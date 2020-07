Sarà un Oroscopo molto interessante per il punto di vista comunicativo, quello della settimana che intercorre fra il 27 luglio e il 2 agosto 2020. Lo sarà innanzitutto per il segno dei Pesci che grazie ad un Mercurio sfavillante si rimetterà in pari brillantemente sul lavoro, esattamente come accadrà per l'Ariete. Lo Scorpione sperimenterà una Luna che li renderà più romantici e consapevoli sul proprio rapporto di coppia. Venere, invece, sarà decisamente poco clemente con i Gemelli in fatto di sentimenti.

A seguire, le previsioni astrologiche della settimana per tutti i 12 segni zodiacali.

Toro affaticato

Ariete: il vostro 'aspetto astrologico' sarà decisamente migliore sul piano comunicativo, cosa che vi darà una maggiore autostima e fiducia da parte degli altri nei vostri confronti. Grazie a questo umore, avrete a che fare anche con degli incontri diversi dal solito. Sarà bene non essere frettolosi sul lavoro, prendendosi del tempo per poter valutare il vostro operato ed agire di conseguenza.

Toro: purtroppo questa settimana si prospetta molto più faticosa del solito, specialmente sul posto di lavoro. Molti affari potrebbero non andare a buon fine, quindi sarà necessaria molta concentrazione affinché ciò non accada. Qualche incontro potrebbe essere preponderante per la vostra situazione sentimentale, ma qualche piccola fiamma si accenderà anche per qualcuno che conoscete da tempo.

Perciò, se volete intraprendere una relazione, ci saranno dei presupposti eccellenti.

Gemelli: vivrete una settimana piena di scossoni negativi sul piano sentimentale, e ciò vi causerà del nervosismo piuttosto acceso che coinvolgerà qualcuno attorno a voi in dispute di poca rilevanza. Evitate le tensioni anche all'interno dell'ambiente lavorativo, perché sarà molto più necessario il quieto vivere in questo momento.

Cercate sempre e comunque di scendere a compromessi, anche se non è nel vostro stile.

Cancro tranquillo

Cancro: vivrete la vostra settimana con molta più tranquillità e ciò vi permetterà non solo di trovare il lavoro meno difficile dal punto di vista pratico ma anche di prendere le cose più alla leggera e senza stare ore e ore a rimuginarci sopra.

Farete convergere i vostri sentimenti molto più intensamente nei confronti di hobby e di esperienze tutte da scoprire con un bel viaggio.

Leone: se avrete meno impegni sul piano lavorativo, quello sentimentale necessiterà di maggiore attenzione. Dovrete destreggiarvi di più in tal senso, non tanto per avere dei chiarimenti o per evitare discussioni ma per rafforzare il vostro rapporto con la persona amata. Darete il 'via' ad esperienze emozionanti che ricorderete a lungo. Poco entusiasmante invece le relazioni all'interno delle famiglie.

Vergine: avrete degli impegni che purtroppo non potranno essere rimandati, ma siete comunque propensi a tollerare determinati momenti di nervosismo e stanchezza per poter fare qualcosa per voi.

L'idea di svolgere una attività diversa dal solito e che vi faccia rompere il ghiaccio con le persone sarà sempre più concretizzabile.

Bilancia: sul posto di lavoro ci saranno sempre più insidie ad ostacolare la vostra carriera, perciò dovrete essere sempre all'erta, anche se apparentemente le cose prenderanno una piega più piacevole. Anche il contesto amoroso dovrà essere tenuto sott'occhio per poter vivere un romanticismo più sereno.

Scorpione equilibrato

Scorpione: nonostante le problematiche quotidiane che saranno dannose per il vostro equilibrio fisico e mentale, avrete comunque la buona volontà di percorrere nuove strade sul lavoro. Le coppie avranno di che chiarirsi nelle serate 'a tu per tu'.

Sagittario: ci sarà molta avversione nel lavoro di squadra, quindi vi converrà essere più autonomi professionalmente e stare alla larga dalle invidie che serpeggiano nell'ambiente lavorativo. Avrete un valido supporto morale nelle amicizie e molta carica erotica che vi farà fare conquiste del tutto eccezionali.

Capricorno: l'autostima vi darà una maggiore spinta estroversa, soprattutto per quanto riguarda quegli ambiti in cui sarà necessario esprimere i vostri sentimenti, che siate in una coppia oppure alle prese con la persona che vorreste al vostro fianco. Riceverete una sorpresa che agevolerà la vostra voglia di rinnovamenti.

Acquario: sarete tra i favoriti di questa settimana, soprattutto sul lavoro.

Qualcuno vi proporrà un incarico che vi porterà solamente belle esperienze e soddisfazioni pecuniarie. Fate attenzione a qualche vecchia fiamma che ritorna o a una persona che vorrebbe farsi avanti, ma sicuramente le cose andranno per il meglio.

Pesci: avrete qualche lavoro arretrato o semplicemente vi siete crogiolati troppo sugli allori. E' arrivato il momento di rimboccarvi le maniche. Fortunatamente non dovrete preoccuparvi né della vostra capacità di concentrazione tanto meno della vostra capacità di dialogare al fine di accaparrarvi l'attenzione altrui.