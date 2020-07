L'Oroscopo settimanale dal 20 al 26 luglio è pronto a rivelare come sarà questa settimana che si preannuncia valida sotto il profilo astrologico. Si parte bene con la Luna Nuova di lunedì nel segno dei Cancro. L'astro luminoso soggiornerà anche nella casa dei Leone, della Vergine e della Bilancia (nel fine settimana). Entra nel vivo quest'annata che è cominciata in maniera assurda e incerta. Finalmente la ruota comincerà a girare per la maggior parte dei segni e tanti nodi verranno al pettine. Amore, lavoro, conoscenze, famiglia e divertimento, scopriamo le previsioni dell'astrologia fino al giorno 26 luglio.

Previsioni settimanali fino al 26 luglio

Ariete - Settimana da dedicare alle ultime questioni lavorative, specialmente se presto partirete per le tanto agognate vacanze. Dovrete tenere alta la guardia e anche la concentrazione che rischierà di venire meno. Sarete al centro di un dibattito, ma cercate di non scaldarvi in maniera eccessiva e di tenervi ben distanti dalle liti tra parenti o con i vicini. Cercate di essere molto tolleranti e di sopportare il caldo, i turisti rumorosi e le zanzare notturne. I più giovani saranno più spensierati che mai e l'amore potrà nascere anche all'interno di un'amicizia di vecchia data.

Toro - Settimana che porta con sé qualche dubbio da chiarire. Dovrete pulire casa, accogliere dei parenti oppure preparare le valigie per le vacanze, insomma succederà qualcosa di essenziale!

Ci sarà persino chi dovrà partecipare a un evento emozionante. Comunque sia, non mancheranno sorrisi, lacrime e sorprese. Il lavoro sarà messo un po' da parte. Se vi sentirete apatici e svogliati, non dovrete farvene un problema: in estate è del tutto normale non avere molta voglia di studiare o di lavorare.

Gemelli - Durante la scorsa settimana, dei progetti sono andati in fumo ed avete temuto il peggio. Forse siete stati esposti inutilmente o forse qualcuno o qualcosa vi ha infastidito. In questa settimana potrete svoltare e la sfortuna scemerà via. Non vi sentirete più timorosi o diffidenti verso il prossimo, inoltre, finalmente imparerete ad ascoltarvi.

L'amore sarà una grande protagonista, non mancheranno coccole e scintille sotto le lenzuola. Preparatevi a vivere delle serate entusiasmanti.

Cancro - L’oroscopo della settimana apre le porte alle vostre incertezze interiori che finalmente potranno essere sradicate completamente. I primi giorni dell'estate sono stati un pochino lenti e sfiancanti, probabilmente avete avuto voglia di gettare la spugna! Fortunatamente in questa splendida settimana potrete stipare nel cassetto eventuali progetti o lavoretti per riprenderli nella prossima stagione. Avrete la possibilità di staccare la spina e permettere a mente e corpo di rigenerarsi. La prima parte della settimana riserverà delle interessanti novità che riguarderanno il campo economico o sentimentale.

Leone - Sarà una bella settimana carica di sprint e di buoni auspici. Sarà facile per voi riuscire in qualsiasi attività! Avrete modo di affidarvi a un cielo astrale positivo e soprattutto favorevole. Le soluzioni vi travolgeranno e nessun problema vi risulterà spinoso. Anche l'amore sarà protagonista dato che alcuni riceveranno delle novità importanti. Sarà possibile ricucire un vecchio rapporto d'amicizia o familiare! Per alcuni nativi di questo simpatico segno sarà la settimana delle partenze o degli arrivi. Finalmente sarà possibile riposare e lasciarsi andare al puro divertimento.

Vergine - Aspettatevi una settimana importantissima e ricca di risvolti entusiasmanti. Ogni difficoltà scemerà via e inizierà il vero divertimento estivo.

Potrete mettere da parte il lavoro, lo studio ed eventuali incombenze quotidiane. Sentirete l'esigenza di riposare e rigenerare ogni singola cellula del vostro corpo. Siete stati sottoposti a eccessivo stress nei mesi scorsi! Chi è solo dovrà puntare il tutto per tutto in queste giornate, perché il fascino non mancherà e le occasioni nemmeno. Non dovrete rinchiudervi in casa. Vi toglierete un sacco di soddisfazioni.

L'oroscopo della settimana prossima

Bilancia - Le previsioni astrologiche parlano di una settimana calda ma al contempo interessante. Possibili partenze o arrivi, anche se non tutti i nati di questo segno potranno permettersi una vacanza. Nonostante ciò, avrete modo di organizzarvi per trascorrere un'estate insolita e al contempo divertente.

Dovrete lasciarvi andare e fare meno del solito. Se riuscirete a riposare e a ricaricare le pile, la prossima stagione risulterà di gran lunga più produttiva e proficua. Con il partner le cose procederanno senza intoppi e il romanticismo non mancherà.

Scorpione - Settimana gradevole, ma andrà meglio nella prossima! Avrete delle questioni da chiarire e dei compiti da assolvere. Sapete sempre come divertirvi, infatti, non vi lasciate mettere il bastone tra le ruote da nessuno. Spesso, però, desiderate vivere una vita diversa. Dopo un avvio d'anno in sordina, finalmente le cose inizieranno a ingranare. Chi lavora in proprio, dovrà far fronte a un certo ordine, mentre, chi lavora a contatto con il pubblico, riuscirà a dare il meglio di sé.

Non avrete nulla di cui preoccuparvi, anche all'interno delle mura domestiche tutto filerà liscio come l'olio.

Sagittario - Per vedere dei risultati tangibili, dovrete mettere da parte la distrazione e imparare a concentrarvi sull'essenziale. Avrete modo di trascorrere una settimana produttiva in cui tante cose superflue verranno messe al bando. Avrete delle giornate frenetiche, forse non riuscirete a stare dietro a tutto e rischierete di impazzire, ma in questi casi potrete chiedere aiuto! Ci saranno dei contratti da rivedere e dei conti da sistemare. Siete un segno con molte responsabilità e questo, il più delle volte, vi porta ad avere problemi alla pressione. Equilibratevi apportando dei cambiamenti positivi: non potete continuare a reggere certi ritmi.

Capricorno - Settimana romantica e positiva! La vostra estate sarà carica di passionalità, conquiste e relax. Dopo un difficile avvio di questo 2020, le cose inizieranno a prendere una piega migliore. Chi da tempo si trascina dietro una situazione precaria, potrà finalmente lasciarsela alle spalle. Un lutto o una rottura, anche se non si superano mai del tutto, possono essere accettati nel quotidiano, tutto quello che dovrete fare sarà focalizzarvi sulle note positive e continuare a camminare verso la luce in fondo al tunnel.

Acquario - Una pioggia di novità professionali e personali vi travolgerà durante la prossima settimana. Sin nei mesi scorsi avete brancolato nel buio temendo addirittura il peggio.

Se avete lavorato sodo, finalmente otterrete i risultati meritati. Anche quell'eventuale problema fisico risulterà in via di guarigione. Abbandonatevi alle lunghe nuotate o alle passeggiate in mezzo al verde della natura, cercate di prendere la vita così come viene senza fasciarvi la testa prima di esservela rotta. Imparate a salire le scale un gradino per volta, la fretta è sempre una cattiva consigliera. Occhio alle scottature solari e alle delusioni sentimentali.

Pesci - L’oroscopo dice che la vostra settimana sarà piena di risorse. Tutti i nodi verranno al pettine e delle notizie busseranno alla vostra porta. Avrete modo di trascorrere delle giornate serene e passionali, Cupido aiuterà i cuori solitari.

Le coppie giovani che da tempo cercano una gravidanza, potranno al più presto coronare questo sogno. Non è facile stare a dieta in un periodo simile, ma nella prossima settimana dovrete stare attenti a non strafare.