L'oroscopo del giorno 9 luglio è pronto a mettere in chiaro come sarà questo nuovo giovedì. In evidenza l'Astrologia applicata ai segni della seconda sestina, dunque in esclusiva per i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Vogliosi di dare un senso al quarto giorno della settimana? Bene, iniziamo pure a mettere sul podio più alto della positività i segni migliori in assoluto. Ad avere la meglio rispetto a tutti gli altri, senz'altro gli amici nativi in Pesci, segno super-fortunato favorito dalla Luna nel segno in trigono al Sole. A dare compagnia al simpatico segno di Acqua, ovviamente a pari merito nella parte alta della classifica quotidiana, l'Acquario, anch'esso sottoscritto con le cinque stelle della buona sorte.

Intanto, secondo quanto estrapolato dalle effemeridi di giovedì, a destare qualche perplessità astrologicamente parlando, Scorpione e Sagittario, rispettivamente classificati in periodo "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni dell'Oroscopo di mercoledì 9 luglio segno per segno.

Classifica stelline 9 luglio

Iniziamo subito a togliere il velo dalla nuova classifica stelline interessante la giornata del 9 luglio. Il prossimo giovedì ad avere la meglio astrologicamente parlando, come già in precedenza annunciato, saranno sicuramente Acquario e Pesci, meritatamente classificati a cinque stelle, quindi alla testa della nostra scaletta con le stelline quotidiane.

In buona posizione altresì, troviamo quest'oggi altri due segni con, purtroppo, due altri con preannunciate difficoltà.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Acquario (Venere e Sole positivi), Pesci (Luna nel segno in trigono al Sole);

★★★★: Bilancia (Marte negativo, Nettuno e Luna positivi), Capricorno (Sole in opposizione, Nettuno in sestile);

★★★: Scorpione (Venere e Luna negativi);

★★: Sagittario (Venere negativo).

Previsioni zodiacali del giorno 9 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

L'oroscopo del giorno, di giovedì 9 luglio, a voi della Bilancia indica che sarà una giornata in parte buona, valutata con le quattro stelle della normalità. In generale, si presume possa esserci un clima tiepido in amore, il che vi renderà un po' distratti. Sappiate alimentare la fiamma della vostra vita di coppia con qualcosa di nuovo e/o eccitante.

Venere, a voi parzialmente positiva, porterà quel poco di romanticismo e passione in grado di vivacizzare un pochino di più il rapporto: favorite la buona intesa gestendo quelle situazioni che sapete. Single, per voi le previsioni del giorno sono leggermente più complicate. Diciamo che sarete in bilico tra voglia d'amore e paura del futuro. Siate coerenti con le vostre idee, piano piano deciderete cosa fare. Nel lavoro, intanto, colleghi e collaboratori faranno a gara per parlarvi, magari arsi dare qualche buon consiglio. Le vostre idee saranno ricercate e addirittura imitate: bravi! Voto: 8+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì a questo giro hanno valutato "sottotono" la giornata.

Gli astri in alcuni casi saranno abbastanza complicati per molti di voi, favorendo insicurezza o dubbi in merito a questioni di una certa importanza. In amore, si paventano poche possibilità a chi volesse riportare in positivo un legame in calo. Evitate continuamente di rimuginare su certe cose, soprattutto su quelle ritenute non valide o che non vanno per il verso giusto. Sappiate comunque che, già sul finire del pomeriggio o ad inizio sera, le cose nel complesso inizieranno a migliorare. Single, un fastidioso malessere interiore vi accompagnerà per tutto il giorno e non avrete voglia di incontrare nessuno. Tranquilli, siate sereni e meditate, presto tutto tornerà alla solita normalità. Nel lavoro infine, non sarà la giornata adatta per osare e/o chiedere più del dovuto.

In caso di problemi difficili da risolvere, aspettate che le acque si calmino per passare eventualmente all'azione. Voto: 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★. L'oroscopo del giorno 9 luglio al Sagittario indica poche chance su cui poter contare. Infatti, viste le attuali effemeridi di comparto, non si prevede un periodo tutto rose e fiori. Purtroppo la giornata è stata classificata con il "ko", per questo converrà tenere un atteggiamento guardingo e prevenuto soprattutto in caso di situazioni già al limite o traballanti. In coppia alcuni di voi potranno (volendo) sperimentare nuove tecniche amorose in grado di aumentare passione e feeling nel rapporto: fatelo, non ve ne pentirete!

Single, la vostra situazione astrale è delicata. Si prevedono incomprensioni e difficoltà nella vita di relazione: la tattica migliore è quella di aspettare circostanze e stelle migliori. Nel lavoro, alcune vecchie abitudini, ormai passate di moda, andranno cancellate. Chiedete e riceverete un valido aiuto per attuare un progetto che vi sta molto a cuore. No alle incertezze o ai dubbi ingiustificati. Voto: 6-.

L'oroscopo di giovedì 9 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì 9 luglio, prevede che la stessa possa partire e chiudere nella solita scontata normalità. Questo quarto giorno della settimana Nettuno, in sestile al vostro Saturno, potrebbe dare occasione di trovare gli argomenti giusti per risolvere una questione che avete a cuore: in bocca al lupo!

In amore, parlando di coppia, sarete apprezzati per la vostra disponibilità e comprensione. In fondo siete sempre stati degli ottimi ascoltatori voi del Capricorno e, diciamolo pure, ispirate molta fiducia nelle persone e questo fa salire l'autostima. Per vivere con tranquillità e serenità questa giornata dovrete solamente riuscire ad essere un po' meno lunatici. Riuscirete ad essere più presenti nella coppia o in famiglia? Single, non chiudetevi in casa ma cercate di fare qualcosa di coinvolgente, magari da fare insieme agli amici. Uscendo ogni tanto, non si sappia mai, se sarete fortunati potreste fare un incontro "galeotto" capace di stravolgere per sempre il vostro cuore, chissà... Nel lavoro, tutto abbastanza bene: sarà un buon periodo, sotto tanti punti di vista.

Lavorerete volentieri, vi verranno nuove idee e potrebbero perfino maturare interessanti coincidenze. Voto: 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano questa parte centrale della settimana perfetta quasi in tutto. Tranne forse per quei pochi nativi con alcune situazioni a carattere familiare un pochino scombussolate: questo si sapeva già, come anche il fatto che trovare una soluzione per adesso è alquanto difficile. In amore, merito di una rinnovata fiducia in voi stessi e soprattutto nelle persone amate, ritroverete nel partner quelle risposte che vi stavate ponendo da un po' di tempo. In coppia, riconquisterete l'affetto del partner, dando modo a quest'ultimo/a di amarvi come meritate.

Voi single, saprete conquistare chi vi interessa esibendo un fascino attraente ma discreto. Abbandonatevi pure alle sensazioni, nel frangente favorite dalla speculare positività offerta da Venere. Per qualcuno, un’amicizia potrebbe prendere contorni sempre più intriganti: manca davvero pochissimo affinché questa possa (finalmente) sfociare in un’intensa passione... Nel lavoro infine, riuscirete a fare ciò che avete rimandato per tanto tempo. Questo vi darà modo, molto presto, di avere soddisfazioni uniche. Voto: 9+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 9 luglio annuncia l'arrivo un fantastico giovedì, a tutto tondo con la parte centrale della settimana. In amore, ottima la presenza nel segno della Luna in congiunzione a Nettuno, anch'esso nel segno ed entrambi in splendido trigono al Sole in Cancro.

In questo frangente, le stelle favoriranno un'intesa mentale ed emotiva di alto livello con il partner. Dunque, campo libero alle novità: repentini cambiamenti di scena potrebbero dare smalto alla vostra vita sentimentale, rendendo la giornata eccitante e piacevole. Single, guardatevi bene intorno, c’è qualcuno che si è completamente invaghito di voi! Visto che da cosa nasce cosa, perché non farci un pensierino? Le previsioni astrologiche di giovedì intanto, per quanto riguarda la parte lavorativa, invitano a lasciarsi guidare dal buon senso. Il periodo di certo non mancherà di regalare brillanti intuizioni e perché no, anche qualche bella sorpresa. Voto: 9.