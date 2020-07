L'oroscopo settimanale dal 6 al 12 luglio 2020 è disponibile ad essere spulciato a dovere da chi, come voi, ama l'astrologia applicata ai segni. Quest'oggi, a finire sotto la nostra lente astrologica, la seconda settimana del mese corrente, analizzata punto per punto sotto l'aspetto puramente zodiacale. Come da copione, i segni favoriti soprattutto in amore saranno quelli interessati, per lo più, dai transiti lunari previsti nel frangente. A colorare la nostra anteprima, il segno dei Pesci (voto 10), sottoscritto in classifica generale al 1° posto. Gran parte del merito sarà da attribuire all'ingresso della Luna nel segno prevista per la giornata di mercoledì.

Intanto, tra i restanti segni a figurare tra i cosiddetti "top", come anticipato anche dal titolo, l'Acquario (voto 9).

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'Oroscopo della settimana da lunedì 6 a domenica 12 luglio.

Astrologia e stelle della settimana: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Settimana buona in parte, anche perché il tratto iniziale del periodo si prevede abbastanza stressante. Cercate di fare una tabella di marcia a seconda delle giornate, ovviamente evitando il 'fare' o il 'disfare' in quelle segnalate come non buone. La giornata migliore sarà quella influenzata in massima parte dall'ottima Luna in Pesci in avvicinamento al segno dell'Ariete, ossia venerdì 10 luglio: il periodo porterà una splendida "top del giorno".

Un pizzico di concentrazione in più lunedì e martedì, considerati rispettivamente "sottotono" e "ko". Se avete qualcosa da rimproverare alla vostra dolce metà, fatevi desiderare: è l’arma giusta. Vedrete che solo così il vostro partner si accorgerà di voi. Il lavoro, invece vi richiederà molta pazienza: tenete duro, le cose sono in miglioramento.

Diamo spazio alle stelline giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 10 luglio;

venerdì 10 luglio; ★★★★★ sabato 11, domenica 12;

★★★★ mercoledì 8, giovedì 9;

★★★ lunedì 6 luglio;

★★ martedì 7 luglio 2020.

♏ Scorpione: voto 6. Si preannuncia un periodo abbastanza lento, privo della "top del giorno" e quasi tutto incentrato su fasi alterne.

Tenete d'occhio in particolar modo sia giovedì che venerdì, regolandovi per gli altri giorni. Sul lavoro sembra andare tutto a gonfie vele e presto arriveranno belle soddisfazioni in campi inaspettati. Un sogno nel cassetto piano piano prende vita. Se da una parte è tutto rose e fiori, per l’amore invece non sembra essere così. La persona che è al vostro fianco vi nasconde un grande segreto e voi sembrate avere gli occhi completamente appannati per vedere la verità. Non angustiatevi, le situazioni più complicate eventualmente andranno affrontate proprio ad inizio settimana, oppure rimandate alla prossima. Piano piano, girerà bene anche a voi.

Ansiosi di scoprire il quadro astrologico definitivo?

Bene, apriamo il discorso stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 6, martedì 7;

★★★★ mercoledì 8, sabato 11, domenica 12;

★★★ giovedì 9 luglio;

★★ venerdì 10 luglio 2020.

♐ Sagittario: voto 6. Anche per voi del Sagittario il periodo avrà i contorni della sufficienza, con alti e bassi a cui prestare attenzione. Diciamo che la parte peggiore la troverete a metà percorso, con un mercoledì e un giovedì a cui prestare massima attenzione. In parte siete stanchi, molto stanchi. Forse è arrivato il momento di staccare la spina, anche se il vostro lavoro non ve lo permette. Un po’ di riposo nel week-end non guasta e almeno per qualche giorno cercate di non fare tardi la sera. Meglio rilassarsi a casa sul divano con un buon bicchiere di vino ed un buon libro.

Dateci dentro lunedì e sabato, cercando di mettere in sicurezza le situazioni che dovessero richiederlo. Buone le giornate a quattro stelle di martedì 7, venerdì 10, domenica 12 luglio, ovviamente da vivere con una certa concentrazione.

A voi il responso offerto dalle stelline giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 6, sabato 11;

★★★★ martedì 7, venerdì 10, domenica 12;

★★★ mercoledì 8 luglio;

★★ giovedì 9 luglio.

Oroscopo e pagella settimanale: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 5. Potrebbe davvero iniziare sotto non buoni auspici il periodo, finendo ancora peggio nella parte riservata al giro di boa infrasettimanale. Dunque, abbastanza difficile si presume possa essere la prossima settimana per molti Capricorno.

In effetti, le previsioni astrologiche settimanali non vedono tante scappatoie su cui far leva, tuttavia vietato abbattersi. Cercate di riporre tutte le aspettative nelle giornate migliori, rimanendo al palo nelle altre. Sforzatevi soprattutto di non stancarvi troppo, perché in caso contrario anche la minima cosa potrebbe farvi imbestialire. Meglio ancora sarà riuscire ad addolcire la situazione con la dolce metà. Infatti è prevista anche qualche arrabbiatura anche sul lato sentimentale: se così fosse, meglio staccare la spina per un po’ di tempo.

La scaletta con le giornate buone e meno buone:

★★★★★ venerdì 10 luglio;

★★★★ lunedì 6, giovedì 9, sabato 11;

★★★ martedì 7, domenica 12;

★★ mercoledì 8 luglio 2020.

♒ Acquario: voto 9.

In preparazione una settimana splendida, espressa da giornate altamente performanti. E’ questa la settimana in cui potete pensare o progettare un cambiamento di vita davvero interessante. La salute vi assisterà e quindi che aspettate? Buttatevi! Cercate soprattutto di allontanare le energie negative, riacquisterete pace e serenità. In amore e sul lavoro le cose andranno alla grande. A dare spettacolo nel vostro cielo astrale soprattutto una giornate su tutte: quella di lunedì portatrice della Luna in Acquario e conseguente "top del giorno". Tra le restanti, da segnalare le cinque stelline attribuite a martedì, mercoledì e giovedì. Da prestare un occhio solamente a sabato 11 luglio, valutato con la spunta del "sottotono".

Di seguito il responso sui prossimi sette giorni evidenziato dalle stelline quotidiane:

Top del giorno lunedì 6 luglio - Luna nel segno;

lunedì 6 luglio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9;

★★★★ venerdì 10, domenica 12;

★★★ sabato 11 luglio.

♓ Pesci: voto 10. Splendido tutto il periodo, tutto o quasi all'insegna della Luna in Pesci. Giorni "no" nemmeno l'ombra, quindi potete iniziare a gongolare già da adesso. Sul fronte lavorativo avrete belle soddisfazioni e anche probabili avanzamenti nella vostra carriera. Tutto merito degli influssi positivi della Luna. Nel weekend, non mancherà il romanticismo e tantissima passione. Se appartenete a coloro eternamente indecisi su cosa fare nella vita e non trovate una soluzione, c'è un consiglio: pensate di meno al lungo periodo e soffermatevi sul presente.

Sappiate che le cose vanno affrontate una alla volta, dando priorità a quelle impellenti.

Scopriamo insieme le stelline settimanali di competenza del segno:

Top del giorno mercoledì 8 luglio - Luna nel segno;

mercoledì 8 luglio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 9, venerdì 10 e domenica 12;

★★★★ lunedì 6, martedì 7 e sabato 11.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Curiosi di sapere quali saranno i segni vincenti nella parte iniziale del mese di luglio? Certo che si, dunque come sempre rendiamo disponibile, ovviamente in esclusiva, la scaletta studiata sulle effemeridi dei prossimi sette giorni e resa pubblica nella classifica stelline della settimana da lunedì 6 a domenica 12 luglio, valida per l'intero comparto zodiacale.

Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana sarà Pesci. A seguire tutti gli altri

Andiamo a dettagliare in modo sintetico e completo il responso astrologico sul periodo:

1° Pesci , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Acquario, voto 9;

3° Ariete e Leone, voto 8;

4° Cancro, Vergine e Bilancia, voto 7;

5° Toro, Gemelli, Scorpione e Sagittario, voto 6;

6° Capricorno, voto 5.

Il report astrale interessante la prima settimana piena del mese di luglio chiude qui. Vi rammentiamo che il prossimo incontro con l'oroscopo settimanale sarà incentrato sulla seconda settimana di luglio, ossia sul periodo compreso tra il 13 e il 19 del corrente mese. Le previsioni, i voti e la nuova classifica con le stelline giornaliere vi aspettano.