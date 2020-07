L'oroscopo del giorno 10 luglio è pronto ad anticipare come evolverà la giornata. In questo contesto andremo a svelare, oltre alle previsioni zodiacali di venerdì, anche la classifica ed i voti in pagella attribuiti dall'Astrologia ad ogni singolo segno. In questo caso, molto atteso è il responso degli astri in merito ai comparti interessanti l'amore e il lavoro, come da titolo in esclusiva per i simboli astrali della seconda metà dello zodiaco. Dunque, curiosità e apprensione per coloro nativi in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ottime le prospettive in campo sentimentale per gli amici Capricorno che, insieme a quelli di Bilancia e Pesci, andranno "alla grande" in amore.

Astrologicamente parlando, in primo piano risulta essere nel periodo la presenza della Luna in Pesci. L'Astro d'Argento è pronto a passare nel segno dell'Ariete, nella mattinata di sabato prossimo, dove andrà a congiungersi con Marte già presente in loco. Stabile intanto il Sole in Cancro, con Venere insieme a Mercurio adagiati in Gemelli. Immutata la situazione relativa ai pianeti lenti Giove, Plutone e Saturno, quest'ultimo interessato dalla recente retrogradazione che lo ha riportato indietro passando dall'Acquario al Capricorno.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di venerdì 10 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 10 luglio

Buone notizie si preannunciano per tre segni in particolare: questo venerdì a poter contare su astri altamente positivi saranno soprattutto i nati in Bilancia, segno classificato al "top del giorno" e primi in classifica. Nel periodo a reggere il passo del migliore in assoluto solo Capricorno e Pesci, nel frangente valutati entrambi con le cinque stelline attribuite alle giornate fortunate.

Riguardo al centro scaletta, la classifica stelline interessante la giornata di venerdì 10 luglio ci mostra la presenza di Sagittario e Acquario appaiati al terzo posto con quattro stelle. L'ultima posizione in classifica è rappresentata dal segno dello Scorpione: il simbolo di Acqua avrà a che fare quasi sicuramente con una giornata abbastanza pesante.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★: NESSUNO

★★: Scorpione.

Previsioni zodiacali del 10 luglio: giornata magnifica per Bilancia, sbalzi d'umore per Scorpione

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di venerdì 10 luglio preannunciano una magnifica giornata, specialmente nel comparto affettivo/sentimentale. La specularità positiva della Luna in Pesci certamente porterà benefici sia in coppia che nei casi singoli. In amore, quindi, se il buongiorno si vede dal mattino, in molti troverete gli appigli giusti per dare maggior consistenza al rapporto.

La sfera affettiva potrà registrare, quindi, momenti molto appaganti regalandovi gioie del tutto inaspettate. Single, qualunque sia la vostra situazione attuale, avrete l’umore al top e una visione più ottimistica della vita affettiva. Riappacificazioni in vista per coloro reduci da un periodo critico. Nel lavoro, anche qui vi sentirete più attivi e vitali che mai. Grazie all'atteggiamento positivo che senz'altro riuscirete ad avere nei confronti di eventuali incombenze, alla fine troverete belle soddisfazioni ad aspettarvi. Voto: 10+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. L'oroscopo di venerdì, per la giornata del 10 luglio indica un pessimo periodo, valutato con il simbolo negativo del "ko".

La giornata di fine settimana, quindi, non sarà affidabile soprattutto in amore: avrete da discutere pesantemente con il vostro partner, deciso a farvela pagare per eventuali magagne o comportamenti non proprio da innamorati. Le predizioni giornaliere mettono altresì in guardia da eventuali improvvisi sbalzi d'umore per cui potreste sentirvi strani, scontenti e irrequieti. Attenti a non provocare inutili tensioni in ambito di coppia in quanto la situazione astrale sarà delicatissima. Voi single invece avrete tanto altro da fare che pensare all'amore. In questa giornata sarete un po' stanchi e non avrete tanta voglia di fare: allora riposatevi, che problema c'è? Nelle attività lavorativo/professionali non è previsto un giorno fortunato.

Quindi, sarebbe opportuno da parte vostra non osare se non strettamente necessario: eseguite quanto richiesto con dedizione (senza sbuffare...). Voto: 6.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del giorno 10 luglio al segno del Sagittario indica una giornata senza dubbio prevista positiva. Visto il periodo comunque potranno esserci certamente alcuni momenti impegnativi a cui far fronte. In amore, chi vive una storia incerta, magari un po’ nevrotica, da questo momento in poi dovrà cercare di vincere la ritrosia e tentare il recupero. Ideale fare/programmare una bella vacanza o un weekend all'insegna del sole e della passione, chissà. Se ancora siete in status single, malgrado tutto, può darsi che la vita di coppia non faccia per voi: come biasimarvi?

Cercare affannosamente un partner sapendo che non vi donerà quella tranquillità che tanto desiderate sarebbe solo tempo sprecato. Se invece siete del parere opposto, non arrendetevi, presto arriverà chi saprà far (ri)fiorire il sorriso sulle labbra. Per le cose interessanti la sfera lavorativa, visto il cielo discreto, senz'altro sarà un buon momento. Se lavorate in squadra con altri o siete in contatto con persone diverse per motivi di lavoro, questa parte della settimana potrebbe essere risolutiva. Voto: 8.

Oroscopo di venerdì 10 luglio: Acquario 'voto 8' e soddisfazioni per Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 10 luglio prevede l'arrivo di un venerdì favoloso (si spera!).

Nella giornata interessante la quinta giornata della corrente settimana brillerete davvero come stelle. Davvero a gonfie vele l'amore: vi sentirete allegri grazie alla Luna in sestile a Giove e Plutone: molti gradiranno il momento, perfetto da passare tranquillamente insieme a chi si ama, magari facendo qualcosa fuori dall'ordinario. Riuscirete a dimostrare con tutta probabilità il vostro grande affetto verso il partner. Single, non è escluso che da la vostra condizione possa subire un radicale mutamento (in meglio!). Dunque, cercate di approfittare magari rischiando anche qualcosina di vostro: sappiate che questo potrebbe essere uno dei giorni più felici dell'anno. Allora, pronti a (ri)mettervi alla ricerca dell'anima gemella?

Nel lavoro, crescerà l’energia e la voglia di fare. Vi spingerete a intrecciare una dura lotta con il destino cercando le opportunità migliori da sfruttare. Sarà difficile sbagliare mossa. Voto: 9+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali del giorno hanno riservato a voi nativi quattro stelle e un bel voto otto in pagella. La domanda a questo punto è: sarà un venerdì buono o problematico? Diciamo che non avrà riscontri eccessivamente negativi ma non sarà nemmeno tale da invogliare all'euforia, insomma una via di mezzo tra negatività e positività con un leggero vantaggio per quest'ultime. In amore, ascendente permettendo, proverete delle nuove sensazioni, belle e intriganti: trascinati dalla tentazione, cadrete tra le braccia del vostro partner come un frutto maturo.

Single, il vostro obiettivo in questo momento è quello di cercare un rapporto stabile e possibilmente duraturo. Sappiamo che il firmamento vi ha condannati ad un periodo di alti bassi, spesso rivelatisi piuttosto stressanti: conquistate, domani perdete terreno: è la vita, non prendetevela più di tanto, passerà. Nel lavoro invece, decisi ma flessibili, saprete riconoscere gli aspetti vantaggiosi delle varie situazioni. Contate sulle vostre capacità per allargare gli orizzonti lavorativi. Voto: 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 10 luglio, annuncia un venerdì perfetto per dare e ricevere, sia in campo affettivo che nelle relazioni in generale. Ben vengano quindi iniziative anche impegnative; la giornata è pronta a regalare ottime soddisfazioni non solo a chi è in coppia.

La Luna nel segno, nel periodo in congiunzione a Nettuno anch'esso nel comparto, è disponibile a riaccendere il vostro romanticismo. Preparatevi a sognare, specialmente se da un po' non state vivendo proprio dei momenti positivi. Single, non mancheranno incontri improvvisi, inaspettati, potenzialmente in grado di trasformarsi in occasioni imperdibili per fare della sana trasgressione. Valutate i pro e i contro e, soprattutto, se ne vale veramente la pena. Nel lavoro invece, la fantasia durante questa giornata sarà galoppante e potrete sviluppare dei nuovi progetti capaci di permettervi di conquistare la stima e la fiducia dei vostri superiori. Non distraetevi e agite di conseguenza. Voto: 9.