L'oroscopo di domani, sabato 11 luglio, ha già messo nel proprio "mirino astrologico" la tendenza prevista per il prossimo inizio weekend. In analisi le previsioni zodiacali del giorno, come da prassi riguardanti i comparti della vita legati all'amore e al lavoro. Ad essere messi sotto attenta valutazione quest'oggi esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di togliere il velo dai segni più fortunati di sabato? Bene, iniziamo subito con il mettere in primo piano il migliore in assoluto, in questo caso un segno di Fuoco: l'arrivo della Luna in Ariete darà l'opportunità a quest'ultimo di potersi fregiare della posizione migliore, quella relativa alla "top del giorno".

Invece, per quanto concerne i simboli astrali preventivati in difficoltà, il periodo vede problematico l'andazzo quotidiano per coloro del Toro e del Cancro.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di sabato 11 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 11 luglio

Pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati del prossimo inizio weekend? La risposta come sempre arriva direttamente dalla nuova classifica stelline quotidiana, in questo frangente generata sulla giornata di sabato 11 luglio 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

In apertura abbiamo già anticipato qualcosa in merito ai più fortunati e meno, adesso resta solo da togliere il velo dalla scaletta completa.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Ariete - Luna nel segno;

: Ariete - Luna nel segno; ★★★★★: Leone, Vergine;

★★★★: Gemelli;

★★★: Toro;

★★: Cancro.

Previsioni di domani, sabato 11 luglio: Luna nel segno dell'Ariete

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): 'top del giorno'.

L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete preannuncia un sabato certamente sublime. La giornata di fine settimana partirà alla grande soprattutto in amore: regalate il vostro tempo a chi vi ama, approfittando della giornata favorevole. In coppia la tenerezza sarà in primissimo piano e non potrete fare a meno di vivere un'intesa felice, gratificante sia sotto il profilo emotivo che personale.

Per alcuni di voi sembra arrivato il momento di prendere quelle decisioni importanti rimandate da tempo, solo dovrete agire in fretta. Non fatevi scappare chi vi ha infiammato il cuore, non lo merita. Single, a vostro favore, come anticipato, l'ingresso della Luna nel segno; un transito planetario che parlerà di svaghi, di viaggi, di vacanze e altro che non possiamo ben decifrare... Un invito a nozze per voi, dinamici, irrequieti e curiosi Ariete, davvero al massimo grado. Anche nel lavoro la Luna, nel periodo in sestile a Venere, dominerà la scena astrale e l'atmosfera diverrà finalmente serena. Riuscirete a creare un ambiente simpatico, dove agirete all'insegna della disponibilità, del dialogo e della tolleranza.

Voto: 10.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Una giornata indicata "sottotono" si intravvede all'orizzonte, anche se a dire il vero non sarà a massima negatività. Diciamo che il bicchiere in alcuni casi potrà essere considerato "mezzo pieno". L'oroscopo di domani consiglia in amore di avere fiducia nel futuro: anche se le stelle saranno poco dalla vostra parte, siate ugualmente pronti a trascorrere un sabato sereno. In amore, prestate un po' attenzione a quello che dice il partner e soprattutto non traete conclusioni affrettate, magari dettate solo dalla vostra fantasia. Dovete sforzarvi di essere più fiduciosi nel futuro e più disponibili ai cambiamenti che presto avverranno nella vostra coppia.

Single, sarà una giornata densa di nubi: conoscenze che non ingranano, incontri che sfuggono alle aspettative e di amore... neanche l'ombra! Le amiche stelle perciò consigliano una pausa di riflessione, per decidere cosa vorreste fare della vostra vita. Per il lavoro, le previsioni giornaliere ritengono un peccato dover iniziare la giornata con astri "dispettosi". Di buono però c'è che gli altri, nonostante il vostro lampante malumore, continueranno a sorridervi in modo incoraggiante: è evidente che qualcuno vi ama, vi stima e vi porta in palmo di mano. Voto: 7-.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani annuncia una giornata discreta per questo fine settimana lavorativa.

Forse, potrebbe far capolino qualche piccola emozione. In amore, idealizzato o realizzato, l’essenziale è che sia vero amore, con la "A" maiuscola. Un sentimento di quelli che colorano la giornata anche quando è grigia, riuscendo a dare alla vita sgargianti tinte pastello. Comunque sia, il vostro obbiettivo sarà quello di regalarsi ogni giorno un senso ed una motivazione per essere felici. Con il partner condividete emozioni e speranze, adorate i vostri figli ed educateli verso valori sani: saranno esempi esemplari della famiglia felice, con o senza "mulino bianco" a fare da sfondo... Single, per scelta o per disavventura, poco importa: se siete nati nella terza decade sarete in grado di conquistare la preda più irraggiungibile e farle sopportare ogni vostro capriccio.

Per gli altri, sarà un po' più ardua la cosa, ma alla fine i risultati arriveranno. In merito al lavoro, non lamentatevi se dovete lavorare più ore del solito in questo periodo. Sappiate che tutto procede per il meglio, esattamente secondo i vostri desideri. Voto: 8.

L'oroscopo di sabato 11 luglio: Cancro concentrato e al Leone '5 stelle'

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato invita alla concentrazione. Il periodo non sarà proprio come l'avevate desiderato (almeno sulla carta!). La situazione in generale continuerà ad essere ancora abbastanza complicata: se siete stanchi o se vedete tutto nero, state calmi, presto il periodo passerà. In amore intanto, per avere successo nella vita di coppia, dovete cercare di essere presenti e disposti sempre al buon dialogo.

Evitate che altri impegni prendano il sopravvento: sarebbe il caso di evitare situazioni complicate, soprattutto se non doveste riuscire a mantenere la dovuta calma. Single, giornata movimentata caratterizzata da situazioni ed umori grigi. Avrete momenti di vivacità, avvenimenti gradevoli, ma anche imprevisti abbastanza stressanti, come per altro succede sempre nelle giornate di tutti di noi. Nel lavoro, qualche problema in più in questo giorno, potrebbe riguardare la vostra attività. Tranquilli, le persone vicine sapranno cosa fare per farvi ritrovare il sorriso. Voto: 6-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata, diciamolo pure, davvero scintillante, valutata da cinque stelle fortunate.

È proprio il caso di esclamare: che bella giornata! In amore sarete felici, non solo perché avete avuto la fortuna di incontrare la persona giusta, ma perché con la vostra positività riuscite a mantenere saldo l’interesse reciproco e a sedurre il partner giorno dopo giorno. Comunicare aiuta, così come condividere sogni, ideali e piccole incombenze quotidiane. Esperienze ed emozioni poi, specie se sulla stessa lunghezza d’onda, cementano l’intesa facendovi sentire ancora più complici e vicini. Single, trovate il tempo di svagarvi: questo sarà una giornata molto piacevole. Se non saprete approfittare, allora forse potrebbe esserci qualche altro problemino da risolvere: timidezza o scarsa autostima?

Qualsiasi cosa, state sereni: sappiate che l'amore promette una girandola di situazioni, di flirt, di corteggiamenti; dovete solamente scegliere cosa fa per voi e poi agire. Nel lavoro, sarete decisi a espandervi, a crescere, ad ottenere risultati di rilievo concreti e tangibili. Alcuni colleghi vi saranno d'aiuto per mettere ordine nelle idee e nei propositi professionali. Altre persone invece vi daranno la lucidità necessaria per costruire il vostro avvenire lavorativo, su basi solidissime. Voto: 9+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 11 luglio, svela una giornata splendida, da sfruttare sia in amore che nel lavoro. Per quanto riguarda i sentimenti, avrete non poche curiosità e, in qualche caso, anche una discreta voglia di evasione.

In coppia, grandi novità o progetti stanno per arrivare, non solo per chi ha ormai un rapporto ben consolidato ma anche per coloro che hanno appena iniziato una nuova relazione. Single, molti di voi del segno se ne saranno convinti delle vostre buone capacità, riuscirete a godere di una giornata all'insegna della passione. Il periodo per molti potrebbe chiudersi con spumeggianti certezze. Se appartenete della prima decade, non è il momento di pensare solo al lavoro: concentratevi su altri aspetti di importanza primaria per voi, mettendo in rilievo gli affetti essenziali. Nel lavoro, è il vostro momento. C'è da augurarsi che sappiate sfruttarlo al meglio: non esitate a cogliere al volo tutte le occasioni che vi si presenteranno.

Non si escludono altresì buoni affari per coloro che sono indipendenti nella professione. Voto: 9.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.