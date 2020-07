L'oroscopo del 14 luglio è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì. Ad essere messo "nero su bianco" è il pensiero delle stelle, conseguenza dell'astrologia quotidiana, quest'oggi applicata ai segni della seconda tranche zodiacale. Diciamo subito che domani a essere sulla cresta dell'onda, in quanto a positività nei settori legati all'amore e al lavoro, saranno gli amici nativi in Scorpione, meritatamente al "top del giorno". Il simbolo astrale di Acqua sarà favorito dalla Luna in Toro, in questo contesto speculare positiva al 98%. Si prevedono ottime prospettive in questa parte della settimana appena iniziata anche per coloro appartenenti a Bilancia, Sagittario, Acquario e Pesci, tutti classificati a cinque stelle nella nostra scaletta giornaliera.

Ansiosi di scoprire quali saranno, nel periodo indicato, i segni in difficoltà? Ebbene in questo caso a dover tirare i remi in barca sarà il Capricorno, probabilmente in giornata flop. Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di martedì 14 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 14 luglio

L'astrologia quotidiana ha stilato la nuova scaletta riguardante i segni al top e quelli flop di martedì 14 luglio. Curiosi di sapere se il segno del vostro tema natale risulti tra quelli inseriti nella ristretta cerchia dei migliori? Se questa è la vostra curiosità primaria, allora passiamo subito a mettere in evidenza la classifica stelline di martedì.

Al primo posto, come anticipato in apertura, risulta essere lo Scorpione, seguito a ruota da altri cinque segni, tutti alla pari altamente fortunati. Chiudono il gruppo i nati in Capricorno, al momento interessati da turbolenze astrali generate dal Sole in Cancro in diretta opposizione a Giove, Plutone e Saturno, pianeti di settore.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Bilancia, Sagittario, Acquario, Pesci;

★★★★: NESSUNO

★★★: NESSUNO

★★: Capricorno.

Previsioni zodiacali del 14 luglio: belle novità in amore per Bilancia

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno, di martedì 14 luglio indica una giornata ottima, sicuramente abbastanza rilassante in ogni contesto. In amore, le stelle annunciano belle novità nelle relazioni, quali la nascita di sentimenti più profondi o la condivisione d'interessi con magari progetti per un futuro a due. Una meravigliosa Luna in Toro farà risplendere quasi ogni iniziativa a livello affettivo o di amicizia, regalando momenti davvero preziosi a tanti di voi Bilancia. In coppia ritornerà il sereno, con l’energia e l’ottimismo pronti da sfruttare per portare avanti cose concrete oppure per realizzare speranze in attesa da tempo. Single, non lasciate nulla al caso: sarebbe meglio giungere a certi appuntamenti sicuri e ben preparati.

Se avete molto tempo libero, cercate di condividere iniziative simpatiche con amici o conoscenti. Nel frattempo non trascurate la salute e mantenete l’abitudine alle piccole precauzioni in grado di ripararvi dalle calure di stagione. Nel lavoro, con l'aiuto delle stelle e del buon fiuto per gli affari, potreste raggiungere traguardi ragguardevoli, che vi permetteranno di osare investimenti anche importanti. Voto: 9+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): top del giorno. Le previsioni zodiacali di martedì annunciano una giornata potenzialmente in grado di portare tanta positività e, se fortunati, anche qualche piccola sorpresina in campo sentimentale. In amore un periodo certamente eccitante riempirà di note gustose il lato affettivo/sentimentale della vostra vita.

In coppia sia il pomeriggio, sia la parte finale della giornata si prevedono all'insegna dell'allegria, del relax e con momenti davvero degni di essere vissuti a pieno ritmo. Single, prima di lanciarvi in una nuova conquista, che di certo vi attira enormemente, accertatevi di esservi liberati da tutte quelle questioni che potrebbero risultare ancora in sospeso. Preparatevi a vivere una storia dolce, intensa ma allo stesso tempo molto sofferta: scoprirete finalmente cosa sia il vero amore. Nel lavoro, in questi giorni, evitate di farvi assalire dall'ansia per via di quei programmi che potrebbero essere cambiati all'ultimo minuto: rimboccatevi le maniche e datevi degli obbiettivi da centrare e andrà tutto per il meglio.

Voto: 10.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 14 luglio per il Sagittario indica una giornata in cui potrete contate sulle vostre buone intuizioni. Secondo l'astrologia di competenza del segno, per quanto riguarda l'amore, dopo una precedente fase di stanchezza a livello morale ritroverete, in serata quella, sintonia completa, tra passione e sentimento, che tanto stavate aspettando. Il periodo si annuncia eccitante quanto basta per riempire di note focose la vostra vita affettiva. In netto recupero il bellissimo rapporto che avevate, tempo indietro, con la vostra metà. Single, qualcuno di voi potrebbe essere già pronto a fare quel famoso passo avanti in grado di dare l'opportunità di non essere più soli.

Se il momento o la persona che vi piace lo consentiranno, perché non provarci? Nel lavoro intanto la giornata potrebbe iniziare con qualche tensione tra colleghi, poi tutto passerà. Ottimo così. Voto: 9.

L'oroscopo di martedì 14 luglio: grande energia per l'Acquario, passione per Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì 14 luglio annuncia un momento flop, quindi forzatamente impegnativo per voi del Capricorno. Sotto diretta opposizione da un pessimo Sole in Cancro, faticherete più del solito nel centrare eventuali obbiettivi, sia in campo sentimentale, sia nell'ambito lavorativo. Parlando d'amore, per dirla con una frase della Divina Commedia concepita dell'illustre Dante Alighieri: "lasciate ogni speranza o voi che entrate!".

Purtroppo questo è quanto: vi sentirete strani sotto il profilo psicologico, con continui alti e bassi sia in coppia che da single. In alcuni casi tale situazione astrale sarà molto più complessa (occhio all'ascendente!): in questo caso potreste dover fare i conti tra le altre, anche con stress e scontentezza. Calma, passerà. Nel lavoro intanto vietato lasciarsi abbagliare dalle impressioni o farsi catturare da assurde manie emulative, come qualcuno vorrebbe faceste. Cercate di reagire al meglio, soprattutto impegnandovi molto nelle cose che vi riescono meglio. Voto: 6.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano un martedì alquanto positivo per molti di voi nativi.

In amore è arrivato ufficialmente il momento di mettervi al centro dell’attenzione: godetevi la giornata col partner e cercate di fare progetti a lungo termine. Finalmente è arrivato un buon periodo. In coppia non mancheranno occasioni per rafforzare intese o dialoghi amorosi: avrete un'insospettabile passionalità che, nel corso della serata, dividerete con chi amate. Single, preferirete che siano gli altri a fare la prima mossa e sarà un bene per voi, visto che quasi mai non siete in grado di capire effettivamente cosa volete. Nel lavoro avrete il supporto di una grande energia e altrettanta motivazione, che vi permetteranno in primis di agire scoprendo il vostro lato più creativo: riuscirete così a fare una gran bella figura con i vostri colleghi e superiori.

Voto: 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 14 luglio annuncia un martedì davvero speciale, ottimo per mettere in pratica progetti, desideri sentimentali o nuove iniziative a livello d'amicizia. In amore tutto andrà a gonfie vele. Momenti di accesa passione si alterneranno ad altri più romantici e sereni: approfittate della giornata per consolidare il vostro rapporto. In generale risalirà l'intesa di coppia. Alla base del vostro rapporto affettivo c’è il desiderio di scoprire sempre qualcosa di più l’uno dell’altro: non poteva capitare giornata migliore di questa in arrivo, bene così. Single, sarete vittime di colpi di fulmine improvvisi: voi che siete così duri, oggi forse vi scioglierete come un gelato, concedendo al vostro cuore spazio per l'amore, chissà...

Parlando di lavoro invece sarà un martedì molto positivo per la sfera professionale, se non altro perché sarete pronti a rimboccarvi le maniche per ottenere i risultati migliori. Ce la metterete infatti tutta, dando fondo alle vostre migliori risorse: in primo piano spirito organizzativo e collaborazione. Voto: 9-.