Purtroppo ci sarà un po' di malumore per i segni dello Scorpione e dell'Acquario nella giornata di venerdì 10 luglio 2020, ma d'altro canto il Cancro avrà qualche segnale positivo nei rapporti interpersonali.

Il segno del Leone e il segno del Toro avranno dalla loro parte tanto sano romanticismo, mentre la Bilancia potrebbe litigare molto facilmente con la persona amata.

In basso, le previsioni per i segni dello zodiaco della giornata di venerdì.

Ariete e Vergine stressati

Ariete: lo stress sarà purtroppo il vostro 'accompagnatore' di questa giornata, e dovrete farne i conti anche in serata. Sicuramente ci sarà qualcosa con cui distrarvi e divertirvi, magari in compagnia del partner oppure della famiglia di origine.

Toro: avrete tanti momenti di tenerezza con il partner, e forse la serata potrebbe essere un ottimo espediente per conversare più liberamente riguardo ai vostri pensieri e parlare delle vostre preoccupazioni.

Gemelli: sarà un venerdì più sereno rispetto alle giornate precedenti, con qualche piccolo divertimento che vi farà svagare direttamente sul posto di lavoro. Sarà bene prendersi una serata in casa e rimanere a guardare una serie o a leggere un libro.

Cancro: qualche riappacificazione all'interno del posto di lavoro o in famiglia vi farà sentire più in pace con voi stessi, ma dovrete prendervi maggiormente cura di voi e del vostro corpo con una piccola attività sportiva.

Leone: sarete molto romantici e giocosi con il vostro partner.

Fra una chiacchierata e l'altra potreste perfino arrivare a progettare di vivere insieme o di fare un ulteriore passo avanti. Le cose però per ora rimarranno soltanto delle 'chimere'.

Vergine: i vostri acquisti avranno dato dei colpi negativi alle vostre finanze, ma non così gravi come potrebbero apparire in un primo momento.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Ad ogni modo, deciderete di trascorrere il vostro tempo libero fra le mura domestiche, possibilmente con un amico fidato.

Attriti per Scorpione

Bilancia: una preoccupazione che vi assilla da molto tempo in questa giornata finirà con il procurarvi molto più nervosismo del solito, tanto che non saranno esenti nemmeno i vostri affetti più cari.

Cercate di essere parsimoniosi con i vostri atteggiamenti.

Scorpione: qualche attrito in famiglia vi spingerà a fare una sosta più prolungata da qualche parte, ma sarete comunque disposti a fare pace anche se non nell'immediato. Sul lavoro preferirete appartarvi per poter lavorare in solitaria, ma andrà comunque a gonfie vele.

Sagittario: vi sentirete piuttosto eclettici e pieni di grinta lavorativa e non solo. La vostra creatività toccherà anche quei dettagli affaristici che metteranno in risalto anche le vostre peculiarità principali. Ci saranno anche delle sorprese in arrivo.

Capricorno: arriveranno i guadagni attesi, e magari anche qualche promozione. Sicuramente sarete al centro dell'attenzione per i prossimi giorni, ma non dimenticate di focalizzare la vostra attenzione per quelle amicizie che vi hanno dato dei consigli preziosi nell'ultimo periodo.

Acquario: una giornata decisamente sottotono che però sicuramente si ribalterà se lo vorrete. Rimettervi all'opera dopo un insuccesso professionale d'altronde è la dimostrazione che ci sapete fare, anche gestendo le vostre emozioni negative.

Pesci: vi risolleverete dopo qualche piccolo errore che purtroppo vi è costato parecchio. Però dovrete necessariamente essere molto più prudenti con il settore professionale, specialmente nel bel mezzo di un affare remunerativo.