppo il settore lavorativo non sarà particolarmente brillante, anzi.

Nell'arco temporale fra il 6 e il 20 agosto Mercurio sarà in opposizione al Sole nel vostro cielo, e questo costituirà una grande fatica nell'attuazione di progetti, per non parlare di eventuali collaborazioni con i colleghi che potrebbero portare non soltanto con un niente di fatto, ma anche a qualche piccola discussione.

In questa situazione alquanto complicata però Marte sarà preponderante per le vostre ottime energie, quindi questa negatività sarà drasticamente alleggerita proprio dalle vostre forze fisiche ed in parte anche da quelle mentali.

Queste ultime saranno sicuramente utili agli studenti, soprattutto a quelli che in questo mese devono affrontare un esame per il quale nutrono alcuni timori.

Fortuna e salute

Molte novità si affacceranno sul vostro mese grazie alla combinazione degli influssi positivi di Venere ed in parte anche di quelli di Giove. Avrete molta più fiducia in voi stessi, ma anche nell'ambiente sia familiare che lavorativo, dove finalmente respirerete una atmosfera molto più rilassata.

Non ci sarà alcun problema per la salute grazie a questo Marte decisamente 'tosto', ottimo anche per le vostre energie, ma sarà comunque doveroso essere attenti alla cura del proprio corpo. Anche la vostra mente necessiterà di uno stacco, quindi saranno consigliati degli hobby che sviluppano la vostra creatività.