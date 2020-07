L'Oroscopo settimanale dal 3 al 9 agosto annuncia importanti retroscena che riguarderanno vari segni zodiacali. Divertimenti, svaghi, amicizie e colpi di fulmine caratterizzeranno le prossime giornate estive. La settimana partirà con una bella Luna piena nel segno dell'Acquario. Nel weekend, invece, l'astro d'argento soggiornerà nella casa dell'Ariete. La parte centrale della settimana sarà quella più caratteristica. Per i nati del Sagittario non mancherà il divertimento. Amore, lavoro, amicizia, famiglia e divertimento: approfondiamo le previsioni dell'astrologia fino dal 3 al 9 agosto.

Previsioni settimanali fino al 9 agosto, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questa settimana sarà di grande importanza, specialmente ai fini personali e familiari. Tutte le distanze potranno essere colmate, basterà investire un briciolo di buona volontà. A partire da lunedì dovrete fare il meno possibile e stoppare le attività maggiormente faticose. Le prossime due settimane saranno quelle più emozionanti e frenetiche dell'intera stagione estiva. In questo periodo bramate normalità e svago assoluto. Al top il weekend!

Toro - Chi sarà in ferie si godrà le prossime giornate alla grande. Al contrario, chi per una ragione o per un'altra non potrà sospendere il lavoro rischierà di rattristarsi davanti alle foto postate sui social, raffiguranti le vacanze degli amici o conoscenti.

Presto avrete modo di prendervi una bella rivincita, intanto cercate di approfittare di questa settimana per spingervi più avanti della concorrenza. Vi aspettano delle serate speciali e ricche di conoscenze e d'incontri. Accettate eventuali appuntamenti: è tempo di divertirsi.

Gemelli - Amate la confusione e la mondanità, perciò questa settimana porterà molta "movida".

Potreste ricevere una chiamata da un parente o da una persona che non vedete da molti anni. Avrete una gran voglia di godervi gli ultimi scampoli d'estate e di assaporare l'acqua di mare e i raggi solari sulla vostra pelle. Sarà bene non trascurare l'attività fisica, magari potreste considerare il nuoto o il trekking in mezzo alla natura.

Soldi in arrivo: cercate di organizzarvi per il Ferragosto così da non farvi trovare impreparati.

Cancro - L’oroscopo racconta che la settimana inizierà bene e finirà ancora meglio. Siete un segno organizzato, perciò avrete modo di sistemare eventuali questioni prima del Ferragosto o di un evento importante che si terrà entro le prossime due settimane. Il lavoro sarà ridotto al lumicino, finalmente potrete staccare la spina e trascorrere i pomeriggi estivi come più vi garba. L'amore, per i single, potrebbe arrivare nel fine settimana. Non rintanatevi in casa e uscite allo scoperto! Amore a gonfie vele per chi si ama.

Previsioni dell'oroscopo, dal Leone allo Scorpione

Leone - A volte per avanzare è necessario fare un passo indietro.

Questa settimana sarà la più ruggente dell'anno. Tutto vi andrà bene, dall'amore al fisico. Vi divertirete anche se non doveste trovarvi in villeggiatura. Quei nativi del Leone che si ritroveranno a partire, dovranno fare le cose con calma e prudenza. Il lavoro procederà senza problemi e finalmente giungeranno quegli incassi che attendevate da tempo. L'amore sarà scoppiettante, le coppie riscopriranno una rinnovata passione. Buone notizie per i single!

Vergine - Sarà una settimana focosa e piena di avventure. I single allacceranno nuovi contatti e faranno incontri passionali. Le coppie giovani avranno dei giorni altamente fertili, da sfruttare nel caso si volesse allargare la famiglia. Nel weekend sarete travolti da un'inaspettata emozione, sarete al centro dell'attenzione!

Bilancia - Le previsioni astrologiche parlano di una settimana lodevole. Chi è impegnato da anni potrebbe anche ricevere una proposta di matrimonio o di viaggio. Sarete molto entusiasti e appagati. Chi cerca un'avventura occasionale dovrà prendere le giuste misure di precauzione. Il lavoro potrà essere messo da parte o ridotto al lumicino: avete diritto di riposare. Vi toglierete una certa soddisfazione.

Scorpione - In settimana chiuderete certi conti e assolverete eventuali spese. I prossimi giorni saranno decisivi, infatti sarete chiamati a decidere cosa fare per Ferragosto. In tal caso dovrete programmare in anticipo, così da non ridurvi all'ultimo minuto. Riceverete una visita dai parenti.

Evitate di contrarre inutili discussioni e cercate di rilassarvi senza sforzarvi troppo: avete fatto già abbastanza per tutto l'anno.

L'oroscopo della settimana prossima, dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Settimana stravagante e intensa. Non sbadiglierete un solo secondo, il divertimento sarà garantito! Le coppie e le famiglie si ritroveranno in viaggio o a rilassarsi sotto le stelle. I più estroversi usciranno ogni giorno tuffandosi nella mischia. Nonostante non sia un periodo sicuro, non vi piace nascondervi. Avete delle alte aspettative. Ristoranti, discoteche, mare, sarete ovunque vi garba.

Capricorno - La sfortuna vi lascerà in pace per le prossime due settimane, che per voi risulteranno calde e intense.

Finalmente potrete scatenarvi e dimenticare ogni problema. La vostra pelle sarà baciata dal sole e risulterete irresistibili. Sfruttate il vostro fascino per conoscere gente interessante: avete trascorso troppo tempo da soli. Buttatevi nella mischia, ma non abbassate mai la guardia.

Acquario - Preparatevi a trascorrere delle giornate roventi ed estremamente avvincenti. Avrete dei momenti di confusione, ma tutto il resto filerà a dovere. L'amore sarà protagonista, potreste rivedere un ex o fare un incontro infuocato. Partenze o arrivi, cercate solamente di non perdere il controllo della situazione. Non mancheranno risate e grigliate. Ogni problema vi sembrerà minuscolo rispetto a qualche settimana fa.

Pesci - L’oroscopo settimanale annuncia una novità che vi riguarderà da vicino. Avrete modo di recuperare un ritardo o di rimettervi in pari. Dovrete prestare attenzione ai colpi di calore, sarà bene non esporsi al sole nelle ore centrali della giornata. Rinnovamenti o cambiamenti non mancheranno. Colpi di fulmine per chi è solo, passione stellare per le coppie innamorate. Mettetevi alla prova!