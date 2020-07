Si rinnova l'appuntamento per l'oroscopo dal 20 al 26 luglio. Di seguito approfondiamo le previsioni zodiacali settimanali dedicate a tutti i segni zodiacali. Al centro dell'attenzione i settori riguardanti l'amore e il lavoro.

Oroscopo fino al 26 luglio: da Ariete a Cancro

Ariete – Si prospetta una settimana poco scintillante, ma questo non vuol dire che non avete buone possibilità di incontrare una persona che fa al caso vostro oppure di migliorare il vostro rapporto, messo a dura prova in questi ultimi mesi. Meritate tutti di raggiungere tranquillità e serenità nel rapporto di coppia. Cercate di essere più dolci e passionali del solito con la vostra anima gemella.

Il campo lavorativo richiede massima cautela, forse ci sarà un calo oppure i vostri progetti non avranno il successo che vi aspettavate. Impegnatevi di più, se volete raccogliere risultati sperati.

Toro – In questa settimana dovete fare i conti con dei problemi di coppia, ma con un po' di tenacia e di impegno potete appianare ogni divergenza. Se fino ad adesso avete raccontato qualche bugia ai vostri cari, è arrivato il momento di tirare fuori la verità. Il campo lavorativo tutto procede secondo i vostri piani. Coloro che lavorano a stretto contatto con voi hanno imparato a conoscervi meglio, quindi vi danno la massima libertà anche quando non la meritate.

Gemelli – Settimana impegnativa, soprattutto per ciò che riguarda l’amore: c’è chi deve capire quali errori ha commesso e chi deve recuperare un sentimento.

Di sicuro, il partner vi rinfaccerà tutti gli errori commessi nel recente passato. Sarà dura sopportare tutto questo, soprattutto per chi non è abituato a prendere in considerazione i propri sbagli sul lavoro. Spesso giudicate troppo gli altri. Prima di parlare è sempre meglio riflettere su ciò che si ha da dire.

In campo lavorativo dovete capire chi sta dalla vostra parte e chi vi rema contro.

Cancro – Sentite una forte esigenza di riflettere in completa solitudine, ma l'oroscopo consiglia di confidarvi con le persone che vi amano sul serio, non c’è medicina migliore per curare tante ferite che una persona capace di prestare ascolto e dispensare consigli saggi.

Dovete semplicemente essere sinceri e onesti con la persona amata, solo in questo modo riuscirete ad affrontare equivoci, problemi, dilemmi. Siete delle persone particolarmente intelligenti, sfruttate questo dono per dimostrare che valete molto di più di quello che vorrebbero farvi credere.

Previsioni delle stelle 20-26 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – L'Oroscopo consiglia di prendere questa settimana con le molle. Affrontate le questioni sentimentali con estrema cautela, prudenza e attenzione, se volete evitare guai e danni. Le suddette questioni appaiono più complesse di come si erano presente all'inizio dell’estate, ecco perché dovete trattarle con molta pazienza. Le persone che ricambiano i vostri sentimenti a stento riescono a capirvi perché non siete abbastanza chiari e concisi.

Avete pensato poco al vostro lavoro nei mesi scorsi e ora vi ritrovate con una montagna di arretrati da portare a termine prima di agosto. Non demoralizzatevi e mettetevi subito all'opera.

Vergine – Questa settimana porta qualche beneficio ai single nati sotto il segno della Vergine. All'inizio di una conoscenza, cercate di non pretendere il massimo e di non essere al centro dell’attenzione. Evitate di mostrarvi troppi curiosi della vita passata di chi avete di fronte, in questo modo avrete la ricetta migliore per un rapporto buono e duraturo. Dopo gli ultimi mesi snervanti per via dell’emergenza sanitaria, buttarvi a capofitto nel lavoro potrebbe causarvi qualche scatto nervoso, quindi se avete delle scadenze da consegnare o dei progetti da ultimare, sforzatevi di mantenere la calma e il sangue freddo.

Bilancia – Settimana densa di sentimenti, passione e intimità. Se gli altri vi vedono freddi e distaccati, non cadete vittima dei loro giudizi perché l’unica cosa che conta è ciò che pensa la persona che vi ama. Gli altri possono dire quello che vogliono! In campo lavorativo concentratevi solo sui progetti validi e concreti, senza coinvolgere troppe persone, altrimenti rischiate di non andare avanti a causa di diversi punti di vista o di disaccordi. Ricordate il famoso detto: ‘Chi fa da sé fa per tre’.

Scorpione – Questa settimana non fate altro che pensare all'amore, a come stuzzicare di più la curiosità della persona appena conosciuta, se siete ancora single. Non fatene una colpa se questa persona mostra poco interesse nei vostri confronti o racconta un bel po’ di bugie, avete ancora una vita davanti per trovare l’anima gemella.

Se avete una relazione d’amore davvero soddisfacente, organizzate una sorpresa da lasciare senza fiato il vostro partner. I problemi economici potrebbero minare l'equilibrio della coppia o della famiglia. Datevi un pizzicotto e sforzatevi di risolvere tutto, dovete farlo per il bene vostro e delle persone amate.

Astrologia settimanale: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Potreste essere stanchi di avere tutti gli occhi puntati su di voi. Se vi sembra che certi rapporti importanti abbiano qualche malfunzionamento, ripristinate l'equilibrio dispensando affetto e comprensione. Ascoltate attentamente ciò che ha da dirvi la persona cara. Anche se avete dimostrato amore e affetto a modo vostro, agli altri è sembrato tutt'altro che amore e affetto.

Invece di trattare le persone come vorreste essere trattati, trattatele come vogliono essere trattati.

Capricorno – In questo periodo non dovete sbizzarrirvi più del dovuto, se non volete cambiare radicalmente la vostra vita sentimentale. Le relazioni più stabili potrebbero saltare per un nonnulla, soprattutto per voi che siete così testardi nel perseguire un obiettivo. Usate prudenza, gli animi potrebbero essere già abbastanza surriscaldati senza le vostre marachelle. Anche se siete persone vincenti, alcuni affari potrebbero prendere una piega inaspettata, non per colpa vostra. Niente paura, anche se in questa settimana non c'è ombra di una piccola o grande soddisfazione, non è detto che in futuro non possiate migliorare.

Acquario – Siete pronti ad accogliere nuove energie nella vostra vita personale. Che questo significhi dedicarvi a un hobby, presentarvi a uno sconosciuto intrigante o mostrare al pubblico le vostre opere d'arte, ciò che conta è avventurarvi fuori dalla vostra zona di comfort. Questo vi aiuta a realizzare i vostri progetti. Quando riversate la vostra energia in attività estranee al guadagno, i vostri orizzonti si espandono. Quando il godimento della vita ha la precedenza sul lavoro, il vostro cuore diventa considerevolmente più leggero.

Pesci – Siate leali e attenti ai vostri cari, anche se vi fanno innervosire. Accettare qualsiasi condizione può alterare le vostre prospettive e migliorare le vostre relazioni.

Smettetela di concentrarvi su ciò che non vi piace e approfondite ciò che apprezzate della vostra famiglia e dei vostri amici. Presto, le qualità che tenevate nascoste sotto la vostra pelle saranno apprezzate e la tensione si alleggerirà. Lo stesso vale anche per gli altri settori della vita. Siate intenzionali nel riconoscere le parti positive della vostra carriera, della vostre relazioni e dei vostri talenti e inizierete ad attirare le opportunità tanto desiderate.