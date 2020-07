L'oroscopo per la giornata di giovedì 16 luglio è pronto a svelare come sarà il quarto giorno della settimana in corso. In evidenza le previsioni astrologiche dei segni dalla Bilancia fino a Pesci: ansiosi di sapere chi avrà il massimo supporto da parte delle stelle? Ebbene, questo giovedì pochi segni avranno campo libero nell'ambito sentimentale e lavorativo. Diciamo subito che tra i migliori risulta il Sagittario, al quale l'Astrologia ha pronosticato l'arrivo di una giornata davvero sorprendente. Ottimo giorno anche per coloro del Capricorno, preventivati in periodo vincente in amore. Invece si prevede una giornata di routine per lo Scorpione, anche se in campo sentimentale Marte e Luna potrebbero sovvertire in meglio le sorti del segno di Acqua.

Sarà un giorno abbastanza controproducente per la Bilancia e per l'Acquario.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana, per poi passare alle previsioni zodiacali generate dall'Oroscopo di giovedì 16 luglio su amore, lavoro e salute.

La classifica dell'oroscopo di giovedì 16 luglio

Pronta per essere consultata, la classifica stelline interessante la giornata di giovedì 16 luglio evidenzia l'ottimo momento per due segni. In primo piano troviamo quest'oggi Sagittario e Capricorno, al primo posto in scaletta. Seconda posizione tutta per Scorpione e Pesci, ai quali si accodano Bilancia e Acquario, rispettivamente al penultimo e ultimo posto.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Bilancia;

★★: Acquario.

Oroscopo del giorno 16 luglio: routine per Scorpione, sorprendente giovedì per Sagittario

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo per la giornata di giovedì 16 luglio indica un periodo improntato generalmente su frangenti "sottotono". Gli astri in questa giornata saranno avari nei vostri confronti, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Tanta l'incertezza in coppia, con lo stress capace di prendere possesso quasi in ogni situazione, anche nel vostro ambito familiare.

In qualche caso estremo potrebbero volare anche parole grosse o recriminazioni sul passato: prima di sparlare pensateci non due, ma quattro volte. Voi in stato singolo, invece, avrete un gran da fare per mantenere gli attuali equilibri a un livello accettabile: un colpo al cerchio e uno alla botte sarebbe una saggia scelta per questo giovedì. Nel lavoro, potrebbero maturare possibilità concrete da afferrare al volo solo che, visto il periodo, potreste rimanere con un pugno di mosche in mano. Voto: 7.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì preannunciano una giornata di routine, valutata con le quattro stelle della normalità. Non fatevi però trovare impreparati, perché la fortuna passa una volta e senza voltarsi.

In amore Marte e Luna speculari al 70% porteranno discreta fortuna e qualche ottima novità a chi ha il proprio ascendente tra i primi in classifica. In amore tranquilli, avete la testa dura e lo sapete, quindi convincetevi che non c'è niente che non va nella vostra vita affettiva. Perché cercate sempre il pelo nell'uovo? Single, siete talmente testardi nel cercare "la persona perfetta" da non riuscire a guardare oltre il vostro naso: siate un po' più elastici. Invece nel comparto lavoro, in teoria, dovreste seguire determinate regole. Nella pratica, invece, potreste accusare qualche difficoltà finendo per restare un pochino spaesati. Andate avanti, anche improvvisando. Voto: 8.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★.

L'oroscopo di giovedì 16 luglio al Sagittario indica l'arrivo di una giornata sorprendente. Alcune situazioni saranno da prendere con una certa decisione, specie in campo sentimentale: un momento così chissà quando ritornerà? Tranquilli, le fasi positive/negative sono cicliche, quindi dovete solo saper attendere il via da parte delle stelle. Tornando al nocciolo della questione, la giornata di centro settimana si prevede al massimo per quanto riguarda l'amore. La positiva specularità rilasciata da Luna e Venere, entrambi in efficace congiunzione nel segno dei Gemelli, darà ottimi spunti per rimettere in sesto più di qualche situazione attualmente in sofferenza. Single, approfittate di questa splendida giornata per iniziare a fare programmi insieme ai vostri amici: la parola d'ordine dovrà essere una sola: "serenità".

Nel lavoro l'oroscopo per la giornata di domani invita a rilassarsi. Non preoccupatevi più di tanto delle cose che eventualmente non dovessero girare come vorreste. Presto arriveranno ottime notizie. Voto: 9+.

Previsioni astrologiche del 16 luglio: all'Acquario è consigliata cautela

Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì 16 luglio annuncia un periodo vincente in amore e lavoro. Diciamo che avrete a vostro favore due astri vincenti: la Luna che sarà in trigono al vostro Saturno e uno splendido Nettuno risulterà in sestile a Giove e Plutone. Tale stato garantirà la buona riuscita di gran parte dei progetti messi in conto per questo giovedì, con buona pace del Sole che vedrà la propria opposizione letteralmente annullata.

In amore, soprattutto per quelli in armonia con la persona amata, il periodo sarà perfetto per fare le cose che piacciono di più: preparatevi a una seratina coi controfiocchi. Single, potrete contare su brevi, ma gustose avventure: godere l'attimo è lecito, a patto di avere il cuore libero da altri vincoli. Visto il periodo vincente e di facile utilizzo, sarebbe davvero un peccato non approfittarne. Nel lavoro, infine, qualcuno potrebbe sentirsi poco valorizzato nelle cose di propria competenza: tirate fuori gli artigli! Voto: 9.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni astrali del giorno annunciano un giovedì tutto, o quasi, al ribasso. Diciamo che gli astri favoriranno in tal senso il periodo.

Indubbiamente a portare scompiglio nella vostra normale quotidianità, la speculare negatività restituita dal Sole in Cancro (sotto opposizione da Giove, Plutone e Saturno), certamente in grado di sbaragliare alcune situazioni affettive già di per sé in crisi conclamata. In amore il periodo, valutato a priori abbastanza critico, non darà troppe occasioni in ambito di coppia. Se stavate aspettando il momento buono per fare/proporre/programmare qualcosa di nuovo, questo non sarà affatto il momento ideale. Il consiglio è quello di posporre a tempi migliori. Se single, invece, potreste anche muovervi nella direzione voluta, a patto di usare cautela e intelligenza. Sbagliare è un attimo, ricomporre i pezzi è arduo.

Nel lavoro evitate discorsi compromettenti, soprattutto in presenza di due o più colleghi. Nel vostro ambiente girano due o tre malelingue pronte a sparlare alle vostre spalle. Voto: 6-.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo per la giornata di giovedì 16 luglio annuncia un periodo abbastanza benevolo nei vostri confronti. Anche se molti di voi sono abituati a sperare sempre il massimo dalla vita, in questa giornata dovrete essere quanto più umili possibile: accettare con piacere ogni piccola cosa positiva vi permetterà di godere al meglio di ogni istante del periodo. Diciamo che sarà una giornata da vivere con massima calma, vista la prossima in arrivo (sottotono). In amore bene ciò che vorrete fare, a patto di farlo in sinergia con il partner: nel rapporto qualcuno potrebbe riuscire a conquistare qualcosina in più del solito.

Single, evitate in questo periodo di giocare sporco: sincerità e coerenza le cose raccomandate. A qualcuno di voi nativi qualcosa di buono potrebbe manifestarsi entro la prima metà del pomeriggio. Per il resto abbastanza stabile l'andamento complessivo. Nel lavoro invece, anche se non sarà male il periodo, potreste soffrire un po' troppo a causa di alcune discussioni, generate come al solito da colleghi poco seri nei vostri confronti. Voto: 8-.